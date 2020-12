¡ÚHulu¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Û¿·¥·¡¼¥º¥óÇÛ¿®¤Î¡Ø¥·¥«¥´¡¦¥á¥Ã¥É¡Ù¤é°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¡Ê12·î15Æü¹¹¿·¡Ë

オンライン動画配信サービスのHuluから、12月9日(水)から15日(火)までの1週間に最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! TVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー部門、それぞれどんな番組が注目されているのかチェックしてみよう。

TVシリーズ総合トップ10

1.『呪術廻戦』

2.Huluオリジナルストーリー『新解釈・三國志 −異聞−』

3.『極主夫道』

4.『Nizi Project』

5.『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで! 絶対に笑ってはいけないシリーズ』

6.『進撃の巨人』

7.『35歳の少女』

8.『#リモラブ 〜普通の恋は邪道〜』

9.『鬼滅の刃』

10.『有吉の壁』

海外ドラマ作品トップ10

1.『ウォーキング・デッド』

2.『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』

3.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

4.『マジシャンズ』

5.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

6.『オスマン帝国外伝 〜愛と欲望のハレム〜』

7.『24 -TWENTY FOUR-』

8.『ロイヤル・ペインズ 〜救命医ハンク〜』

9.『シカゴ P.D.』

10.『シカゴ・メッド』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『森の中の小さな家』

2.『アメリカズ・ゴット・タレント』

3.『古代の宇宙人』

4.『SWAT −危険なミッション−』

5.『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』

6.『ブリティッシュ ベイクオフ クリスマススペシャル』

7.『史上最恐! 動物図鑑』

8.『サタデー・ナイト・ライブ』

9.『アインシュタイン:天才脳の行方と秘密』

10.『密着! アメリカ裁判24時』

総合部門の2位に初登場したのはHuluオリジナルストーリー『新解釈・三國志 −異聞−』。現在公開中の大泉洋主演映画『新解釈・三國志』の公開を記念し、映画の世界観そのままに作られたHuluオリジナルストーリーだ。劇場版と同じく大泉のほか、ムロツヨシ、賀来賢人ら豪華キャストが出演する一話完結のコメディドラマで、脚本・監督を手掛けるのは劇場版と同じく福田雄一。また、2週連続トップだった『Nizi Project』に変わって、話題のアニメ『呪術廻戦』が首位に立っている。

海外ドラマ部門では、シーズン2が配信開始となった『シカゴ・メッド』が前週の6位に続いてこの週も10位にランクイン。同じフランチャイズシリーズで10月16日より配信中の『シカゴ P.D.』は9週連続のトップ10入りを果たした。また、『シカゴ・メッド』の影響か、同じく医療ドラマの『ロイヤル・ペインズ 〜救命医ハンク〜』が8位に浮上している。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門では、首位が2週連続トップだった『SWAT −危険なミッション−』から新作『森の中の小さな家』に交代。人気俳優のパク・シネとソ・ジソブが森の中にたたずむ自家発電の小さな家に滞在にてミニマルライフに挑戦するという、ヒーリング&リアルバラエティー。二人の素顔と生活スタイルが大公開された注目作だ。6位に入ったのは、大人気コンテスト番組『ブリティッシュ ベイクオフ』のクリスマススペシャル第2弾。過去のシーズンに登場した4人のベイカーが再集結し、クリスマスにちなんだ伝統菓子作りにチャレンジする。(海外ドラマNAVI)

『シカゴ・メッド』シーズン1〜2 Huluで配信中 © 2015 Universal Television LLC. All Rights Reserved./『ロイヤル・ペインズ 〜救命医ハンク〜』全シーズン Huluで配信中 © 2016 Open 4 Business Productions, LLC. All Rights Reserved./Huluオリジナルストーリー『新解釈・三國志 −異聞−』Huluで配信中 ©日本テレビ ©2020映画「新解釈・三國志」製作委員会/『森の中の小さな家』Huluで配信中 © CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved