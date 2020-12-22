»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄºî¡Ö¥¥Í¥Þ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤Ë¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡¢»ÖÂº½ß¡¢Á°ÅÄ²¢»ÖÏº¤¬½Ð±é¡ª
¡¡¾¾ÃÝ±Ç²è¤Î100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¿Íµ¤ºî²È¡¦¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¤·¤¿¡Ö¥¥Í¥Þ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡¢»ÖÂº½ß¡¢Á°ÅÄ²¢»ÖÏº¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï»£±Æ½ê¤ÇÆ¯¤¡¢²¿¤è¤ê¤â±Ç²è¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ï¸«Êü¤µ¤ì¤¿¥À¥á¿ÆÉã¤Î¥´¥¦¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë°¦¤ÈÍ§¾ð¤ÎÊª¸ì¡£¥´¥¦Ìò¤ÏÅö½é¡¢»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÖÂ¼¤µ¤ó¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ÎÇÙ±ê¤Ë¤è¤ê¹ßÈÄ¡£¸å¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ»ÖÂ¼¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÂôÅÄ¸¦Æó¤¬°ä»Ö¤ò·Ñ¤®¡¢ÂåÌò¤È¤·¤Æ¥´¥¦¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Î¥´¥¦¤òÂôÅÄ¡¢¼ã¤Æü¤Î¥´¥¦¤ò¿ûÅÄ¾Úö¤¬2¿Í1Ìò¤Ç±é¤¸¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢±ÊÌî²ê°ê¡¢µÜËÜ¿®»Ò¡¢ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¾®ÎÓÌ»ø¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÅÄÁÈ½é»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ê¡¼¡¢»ÖÂº¡¢Á°ÅÄ¡£¥ê¥ê¡¼¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1950¡Á60Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ±Ç²è²«¶â´ü¤Ë³èÌö¤·¡¢½õ´ÆÆÄ¤Î¥´¥¦¤¬»Õ¾¢¤È¤¹¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¡¦½Ð¿å¹¨Ìò¡£Â¿¤¯¤Ï¸ì¤é¤Ê¤¤¤¬±Ç²è»£±Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¥´¥¦¤Ë´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Îºß¤êÊý¤òÇØÃæ¤Ç¶µ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÃË¤À¡£
¡¡»ÖÂº¤Ï¡¢¥Æ¥é¥·¥ó¡Ê¾®ÎÓ¡Ë¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë±Ç²è´Û¡Ö¥Æ¥¢¥È¥ë¶äËë¡×¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ëÀÄÇ¯¡¦¿åÀîÌò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£°ì¸«Ä´»Ò¤ÎÎÉ¤¤¥¤¥Þ¥É¥¤ÎÀÄÇ¯¤À¤¬¡¢¡Ö¥Æ¥¢¥È¥ë¶äËë¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¸½Âå¤Î¥Æ¥é¥·¥ó¤ä½Ê»Ò¡ÊµÜËÜ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥´¥¦¡ÊÂôÅÄ¡Ë¤È²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯Ìò¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ÅÄ¤Ï¡¢Íî¤Á¤Ö¤ì¤¿¥´¥¦¡ÊÂôÅÄ¡Ë¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÍÇ½¤òºÆ¤Ó¸«½Ð¤¹Â¹¤ÎÍ¦ÂÀÌò¡£¥´¥¦¤ò¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¸«¤Ä¤á¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÍÇ½¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¤¤¤¦¸½Âå¤Î¥´¥¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£³Æ¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡Û
»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¡¢ÂôÅÄ¸¦Æó¤µ¤ó¡¢»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¡£
ËÍ¤ÎÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤È¡¢Æ±¤¸¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¹¬Ê¡¤Ç¤¹¡£
¡Ú»ÖÂº½ß¡Û
¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é´¶¤¸¤ë¡¢¶ÛÄ¥´¶¡¢Á¡ºÙ¤µ¡¢Ç®ÎÌ¡£
Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÁ°ÅÄ²¢»ÖÏº¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥´¥¦¤ÎÂ¹¤Î±ß»³Í¦ÂÀÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á°ÅÄ²¢»ÖÏº¤Ç¤¹¡£¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤¬¤Þ¤µ¤«»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜÆÉ¤ß¤Î»þ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´»ØÆ³¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂçÊÑÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Ç¡¢±Ç²è¤òºî¤ë»ö¤Ø¤Î°ìÀÚÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¤¢¤Î»ÑÀª¤Ï±Ç²è¤Ø¤Î°¦¤Ë°î¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿»ö¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¥Í¥Þ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤Ï¡¢2021Ç¯4·î16ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡£