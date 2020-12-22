¡Ø¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡§GetBack¡Ù8·î27ÆüÀ¤³¦Æ±»þ¸ø³«¡ª 5Ê¬¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü²ò¶Ø
¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¿·ºî¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡§Get Back¡Ù¤¬¡¢2021Ç¯8·î27Æü¤ËÀ¤³¦Æ±»þ·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó´ÆÆÄ¤«¤éÌ¤¸ø³«ÆÃÊÌ±ÇÁü¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦»°±º½ÕÇÏ¤Î³Ú¶Ê¡ÖNight Diver¡×4200Ëü²óºÆÀ¸ÆÍÇË¡ª ¥³¥á¥ó¥È14Ëü·ïÄ¶
¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Ï¡¢¤ï¤º¤«8Ç¯Â¤é¤º¤Î³èÆ°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤È¤È¤â¤Ë²»³Ú¡¦Ê¸²½¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¡¦À¯¼£¤Þ¤Ç¡¢»þÂå¤ä¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿ÅÁÀâ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£ËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Î´ñÀ×¤Î 42Ê¬´Ö¤Î¡È¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡É¤ò´Þ¤à60»þ´Ö¤ÎÌ¤È¯É½±ÇÁü¡¢150»þ´Ö¤ÎÌ¤È¯É½²»¸»¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ3ÅÙ¤Î¼õ¾Þ¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼´ÆÆÄ¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥à¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ1969Ç¯¤ËÌá¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç4¿Í¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡¦¥·¥ç¡¼¤È¤·¤Æ¤Î±ÇÁüÂÎ¸³¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡Î¥à¥Ó¥³¥ì¤ª¤¹¤¹¤áÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹5Áª¡Ï¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤ë»þÂå¡£¤Þ¤º¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤ª»î¤·¡ª
·à¾ì¸ø³«·èÄê¤òÂÔ¤ÁË¾¤à¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ô¡¼¥¿¡¼´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ÍèÇ¯·à¾ì¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º:Get Back¡Ù¤Î5Ê¬´Ö¤ÎÀè¹ÔÆÃÊÌ±ÇÁü¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î±ÇÁü¤¬³§¤µ¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤Îº¤Æñ¤Ê»þ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
µ®½Å¤Ê¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ÎÌ¤¸ø³«±ÇÁü¤ò´Þ¤àÌó5Ê¬¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥ÈBeatles.com¡ÊÇÛ¿®ºÑ¤ß¡Ë¤ª¤è¤Ó22ÆüÆüÀµ¸á¤è¤ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ê»úËëÉÕ¤¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ø¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡§Get Back¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯8·î27Æü¤è¤êÀ¤³¦Æ±»þ¸ø³«¡£
¡¦Beatles.com https://www.thebeatles.com @thebeatles
¡¦Disney Plus https://disneyplus.jp/ @disneystudiojp¡¦YouTube ¥ê¥ó¥¯:https://www.youtube.com/watch?v=OzW8ZRVD0H8
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¡Ø¥Ó¥ë¤È¥Æ¥Ã¥É¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô ²»³Ú¤ÇÀ¤³¦¤òµß¤¨¡ª¡Ù¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥ô¥¹¡ß¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼ ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡ÎÆ°²è¡Ï±Ç²è¡Ø¥½¥ó¥°¡¦¥È¥¥¡¦¥½¥ó¥°¡Ù¥Ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È¥Þ¥ó ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç½ÅÊõ¤¹¤ë¡ÖËä¤á¹þ¤ß¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡×¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ä¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â²òÀâ
º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼¤Î¥³¥ì¤Ê¤¢¤Ë¡© ¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÎÌò³ä