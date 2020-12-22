°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢16ºÐ¤Îº£¤ò»Ù¤¨¤ëÎ¾¿Æ¤Î¶µ¤¨
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤ÎÀ¾ÌîÎ¼×¢¤Ë¤è¤ëÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼³¨ËÜ¤ò¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó²½¤·¤¿¡Ø±Ç²è¡¡¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¡Ê12·î25Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¡¦¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿½÷Í¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ê16¡Ë¡£Éã¤Î¶µ·±¤ò¿´¤Ë¹ï¤ß¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤Î»Ñ¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦°²ÅÄ¤¬¡¢º£¤â¼«¿È¤ò»Ù¤¨¤ëÎ¾¿Æ¤Î¶µ¤¨¡¢¤½¤·¤Æ±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤ó¤ÀÍ§¾ð¤ÎÂçÀÚ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô60ËüÉô¡Ê2020Ç¯12·î¸½ºß¡Ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±Ì¾³¨ËÜ¤ò¡¢ºî¼Ô¤ÎÀ¾Ìî¼«¿È¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¡¢¡ØÅ´¥³¥ó¶Ú¥¯¥ê¡¼¥È¡Ù¡Ø³¤½Ã¤Î»Ò¶¡¡Ù¤ÎSTUDIO4¡î¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Êª¸ì¡£±ì¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿Ä®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢À±¤ò¿®¤¸¤ë¾¯Ç¯¡¦¥ë¥Ó¥Ã¥Á¡Ê°²ÅÄ¡Ë¤¬¡¢¥´¥ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥´¥ß¿Í´Ö¡¦¥×¥Ú¥ë¡Ê·¦ÅÄÀµ¹§¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶õ¤Ëµ±¤¯À±¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÂçËÁ¸±¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£
Ç¯²¼¤ÎÃË¤Î»ÒÌò¤ËºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤¿
¡¡À¾Ìî¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÁÛÁüÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¸¶ºî¤òÆÉ¤ß¡¢¡ÖÍ§¾ð¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°²ÅÄ¡£¡Ö¥×¥Ú¥ë¤È¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤ò¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¤ÈÁÇÄ¾¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³¨ËÜ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê°ìºý¡£¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤È¤«¡¢²¿¤«¤ËÌÂ¤Ã¤¿»þ¤È¤«¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë³«¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¡£
¡¡°²ÅÄ¤¬À¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¡¢Í£°ì¤ÎÍ§¤À¤Á¡¦¥´¥ß¿Í´Ö¤Î¥×¥Ú¥ë¤È¤È¤â¤ËËÁ¸±¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ëÃË¤Î»Ò¡£¡ÖºÇ½é¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¼¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¤Î¤«ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤º¡¢ÀµÄ¾¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Î»Ò¤Ç¡¢¤·¤«¤â»ä¤è¤ê¤«¤Ê¤êÇ¯²¼¡£¾¯¤·ÍÄ¤¤´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¼ç¿Í¸ø¤é¤·¤¯¥¥ê¥Ã¤ÈÏÃ¤¹Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÏ¿²»¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°²ÅÄ¤òÇ®Îõ»ØÌ¾¤·¤¿À¾ÌîËÜ¿Í¤«¤é¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ëºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡¢°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¡£¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¡¢¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¤ò´¶¤¸¤Æ±é¤¸ÀÚ¤í¤¦¡×¤È¡£·ë²Ì¡¢Ìò¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À°²ÅÄ¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤Ë¥¤¥¥¤¥¤È¤·¤¿Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¡£
Î¾¿Æ¤Î¶µ¤¨¤¬º£¤Î¡È°²ÅÄ°¦ºÚ¡È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡¡¶õ¤ò±ì¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¤¤¤Ä¤·¤«´õË¾¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡È¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¡É¤Î½»¿Í¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤ÎÉã¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¡ÊÎ©Àî»Ö¤ÎÊå¡Ë¤À¤±¤Ï¡Ö±ì¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢À±¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¡¢Ì´¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÌä¤¤³Ý¤±¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉã¤Î¶µ¤¨¤ò¼é¤Ã¤Æ¡¢¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿®Ç°¤ò´Ó¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢°²ÅÄ¼«¿È¤âÎ¾¿Æ¤Î¶µ¤¨¤¬¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÏÎ¾¿Æ¤«¤é¡Ø°§»¢¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸·¤·¤¯¶µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°§»¢¤Ã¤ÆÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤À¤±¤ì¤É¡¢¾®¤µ¤¤»þ¤Ã¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¡Ø¸À¤ª¤¦¤«¤Ê¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡Ù¤Ã¤ÆÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥â¥¸¥â¥¸¤·¤Æ¥¤¥ä¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤«¤éÎ¨Àè¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È°§»¢¤·¤è¤¦¤È¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³§¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡Ø¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·àÃæ¡¢Í£°ì¤ÎÍ§¤À¤Á¡¦¥×¥Ú¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤¬¡ÖÀ±¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê³Ý¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°²ÅÄ¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢¤¢¤¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¼«Ê¬¼«¿È¡£¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤½¤³¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍ¦µ¤¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¯¤¸¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿´¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥×¥Ú¥ë¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡Ö²þ¤á¤ÆÍ§¤À¤Á¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤â¡£¡Ö»ä¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¿´ÇÛÀ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹»þ¤Ï¥×¥Ú¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÍ§¤À¤Á¤¬Â¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª»Å»ö¤Ç¤¯¤¸¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼ºÇÔ¤ä·Ð¸³¤¬¡Ø¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ð¥Í¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´õË¾¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ºäÅÄÀµ¼ù¡Ë