Wi-Fi´Ä¶¤ò¹âÂ®²½¤¹¤ë4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Âð¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬²÷Å¬¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬ÃÙ¤¤¤È¡¢Web²ñµÄ¤Ë¤â»Ù¾ã¤òÍè¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏAvast¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«Âð¤ÎWi-Fi´Ä¶¤ò¹âÂ®²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤¬ËÜÅö¤ËÃÙ¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¡¢¿ô»ú¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¡£Speedtest¤Ç¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤¨¤ë¡£°Ê²¼¤¬¡¢Speedtest¤Î¼Â¹Ô·ë²Ì¤À¡£
Speedtest¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤Î·ÀÌó¥×¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³«¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤ß¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥ë¡¼¥¿¤Î¶á¤¯¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀÜÂ³¾õ¶·¤Ï¡¢Ã¼Ëö¤È¥ë¡¼¥¿¤Îµ÷Î¥¤ÈÊÉ¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥ë¡¼¥¿¤È¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÂ®ÅÙ¤ÏÄã²¼¤·¡¢ÀÜÂ³¤¬ÀÚ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢¥ë¡¼¥¿¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼¼Æâ¤ÎWi-Fi¤Î¶¯ÅÙ¤ò·×Â¬¤·¤Æ¡¢²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëWi-Fi¥Ò¡¼¥È¥Þ¥Ã¥×¤Î¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤Î³ÆÉô²°¤Î¤ÎWi-Fi¤Î¶¯ÅÙ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ë¡¼¥¿¤«¤éÆ±¤¸µ÷Î¥¤Ç¤â¡¢Éô²°¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Wi-Fi¤Î¶¯ÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢¥¢¥¤¡¦¥ª¡¼¡¦¥Ç¡¼¥¿µ¡´ï¤¬Ìµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡ÖWi-Fi¥ß¥ì¥ë¡×¤Î²èÌÌ¤À¡£Æ±¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¼«ÂðÆâ¤ÎWi-Fi¤Î¥Ò¡¼¥È¥Þ¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅÅÇÈ¤Î¶¯ÅÙ¤äº®»¨¾õ¶·¤Ê¤É¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¥á¥Ã¥·¥å¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤
Avast¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥á¥Ã¥·¥å¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥á¥Ã¥·¥å¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤Ï¡¢¿Æµ¡¤È»Òµ¡¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëWi-Fiµ¡´ï¤òÊ£¿ôÂæÀßÃÖ¤·¤ÆÌÖ¤ÎÌÜ¾õ¡Ê¥á¥Ã¥·¥å¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÅÅÇÈ¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Wi-Fi¤ÎÅÅÇÈ¤ò¸úÎ¨ÎÉ¤¯ÅÁÃ£¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¥á¥Ã¥·¥å¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÊÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Wi-Fi¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥á¥Ã¥·¥å¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥á¥Ã¥·¥å¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÂÐ±þ¤Î¥ë¡¼¥¿¤äÃæ·Ñ´ï¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤Î´Ä¶¤ËÅ¬¤·¤¿ÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤è¤¦¡£
µ¯Æ°Ãæ¤Î¥¢¥×¥ê¤òÄ´ºº
¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¿Æ¤ÏWeb²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¿Æ¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤¬Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¿¤Î´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤Ç¼«Âð¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£¥ë¡¼¥¿¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÜÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î°ìÍ÷¤ä¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Windows¤Î[¥¿¥¹¥¯¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼]¡Ý[¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯]¤Ç¤â¡¢ÂÓ°è¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£