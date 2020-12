クリスマスや年末年始、どんな本を読みますか?(StudioRomantic/PIXTA)

アマゾンの協力のもと、毎週配信している週間(日曜日から土曜日まで)アマゾン「ビジネス・経済書」ランキング。本記事でお届けするのは、12月13日〜19日のランキングだ。

なお、「前週順位」については前週に発売されて初登場する書籍については「NEW」と記載、前週順位が1000位以下だった場合には「−」と記載している。

『世界最高の話し方』が3位に

今週(12月13日〜19日)のランキングでは、前週6位だった『スマホ脳 (新潮新書) 』(アンデシュ・ハンセン著、新潮社)が1位に輝いた。アマゾンによると、著者のYahooニュース掲載が影響している模様だという。





2位には、前週も2位だった『「風の時代」に自分を最適化する方法 220年ぶりに変わる世界の星を読む』(yuji著、講談社)がランクインした。アマゾンによると、特定カスタマーによるまとめ買いが影響しているという。

3位には、前週26位だった『世界最高の話し方』(岡本純子著、東洋経済新報社)がランクインした。アマゾンによると、東洋経済オンラインの記事「話し方「永遠に下手な人」と上達する人、3つの差」が影響しているという。

前週113位から11位に順位が急上昇したのが、『ビジネスの未来 エコノミーにヒューマニティを取り戻す』(山口周著、プレジデント社)だった。アマゾンによると、発売日が影響しているという。

次ページ以降、200位までのランキングを紹介する。「次に読む1冊」を探すための参考にしてほしい。

■ ビジネス・経済書 売り上げ上位1〜50 (12/13〜19)順位先週順位書名筆者出版社16スマホ脳 (新潮新書)アンデシュ・ハンセン新潮社22「風の時代」に自分を最適化する方法 220年ぶりに変わる世界の星を読むyuji講談社326世界最高の話し方岡本 純子東洋経済新報社43さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 新版 ストレングス・ファインダー2.0トム・ラス日本経済新聞出版542025年を制覇する破壊的企業 (SB新書)山本康正SBクリエイティブ619発達障害サバイバルガイド 「あたりまえ」がやれない僕らがどうにか生きていくコツ47借金玉ダイヤモンド社78【ビジネス書大賞2020 大賞受賞作】FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣ハンス・ロスリング日経BP85独学大全 絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための55の技法読書猿ダイヤモンド社99誰もが人を動かせる! あなたの人生を変えるリーダーシップ革命森岡毅日経BP1042リーダーの仮面 ーー 「いちプレーヤー」から「マネジャー」に頭を切り替える思考法安藤広大ダイヤモンド社11113ビジネスの未来 エコノミーにヒューマニティを取り戻す山口 周プレジデント社121路上の伝説朝倉 未来KADOKAWA1310人新世の「資本論」 (集英社新書)斎藤 幸平集英社1418嫌われる勇気岸見 