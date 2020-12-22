¼Ä¸¶¤æ¤»Ò¡õÁÒ²Ê¥«¥Ê¡õ¹âÈª½ß»Ò¤¬µ´µ¤Ç÷¤ëÇ®±é¤ò¸«¤»¤ë¡Ø½÷¤¿¤Á¡ÙËÜÍ½¹ð²ò¶Ø
¡¡½÷Í¥¤Î¼Ä¸¶¤æ¤»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÁÒ²Ê¥«¥Ê¤ä¹âÈª½ß»Ò¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø½÷¤¿¤Á¡Ù¤è¤ê¡¢½÷Í¥¿Ø¤Îµ´µ¤Ç÷¤ëÇ®±é¹çÀï¤Î°ìÃ¼¤ò¼ý¤á¤¿ËÜÍ½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û½÷¤¿¤Á¤Î´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¡Ø½÷¤¿¤Á¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Î½¢¿¦É¹²Ï´ü¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿½÷À¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÍ§¤Î°ä¤·¤¿ÍÜËª±à¤ò·Ñ¤®¡¢¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥ß¥»¥¹¡¦¥Î¥¤¥º¥£¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¡ØÀõÅÄ²È¡ª¡Ù¡Øºá¤ÎÀ¼¡Ù¡Ø¤¢¤Î¤³¤Ïµ®Â²¡Ù¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯½Ð±éºî¤¬Áê¼¡¤°¼Ä¸¶¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÈþºéÌò¡£Èþºé¤Î¿ÆÍ§¡¦¹á¿¥Ìò¤ËÁÒ²Ê¡¢Èþºé¤ÎÊì¡¦ÈþÄÅ»ÒÌò¤ò¹âÈª¤¬Ì³¤á¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤Õ¤æ¤Î½Ã¡Ù¤ÎÆâÅÄ¿µ±¡£¡Ø¥¨¥ê¥«38¡Ù¡Ø³¤ÊÕ¤Î±Ç²è´Û¡½¥¥Í¥Þ¤Î¶Ì¼êÈ¢¡Ù¤Î±ü»³ÏÂÍ³¤¬À½ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡¤È¤¢¤ë»³¤¢¤¤¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¸Î¶¿¤ËU¥¿¡¼¥ó¤·¤¿Èþºé¤Ï¡¢È¾¿ÈÉÔ¿ï¤ÎÊì¡¦ÈþÄÅ»Ò¤Î²ð¸î¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é½ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÈþÄÅ»Ò¤ÏÉ×¤Î¼«»à¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢¼«¿È¤¬È¾¿ÈÉÔ¿ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Ì¼¡×¤¬¾·¤¤¤¿ÉÔ¹¬¤À¤ÈÈþºé¤ò¤Ê¤¸¤ê¡¢ÇÍëÊ»¨¸À¤òÍá¤Ó¤»Â³¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÈþºé¤¬Í£°ì¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÍÜËª²È¤È¤·¤Æ¼«Î©¤¹¤ë¿ÆÍ§¡¦¹á¿¥¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¹á¿¥¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà½÷¤â¿ÍÃÎ¤ì¤º¿´¤Ë¿¼¤¤°Ç¤òÊú¤¨¡¢Àº¿À¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ëÆü¡¢¹á¿¥¤ÏÆÍÁ³Ì¿¤òÀä¤Ä¡£Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¹á¿¥¤ò¼º¤Ã¤¿Èþºé¤Î¿´¤â¥Ý¥¥ê¤ÈÀÞ¤ì¡¢Êø²õ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜÍ½¹ðÊÔ¤Ï¡¢Ì¿¤òÀä¤Ã¤¿¹á¿¥¤¬²£¤¿¤ï¤ë¾×·âÅª¤Ê¾ìÌÌ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Â³¤¤¤ÆÈþºé¤¬¡¢¹á¿¥¤«¤éÌ´¤ä´õË¾¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¤È¤Ã¤¯¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤«¤â¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢¡Ö¹á¿¥¤¬»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤¹¥·¡¼¥ó¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢Èþºé¤¬Êì¤ÎÈþÄÅ»Ò¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤¿¤·¤Î¿ÍÀ¸¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·ÈþÄÅ»Ò¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢»¦¤·¤Ê¤µ¤¤¤è¡ª¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹ÁÔÀä¤Ê¾ìÌÌ¡¢¹á¿¥¤¬±«¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¤Ç¤âÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ó¤ä¤Ç¡£¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ß¤¿¤¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ó¤ä¤Ç¡×¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÃ¯¤«¤ËÁÊ¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢´¶¾ð¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢Èþºé¤¬¹á¿¥¤ò¸å¤í¤«¤é¶¯¤¯Êú¤¤·¤á¾Ð¤¤¹ç¤¦»Ñ¤ä¡¢2¿Í¤¬²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ë¾ìÌÌ¤Ç½ªÎ»¡£½Ð±é½÷Í¥¤¿¤Á¤Îµ´µ¤Ç÷¤ëÇ®±é¤Ö¤ê¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÍ½¹ðÊÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±Ç²è¡Ø½÷¤¿¤Á¡Ù¤Ï2021Ç¯5·î¸ø³«¡£