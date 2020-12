Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï³¤³°¥É¥é¥Þ¡ª ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ª¥É¥é¥ÞTV¤¬¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ò°ìµóÊüÁ÷

スーパー!ドラマTVが、年末年始に人気ドラマシリーズを一挙放送! 見逃したあの作品も、もう一度見たい作品もこの機会に。

『S.W.A.T.』シーズン3

【字幕版】

第1〜7話:12月27日(日)12:00〜

第8〜14話:12月28日(月)12:00〜

第15〜21話:12月29日(火)12:00〜

『クリミナル・マインド』のシェマー・ムーア主演、多発する凶悪事件に立ち向かう精鋭S.W.A.T.チームの活躍を描いたアクションドラマ。シーズン3のみどころはなんといっても、日本が舞台のエピソード! 犯罪者を引き渡すため、ホンドー、ディーコン、タン、ヒックスの4人が来日。

『ミセス・ウィルソン』

【字幕版】

第1〜3話:12月28日(月)19:00〜

『アフェア 情事の行方』でゴールデン・グローブ賞主演女優賞に輝いたルース・ウィルソン主演、実話に基づいたミステリードラマ。夫アレックの死をきっかけに、彼のミステリアスな過去に直面するひとりの女性。―あなたは愛する人のことをどれくらい知っていますか。

『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』シーズン6

【字幕版】

第1〜3話:12月28日(月)25:00〜

第4〜6話:12月29日(火)25:00〜

第7〜9話:12月30日(水)25:00〜

第10〜12話:12月31日(木)25:00〜

舞台をニューヨークに変え、レイが新たな環境で築き上げていく。映画『スポットライト 世紀のスクープ』『ウルヴァリン:X-MEN ZERO』のリーヴ・シュレイバーが主演する米エンターテインメント界大絶賛の野心作。

『ヘンリー8世と6人の妻たち』

【字幕版】

第1〜3話:12月29日(火)19:00〜

歴史上有名なヘンリー8世の6人の妻たち。その本当の姿とは? 愛、喪失、そして裏切りが入り乱れる王室を妻たちの視点から描くドキュメンタリーとドラマが融合した英BBCが贈る新感覚ヒストリー。





『ブラックリスト』シーズン7

【字幕版】

第1〜10話:12月30日(水)12:00〜

第11〜19話:12月31日(木)12:00〜

エリザベスの母カタリーナが登場し、周囲の人間関係を掻き乱す。彼女とレディントンの関係性は?! そして、エリザベスに危機が忍び寄る。家族の物語も垣間見え、ついに真実が明かされる衝撃のシーズン7。実写とアニメで異例の措置が取られたシーズン最終話も要チェック!

『MANIFEST/マニフェスト』シーズン1

【二カ国語版】

第1〜8話:2021年1月1日(金・祝)12:00〜

第9〜16話:2021年1月2日(土)12:00〜

搭乗者191名を乗せた旅客機がたどり着いた先は、5年半後の未来だった―。アメリカ新作ドラマ視聴率ナンバー1を獲得した、ロバート・ゼメキスが手掛けるミステリー&ヒューマンドラマ。シーズン1を見終わったら、そのままシーズン2へ突入! 1月3日(日)12:00からはシーズン2第1〜10話【二カ国語版】を一挙放送。

『LOVE LIFE』

【字幕版】

第1〜10話:2021年1月2日(土)20:00〜

どのような恋愛も、最後の恋に辿り着くために必要な出会いだった―。『ピッチ・パーフェクト』のアナ・ケンドリックが主演・製作総指揮を務める最高にキュートなラブストーリー。

『サンダーバード ARE GO』シーズン3

【二カ国語版】

第1〜11話:2021年1月1日(金・祝)6:00〜

第12〜22話:2021年1月2日(土)6:00〜

トレーシー家の5人兄弟が世界中の人々を災害や事故から救うために帰ってきた! 爆発的ブームを巻き起こした名作のリブート版特撮CGアニメシリーズをキャッチアップ放送!