一郎ダイヤモンド社1516よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑大野萌子サンマーク出版1611「鬼滅の刃」の折れない心をつくる言葉藤寺郁光あさ出版1715金儲けのレシピ事業家bot実業之日本社1813世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 人生のモヤモヤから解放される自己理解メソッド八木 仁平KADOKAWA1924LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界デビッド・A・シンクレア東洋経済新報社2027人は話し方が9割永松 茂久すばる舎2130アフターコロナのマーケティング戦略 最重要ポイント40足立光ダイヤモンド社2222会計クイズを解くだけで財務3表がわかる 世界一楽しい決算書の読み方大手町のランダムウォーカーKADOKAWA2332反応しない練習 あらゆる悩みが消えていくブッダの超・合理的な「考え方」草薙龍瞬KADOKAWA/中経出版24NEW先生ビジネス®“マーケティング"の教科書 (先生ビジネスの教科書 1)五十嵐和也秀和システム2519Google式10Xリモート仕事術平塚 知真子ダイヤモンド社2617AI分析でわかった トップ5%社員の習慣越川 慎司ディスカヴァー・トゥエンティワン277プロデュースの基本 (インターナショナル新書)木崎 賢治集英社インターナショナル2846インサイドセールス 訪問に頼らず、売上を伸ばす営業組織の強化ガイド茂野 明彦翔泳社2938サピエンス全史(上)文明の構造と人類の幸福ユヴァル・ノア・ハラリ河出書房新社3061国際情勢YouTuberの伝える技術(仮)及川 幸久かんき出版3137NO RULES(ノー・ルールズ) 世界一「自由」な会社、NETFLIXリード・ヘイスティングス日本経済新聞出版3236人を動かす 文庫版D・カーネギー創元社3393すみません、金利ってなんですか?小林義崇サンマーク出版3441影響力の武器[第三版]: なぜ、人は動かされるのかロバート・B・チャルディーニ誠信書房3545イシューからはじめよ安宅和人英治出版364099.9%は幸せの素人星 渉KADOKAWA37204経営という冒険を楽しもう!仲村 恵子鳥影社3828心理的安全性のつくりかた石井 遼介日本能率協会マネジメントセンター3944売れるコピーライティング単語帖 探しているフレーズが必ず見つかる言葉のアイデア2000神田昌典SBクリエイティブ4048サピエンス全史(下)文明の構造と人類の幸福ユヴァル・ノア・ハラリ河出書房新社〃43Excel 最強の教科書[完全版]藤井 直弥SBクリエイティブ4255「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考末永 幸歩ダイヤモンド社4335世界のお金持ちが実践するお金の増やし方高橋 ダンかんき出版4456現代語訳 論語と算盤 (ちくま新書)渋沢 栄一筑摩書房45381分で話せ 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術伊藤 羊一SBクリエイティブ4625部長って何だ! (講談社現代新書)丹羽 宇一郎講談社4754漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則ジョージ・S・クレイソン文響社48142RANGE(レンジ)知識の「幅」が最強の武器になるデイビッド・エプスタイン日経BP4965コンサル一年目が学ぶこと大石 哲之ディスカヴァー・トゥエンティワン5029対峙力 誰にでも堂々と振る舞えるコミュニケーション術寺田 有希クロスメディア・パブリッシング(インプレス)

