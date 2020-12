Amazon Prime Video の見放題SVODサービスラインアップで来年1月に追加される作品が22日、発表された。木村拓哉主演の『HERO』、人気ドラマの映画化となる『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』、大倉忠義と成田凌共演の『窮鼠はチーズの夢を見る』などが見放題となる。

邦画作品は、『HERO』(2007)、映画第二弾『HERO』(2015)や、『SP 野望篇』『SP 革命篇』『午前0時、キスしに来てよ』『バンクーバーの朝日』『映画 暗殺教室』『暗殺教室〜卒業編〜』などが配信される。

ほか、『SING/シング』、Amazon Original『あの夜、マイアミで』がラインナップされている。(編集部・梅山富美子)

■1月新着予定コンテンツ

<邦画>

2021年1月1日

『今日も嫌がらせ弁当』

『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』

『HERO』(2007)独占配信

『HERO』(2015)独占配信

1月6日

『午前0時、キスしに来てよ』独占配信

1月11日

『窮鼠はチーズの夢を見る』独占配信

1月20日

『SP THE MOTION PICTURE 野望篇』独占配信

『SP THE MOTION PICTURE 革命篇』独占配信

1月24日

『シグナル 100』

1月27日

『バンクーバーの朝日』独占配信

『暗殺教室』独占配信

『暗殺教室〜卒業編〜』独占配信

アニメ映画

2021年1月1日

『きみと、波にのれたら』

1月27日

『劇場版 新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA-X』独占配信

<洋画>

1月2日

『SING/シング』

1月15日

Amazon Original 『あの夜、マイアミで』朝9時より独占配信