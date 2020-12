モデルで女優の佐野ひなこが21日、自身のインスタグラムにNiziUのデビュー曲「Step and a step」のダンスを踊る動画をアップ。華麗なステップを見せる佐野にファンからは「なんて可愛すぎるダンス」「ひなちゃん上手」と絶賛の声が届けられた。

【写真】佐野ひなこ、NiziUの“うさぎダンス”を華麗に披露

佐野はこの日、「紅白楽しみだな〜 みいひちゃんおかえりなさい〜」とのコメント共に、NiziUのデビュー曲「Step and a step」に合わせてダンスする自身の姿を公開。曲の中で特徴的な“うさぎダンス(Rabbit Dance)”のステップも華麗にこなしている。佐野は以前にもNiziUのプレデビュー曲「Make you happy」の縄跳びダンスを踊る動画や、「NiziProject」の中でリクがパフォーマンスしたJ.Y.Parkの「Who’s your mama」に合わせたダンスを披露しており、NiziU好きで知られている。

華麗なダンスを見せる佐野にファンからは「ダンスまで上手いとは多才ですね」「可愛いとしか言えないです」「脚細っ!」などの反応が寄せられている。