■ ビジネス・経済書 売り上げ上位51〜99 (12/13〜19)順位先週順位書名筆者出版社5179チーズはどこへ消えた?スペンサー ジョンソン扶桑社5266博報堂スピーチライターが教える 5日間で言葉が「思いつかない」「まとまらない」「伝わらない」がなくなる本ひきた よしあき大和出版〃155やってる人は稼いでる! ビジネスYouTube入門 (小さな会社、お店のためのベストなYouTube活用法!)菅谷 信一standards〃99エッセンシャル思考 最少の時間で成果を最大にするグレッグ マキューンかんき出版5580バカでも稼げる 「米国株」高配当投資バフェット太郎ぱる出版〃147この一冊で全部わかる ビジネスモデル 基本・成功パターン・作り方が一気に学べる根来龍之SBクリエイティブ5714Be Yourself 自分らしく輝いて人生を変える教科書川原 卓巳ダイヤモンド社5863GIVE & TAKE 「与える人」こそ成功する時代 (単行本)アダム グラント三笠書房59191マネジメントへの挑戦 復刻版一倉 定日経BP〃91オードリー・タン デジタルとAIの未来を語るオードリー・タンプレジデント社6180世界のエリートが学んでいるMBAマーケティング必読書50冊を1冊にまとめてみた永井孝尚KADOKAWA6285シュガーマンのマーケティング30の法則 お客がモノを買ってしまう心理的トリガーとはジョセフ・シュガーマンフォレスト出版〃-スケールフリーネットワーク ものづくり日本だからできるDX島田 太郎日経BP〃89THE MODEL(MarkeZine BOOKS) マーケティング・インサイドセールス・営業・カスタマーサクセスの共業プロセス福田 康隆翔泳社6560両利きの経営チャールズ・A. オライリー東洋経済新報社6651旅をする木 (文春文庫)星野 道夫文藝春秋〃74マンガ版 ちょっとだけ・こっそり・素早く「言い返す」技術 (単行本)ゆうきゆう三笠書房6883問いのデザイン: 創造的対話のファシリテーション安斎 勇樹学芸出版社6976予想どおりに不合理: 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」 (ハヤカワ・ノンフィクション文庫)ダン アリエリー早川書房〃307武器としての図で考える習慣: 「抽象化思考」のレッスン平井 孝志東洋経済新報社71201大人の語彙力ノート 誰からも「できる! 」と思われる齋藤 孝SBクリエイティブ〃31ワークマン式「しない経営」土屋 哲雄ダイヤモンド社7395なるほどデザイン〈目で見て楽しむ新しいデザインの本。〉筒井 美希エムディエヌコーポレーション74359スタンフォード大学名誉学長が教える 本物のリーダーが大切にすることジョン・L・ヘネシーダイヤモンド社75108いかなる時代環境でも利益を出す仕組み大山健太郎日経BP7656世界標準の経営理論入山 章栄ダイヤモンド社7777やり抜く人の9つの習慣 コロンビア大学の成功の科学 (コロンビア大学モチベーション心理学シリーズ)ハイディ・グラント・ハルバーソンディスカヴァー・トゥエンティワン7858アイデアのつくり方ジェームス W.ヤングCCCメディアハウス79104建設DX デジタルがもたらす建設産業のニューノーマル木村 駿日経BP8067ゼロ秒思考 頭がよくなる世界一シンプルなトレーニング赤羽 雄二ダイヤモンド社8183アフターデジタル2 UXと自由藤井 保文日経BP82102日経キーワード 2021-2022日経HR編集部日経HR〃968Measure What Matters 伝説のベンチャー投資家がGoogleに教えた成功手法 OKR (メジャー・ホワット・マターズ)ジョン・ドーア日本経済新聞出版84110マインドセット「やればできる! 」の研究キャロル・S・ドゥエック草思社〃70超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける (五百田達成の話し方シリーズ)五百田 達成ディスカヴァー・トゥエンティワン86131新訳 ハイパワー・マーケティング あなたのビジネスを加速させる「力」の見つけ方ジェイ・エイブラハムKADOKAWA8778図解 人材マネジメント 入門 人事の基礎をゼロからおさえておきたい人のための「理論と実践」100のツボ坪谷 邦生ディスカヴァー・トゥエンティワン8872マンガ 生涯投資家村上 世彰文藝春秋8921アイアンハート折口 雅博昭文社9069他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論 (NewsPicksパブリッシング)宇田川 元一NewsPicksパブリッシング9152ファンベースなひとたち ファンと共に歩んだ企業10の成功ストーリー佐藤尚之日経BP9287日本の論点 2021~22大前研一プレジデント社〃85デイトレードオリバー ベレス日経BP9462沈黙のWebライティング -Webマーケッター ボーンの激闘-〈SEOのためのライティング教本〉松尾 茂起エムディエヌコーポレーション95136ビジネスエリートになるための 教養としての投資奥野 一成ダイヤモンド社96-まんがでわかる Think CIVILITY 「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略であるクリスティーン ポラス東洋経済新報社〃70グレート・リセット ダボス会議で語られるアフターコロナの世界クラウス・シュワブ日経ナショナルジオグラフィック社〃110「具体⇄抽象」トレーニング 思考力が飛躍的にアップする29問 (PHPビジネス新書)細谷 功PHP研究所99359リーダーシップを鍛える ラグビー日本代表「躍進」の原動力荒木 香織講談社〃155失敗の科学 失敗から学習する組織、学習できない組織マシュー・サイドディスカヴァー・トゥエンティワン

