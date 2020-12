中国ベンダーOPPOは、自動車の鍵のように見える新たな折りたたみスマホのコンセプト「Oppo X nendo」をソーシャルメディア上で発表しました。

3段階のディスプレイ表示形態

Oppoは日本のデザインスタジオnendoと開発した折り畳みスマホを「スライド - フォン」と呼んでおり、状況に応じて3つ折りでコンパクトにまとまるコンセプトデバイスは、周囲の環境とのインタラクションを促進するとのことです。



Today, we’re showcasing two new design concepts produced in collaboration with leading Japanese design studio, nendo. First, is the ‘slide-phone’, which features a triple-hinge foldable screen system. #OPPOxnendo pic.twitter.com/r6YNrc2EmP — OPPO (@oppo) December 14, 2020





1段階折り畳みデバイスを拡げると、40ミリのシンプルなディスプレイが顔を出し、フルスクリーンを必要としないタスクをこなすことができます。着信履歴や通知、音楽再生インターフェースなどの表示にぴったりです。



Sliding one fold up exposes 40 mm of the screen with simple functions that don’t need a full screen. These are ideal for applications like call history, notifications, and music player interfaces. #OPPOxnendo pic.twitter.com/sEfTVspPPs — OPPO (@oppo) December 14, 2020





折り畳みデバイスを2段階拡げたとき、80ミリのディスプレイが現れます。写真撮影や、スライドコントロールを使用するゲームプレイなどを行うことができます。



A secondary fold reveals 80mm of the slide-phone screen, ideal for taking photos or even adapting to particular games using the side control. #OPPOxnendo pic.twitter.com/XUj9Qaaemn — OPPO (@oppo) December 14, 2020







Source:nendo, @oppo/Twitter via TechRadar

(lexi)