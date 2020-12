『リバーデイル』コール・スプラウス双子の兄、ディランがHBOコメディでTV界に復帰

ティーンサスペンスドラマ『リバーデイル』にジャグヘッド・ジョーンズ役で出演しているコール・スプラウス。彼の双子の兄で近年は映画界を中心に活躍してきたディラン・スプラウスが、米HBOの新作コメディにてTV復帰することが明らかになった。米Varietyが報じている。

今回ディランが出演するのは、『ジ・オフィス』、『オーシャンズ8』への出演や、Netflixオリジナルシリーズ『私の"初めて"日記』のクリエイターとしても知られるミンディ・カリングが手がける『The Sex Lives of College Girls(原題)』というカレッジコメディ。

ディランは、『スイート・ライフ』や『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』などでディズニースターとしての活躍を2011年に一旦終えていたので、実に10年近く経ってのカムバックとなる。

本作でディランが扮するのはニューイングランド州の名門エセックス大学の3年生ニコ。彼のルームメイトには、アリゾナ州郊外の地味な公立高校の卒業生であるキンバリー、北ニュージャージー州の豊かな郊外出身で超自信家でつまらないがコメディ好きのベラ、良い家庭で育った上品な女の子として自分自身を表現するであろうレイトン、そして大学のサッカーチームにおける将来のスター、ホイットニーがいる。

それぞれ、キンバリー役にはティモテ・シャラメを弟に持つ女優のポーリーン・シャラメ(『Acting for a Cause(原題)』)、ベラ役にアムリット・カウル(『The Hidden Track(原題)』、レイトン役にレネ・ラップ(『Today(原題)』)、ホイットニー役にアリヤ・シャネル・スコット(『Stars in the House(原題)』が決定している。

ディランとコールは、わずか生後6カ月の頃から子役としてキャリアをスタート。『フレンズ』でロスの息子を二人交代で演じていた。だがこの10年間、ディランは映画を中心に活躍しており、今年公開された恋愛映画『アフター -壊れる絆-』に出演、その前には2018年のコメディ『Banana Split(原題)』に出演している。また、ジャコモ・プッチーニのオペラ「トゥーランドット」の中国大作映画化『Turandot(原題)』では主役のカラフ王子を演じることも決まっている。

俳優業以外では、今年初めに新コミックシリーズ「Sun Eater(原題)」の第1弾を発表。SF、ファンタジー、ホラー系専門雑誌「Heavy Metal」を介して第2弾も執筆している。映画に執筆に多方面で活躍するディランのTV復帰にも期待したい。(海外ドラマNAVI)

Photo:

ディラン・スプラウス©NYKC