■ ビジネス・経済書 売り上げ上位101〜149 (12/13〜19)順位先週順位書名筆者出版社101129知りたいことが全部わかる!不動産の教科書池田 浩一ソーテック社10217440歳でGAFAの部長に転職した僕が20代で学んだ思考法寺澤 伸洋KADOKAWA〃64新 コーチングが人を活かす鈴木 義幸ディスカヴァー・トゥエンティワン10495東大生が書いた 問題を解く力を鍛えるケース問題ノート 50の厳選フレームワークで、どんな難問もスッキリ「地図化」東大ケーススタディ研究会東洋経済新報社10572結局、賢く生きるより素直なバカが成功する 凡人が、14年間の実践で身につけた億稼ぐ接客術エンリケ講談社〃23対比思考 最もシンプルで万能な頭の使い方小柴大輔ダイヤモンド社107180完訳 7つの習慣 30周年記念版スティーブン・R・コヴィーキングベアー出版108968ロジカルメモ 想像以上の結果をだし、未来を変えるメモの取り方村本 篤信アスコム〃106アフターデジタル オフラインのない時代に生き残る藤井 保文日経BP110127メモの魔力 The Magic of Memos (NewsPicks Book)前田 裕二幻冬舎〃94見てわかる、迷わず決まる配色アイデア 3色だけでセンスのいい色ingectar-eインプレス112155生きるための経済学 〈選択の自由〉からの脱却 (NHKブックス)安冨 歩NHK出版11333Au オードリー・タン 天才IT相7つの顔アイリス チュウ文藝春秋〃849ひらめきはスキルである瀬田 崇仁総合法令出版115118ゆがめられた目標管理 復刻版一倉 定日経BP〃92ブランディングデザインの教科書西澤 明洋パイインターナショナル〃204経営者になるためのノート ([テキスト])柳井 正PHP研究所〃224自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和3年3月15日締切分渡辺義則KADOKAWA119167あなたはあなたが使っている言葉でできている Unfu*k Yourselfゲイリー・ジョン・ビショップディスカヴァー・トゥエンティワン12050なんでも図解 絵心ゼロでもできる! 爆速アウトプット術日高 由美子ダイヤモンド社121604マンガでわかる 日本経済入門中野 剛志講談社122197論語と算盤 (角川ソフィア文庫)渋沢 栄一KADOKAWA123142入社1年目ビジネスマナーの教科書金森 たかこプレジデント社124165完訳 7つの習慣 人格主義の回復スティーブン・R.コヴィーキングベアー出版〃417国民はこうして騙される Fakeが「FACT」に化けるカラクリ高橋洋一徳間書店126544命の経済~パンデミック後、新しい世界が始まるジャック・アタリプレジデント社〃113フードテック革命 世界700兆円の新産業 「食」の進化と再定義田中宏隆日経BP128136逆・タイムマシン経営論 近過去の歴史に学ぶ経営知楠木 建日経BP〃136ビジネスを加速させる Facebook広告&Instagram広告制作・運用の教科書小林 雄樹つた書房13075無敗営業 チーム戦略 オンラインとリアル ハイブリッドで勝つ高橋浩一日経BP〃178苦しかったときの話をしようか ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」森岡 毅ダイヤモンド社132107脱マウス最速仕事術 年間120時間の時短を実現した50のテクニック森 新ダイヤモンド社〃371行動を変えるデザイン Stephen Wendelオライリージャパン134121【増補改訂】 財務3表一体理解法 (朝日新書)國貞克則朝日新聞出版13547やめる時間術 24時間を自由に使えないすべての人へ尾石晴(ワーママはる)実業之日本社136180トリガー 人を動かす行動経済学26の切り口楠本 和矢イースト・プレス〃123改訂2版 出る順問題集 秘書検定2級に面白いほど受かる本佐藤 一明KADOKAWA138187BRAIN DRIVEN ( ブレインドリブン ) パフォーマンスが高まる脳の状態とは青砥 瑞人ディスカヴァー・トゥエンティワン139197具体と抽象 細谷 功dZERO〃289反省記 ビル・ゲイツとともに成功をつかんだ僕が、ビジネスの“地獄"で学んだこと西 和彦ダイヤモンド社141197無敗営業 「3つの質問」と「4つの力」高橋浩一日経BP142123100点のほめ方原 邦雄ディスカヴァー・トゥエンティワン143100SNSで人を集める! やさしいSNSマーケティングの教科書喜多野 修次総合法令出版144444事例に学ぶサイバーセキュリティ-多様化する脅威への対策と法務対応増島 雅和経団連出版〃10221世紀最強の職業 Web系エンジニアになろう AI/DX時代を生き抜くためのキャリアガイドブック勝又 健太実業之日本社146NEW稼ぐことから逃げるな 若者たちに伝えたい「個の時代」を勝ち抜く方法株本 祐己KADOKAWA〃187三行で撃つ 〈善く、生きる〉ための文章塾近藤 康太郎CCCメディアハウス〃174ザ・コピーライティングジョン・ケープルズダイヤモンド社14995営業の魔法中村 信仁ビーコミュニケーションズ〃521新版 お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方 知的人生設計のすすめ (幻冬舎文庫)橘 玲幻冬舎

