USB¤Î½¼ÅÅ¡¢Â¤ê¤Æ¤ë¡©¡Ö¥À¥¤¥½¡¼¡×¤ËÄ¶ÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥àÇä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£
¥¹¥Þ¥Û¤äWi-Fi¡¢¥²¡¼¥àµ¡......¼þ¤ê¤Ë¤Ï½¼ÅÅ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤¯¤Ä¤«½¼ÅÅ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢USB¥Ý¡¼¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥É¤òÈ´¤¤¤Æº¹¤·ÂØ¤¨......¤Ê¤ó¤Æ¼ê´Ö¤â¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÌòÎ©¤Ä½¼ÅÅ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤ÇÇã¤¨¤Þ¤¹¡£
Àä±ï¥«¥Ð¡¼ÉÕ¤
¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡ÖUSB¥³¥ó¥»¥ó¥È¥¿¥Ã¥×2¸Ä¸ý¡×¡£USB¥Ý¡¼¥È¤¬2¤Ä¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬2¸Ä¸ý¡ÊÅ·ÌÌ¤ÈÀµÌÌ¾åÉô¤Ë³Æ1¸Ä¡Ë¤Ä¤¤¤¿ÅÅµ¤¥¿¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÀÇÊÌ500±ß¡£
Àä±ï¥«¥Ð¡¼¤ò³°¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ç·×»ÈÍÑÎÌ¤Ï1400w¤Þ¤Ç¡£²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¥Î¥¸¥Þ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û½¼ÅÅ¡×¤¬¡Ö100¡Á240W¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤È¤¤¤¨¤½¤¦¡£USB¥Ý¡¼¥È¤Ï¹ç·×ºÇÂç½ÐÎÏ2.4A¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥¿¥³ÂÇÛÀþ¤Ï¶Ø»ß¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢ÅÅµ¤Ä´Íý´ï¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ê¤ÉµÞ·ã¤ËÅÅÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Î¢ÌÌ¤ËÃí°Õ»ö¹à¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
·Ú¤¤¤Î¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â³Ú¡¹¤Ç¤¹¡£Íß¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¥×¥é¥°ÉôÊ¬¤¬¥Ñ¥¿¥ó¤È¤Ç¤¤¿¤é¤è¤ê¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
½Ð¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ê¤Î¤¬¤ä¤ä»ÄÇ°
¤Á¤Ê¤ß¤Ë3COINS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2¸ýAC¡Ü3¸ýUSB¥Ý¡¼¥È¥¿¥Ã¥×0.2m¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤è¤ê¥Ý¡¼¥È¤¬1¤ÄÂ¿¤¯¡¢20Ñ¤Î¥³¡¼¥É¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤¬1500±ß¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤«¤Ï¹¥¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÈUSB¥Ý¡¼¥È¤¬Î¾Êý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
°ìµ¤¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡ª
ÉÊÂ·¤¨¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£