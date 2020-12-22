»ö¸Î¤Ç²÷´¶¤òÆÀ¤ë¥Õ¥§¥Æ¥£¥·¥º¥à¡¢Á´ÊÔ8³äÄ¶¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡¡¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ö¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×4KÌµ½¤ÀµÈÇÍ½¹ð
¡¡±Ñ¹ñ¤ÎSFºî²ÈJ¡¦G¡¦¥Ð¥é¡¼¥É¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢¥«¥Ê¥À¤Îµ´ºÍ¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¡¢¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤Ë¤è¤êÀÅª¶½Ê³¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ê1996¡Ë¡×¤Î4KÌµ½¤ÀµÈÇ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»à¤ÈÎÙ¹ç¤ï¤»¤Î´í¸±¤Ê²÷´¶¤Ø¤ÎÌÜ³Ð¤á¡¢¿ÍÂÎÂ»²õ¤È¼ÖÂÎ¤ÎÇËÂ»¤Ø¤ÎÍßµá¤ÈÈþ°Õ¼±¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¸åÌá¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯µæ¶Ë¤ÎÊÐ°¦¤ò¡¢¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ÇÁüÀ¤³¦¤ÇÉÁ¤¤¤Ã¤¿¡£Âè49²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÊÔ¤Î8³ä°Ê¾å¤¬¥»¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¦²á·ã¤ÊÀÉÁ¼Ì¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿·Ê¹¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×»æ¤¬1ÌÌ¤Ç¾å±Ç¶Ø»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¤Î¤¾¤à¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ê¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¹¥Ú¥¤¥À¡¼¡Ë¤¬ºÊ¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡Ê¥Ç¥Ü¥é¡¦¥«¡¼¥é¡¦¥¢¥ó¥¬¡¼¡Ë¤ò¸åÊý¤è¤ê¸«¤Ä¤á¤ë°ÕÌ£¤¢¤ê¤²¤Ê¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ö¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤ÏÀÅª¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î²òÊü¤À¡×¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤È¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬¾è¤Ã¤¿¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤Î»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹¾ìÌÌ¤¬Â³¤±¤¶¤Þ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£Âç¤±¤¬¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ï»ö¸Î¤Çº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÅª²÷´¶¤ò³Ð¤¨¡¢´í¸±¤Ê¥Õ¥§¥Æ¥£¥·¥º¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Í½¹ð¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸½¼Â¤òÄ¶¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î´ðËÜÅªÍßË¾¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤È¡¢¼Ö¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÉï¤Ç¤ë¼ê¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£4K¤Ç¥¯¥ê¥¢¤ËÁÉ¤ê¡¢Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¤É¤³¤«Îä¤¿¤¯¡¢²¹ÅÙ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê±ÇÁü¤âÆÃÄ§¤À¡£
¡¡2021Ç¯1·î29Æü¤«¤é¡¢¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½É¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡ÊR18¡Ü¡Ë¡£