¡Ø¥Ü¥Ö¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÇ¡ÙÂ³ÊÔ¡¢2021Ç¯ÆüËÜ¸ø³«¡ª
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ü¥Ö¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÇ¡¡¹¬¤»¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡ØA Gift from Bob¡Ù¤¬2021Ç¯¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Ü¥Ö¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÇ¡¡¹¬¤»¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦30¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ü¥Ö¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¥ã¥Ã¥È¡×¡Ê¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¡¼¥¨¥óÃø¡Ë¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡£ÌôÊª°ÍÂ¸¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¡¢¤É¤óÄì¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬¡¢ÌîÎÉÇ¤Î¥Ü¥Ö¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£ËÜ¿ÍÌò¤Ç±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ç¤Î¥Ü¥Ö¡ÊÂ³ÊÔ¤Ë¤â½Ð±é¡Ë¤Ïº£Ç¯6·î¤ËÅ·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¤¬¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¸¥§¡¼¥à¥º¤È¶¦¤Ë½éÍèÆü¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø¥Ü¥Ö¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÇ2¡Ù¡Ê²¾¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¥Ü¥Ö¤È¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Î¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¯Êª¸ì¡£°ìÌö¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ÈÇ¤Î¥Ü¥Ö¤Ï¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿µ¢¤ê¤Ë¡¢·Ù»¡´±¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤ÎÃË¤Ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ï¡¢Ï©¾å¤Ç²á¤´¤·¤¿ºÇ¸å¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¨¡¨¡¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âº¤Æñ¤Ç¶ì¤·¤¤ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¨¡¨¡¤ÎÏÃ¤ò»Ï¤á¤ë¡£¥Ü¥Ö¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ò¿ÍÀ¸¤ÎºÃÀÞ¤«¤éºÆ¤ÓÎ©¤ÁÄ¾¤é¤»¤¿¤Î¤«¡©¡¡¿Í¡¹¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ü¥Ö¤È¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Îå«¤òÉÁ¤¤¤¿¿´²¹¤Þ¤ëÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÁ°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡Ø¥¿¥¤¥¿¥ó¤ÎÀï¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ñ¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¥ë¡¼¥¯¡¦¥È¥ì¥Ã¥À¥¦¥§¥¤¡£¡Ø¥Ù¥é¤Î¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦»ÔÀîÍÚ¡Ë
±Ç²è¡Ø¥Ü¥Ö¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÇ2¡Ù¡Ê²¾¡Ë¤Ï2021Ç¯¡¢¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡¢¥·¥Í¥¹¥¤¥Ã¥Á¶äºÂ¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«