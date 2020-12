¡ØNCIS¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2020Ç¯ºÇ¤âÆÉ¤Þ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¡õ¥³¥é¥à¥é¥ó¥­¥ó¥°

米海軍に関する様々な難事件に立ち向かうNCIS(海軍犯罪捜査局)の活躍を描いた犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』、同作から派生した『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』と『NCIS:ニューオーリンズ』の『NCIS』シリーズ3作品は、放送開始当初から今もなお大ヒットを続けている。新たな年に向け、2020年のニュースをおさらいしておきたい。

【ニュース】TOP10

1.『NCIS』ジヴァ役コート・デ・パブロ、「シリーズを去ったのは選択肢がなかったから!」

2.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン18でレギュラーキャスト降板!

3.『NCIS:LA』しばらくお休みのエリック役に代わり、レギュラーに昇格するのは...?

4.『NCIS』ポーリー・ペレットが女優業から引退?!意味深なツイートを投稿

5.『NCIS:LA』ゲストキャラクターが、シーズン12よりレギュラーに昇格!

6.『NCIS』のあのメンバーが婚約!元旦にプロポーズ

7.『NCIS』ジヴァ役コート・デ・パブロの再復帰は!?プロデューサーがその可能性に言及

8.『NCIS:ニューオーリンズ』シーズン7、プライドと関係の深いあの人がレギュラーに昇格!

9.『NCIS』ギブスがリタイアするのはいつ?企業トップが予想する結果とは...

10.『NCIS』トニー役マイケル・ウェザリーのお気に入りの部屋「局長室は好きじゃない」





【コラム】TOP3

1.『24』『NCIS』『ハンドメイズ・テイル』『スーパーガール』...共演がきっかけで結婚!今も幸せ♡な海外ドラマスター

2.【まとめ】ファンに惜しまれながらも『NCIS』シリーズを去ったキャラクター12人!

3.『フレンズ』『NCIS』『HAWAII FIVE-0』...海外ドラマで学ぶ英語フレーズ【秋冬イベント編】

快進撃を続ける『NCIS』シリーズ。2021年はどんな年になるのだろうか? 海外ドラマNAVIでは、今後も気になるニュースをどんどん紹介していきますので、お楽しみに!

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』(c)2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』(c) 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./『NCIS:ニューオーリンズ』シーズン6、スーパー!ドラマTVにて放送中(c) MMXX CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.