■ ビジネス・経済書 売り上げ上位151〜200 (12/13〜19)順位先週順位書名筆者出版社151253「やりたいこと」が見つかる時間編集術 「4つの資産」と「2つの時間」を使って人生を変える長倉顕太あさ出版〃147入社1年目の教科書岩瀬 大輔ダイヤモンド社1532691兆ドルコーチ シリコンバレーのレジェンド ビル・キャンベルの成功の教えエリック・シュミットダイヤモンド社〃108行動経済学の使い方 (岩波新書)大竹 文雄岩波書店15595雑談の一流、二流、三流 (アスカビジネス)桐生 稔明日香出版社〃126この1冊で合格! 村中一英の第1種衛生管理者 テキスト&問題集村中 一英KADOKAWA〃259確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力森岡 毅KADOKAWA/角川書店〃161学びを結果に変えるアウトプット大全 (サンクチュアリ出版)樺沢紫苑サンクチュアリ出版159119LIFE SHIFT(ライフ・シフト)リンダ グラットン東洋経済新報社160104完訳 7つの習慣 人格主義の回復(新書サイズ)スティーブン・R・コヴィーキングベアー出版〃125失敗の本質戸部 良一中央公論新社〃119未来IT図解 これからのDX デジタルトランスフォーメーション内⼭ 悟志エムディエヌコーポレーション163-変化に強いサラリーマンが密かに使う、ワンランク上の自問術 〜仕事の不安を解消したいあなたへ〜松本瑞夫propus164351両利きの組織をつくる加藤雅則英治出版165142なぜネギ1本が1万円で売れるのか? (講談社+α新書)清水 寅講談社〃180USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 成功を引き寄せるマーケティング入門森岡 毅KADOKAWA/角川書店167178科学的な適職 4021の研究データが導き出す、最高の職業の選び方鈴木 祐クロスメディア・パブリッシング(インプレス)〃142社長の危機突破力三條 慶八かんき出版169238世界一やさしい問題解決の授業渡辺 健介ダイヤモンド社170247ファンベース (ちくま新書)佐藤 尚之筑摩書房〃167図解・最新 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!山崎 元文響社〃155ジョブ理論 イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム (ビジネスリーダー1万人が選ぶベストビジネス書トップポイント大賞第2位! ハーパーコリンズ・ノンフィクション)クレイトン M クリステンセンハーパーコリンズ・ ジャパン〃127宇宙兄弟とFFS理論が教えてくれる あなたの知らないあなたの強み【自己診断ID付き】古野俊幸日経BP174NEW一生お金に困らないクリエイティブな働き方長谷川エレナ朋美廣済堂出版〃371シリコンバレー式超ライフハックデイヴ・アスプリーダイヤモンド社〃438ザ・ゴール コミック版エリヤフ・ゴールドラット/ジェフ・コックスダイヤモンド社〃210決定版 日本の給料&職業図鑑給料BANK宝島社17834頭のよさとは「説明力」だ (詩想社新書)齋藤 孝詩想社〃-メンタルコーチが教える 潜在能力を100%発揮する方法鈴木 颯人KADOKAWA180131ブルシット・ジョブデヴィッド・グレーバー岩波書店〃417カレンダー2021 しあわせのうみ (月めくり・壁掛け) (ヤマケイカレンダー2021)鍵井 靖章山と渓谷社〃324Slackデジタルシフト 10の最新事例に学ぶ、激動の時代を乗り越えるワークスタイル変革 (できるビジネス)長谷川 秀樹インプレス183133世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? 経営における「アート」と「サイエンス」 (光文社新書)山口 周光文社〃183世界の今を読み解く「政治思想マトリックス」茂木 誠PHP研究所185-サイコパスに学ぶ成功法則ケヴィン・ダットン竹書房〃216ビジネスを加速させるランディングページ最強の3パターン制作・運用の教科書中尾 豊つた書房〃454ゼロからの二代目経営 実力ゼロ・経験ゼロ・引継ぎゼロの事業承継物語大原照平日本経営センター18849誰でもゼロから稼げちゃう おうちCEOで「私」史上最高の働き方宮本佳実WAVE出版〃183たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング(MarkeZine BOOKS)西口 一希翔泳社〃224デザイン入門教室[特別講義] 確かな力を身に付けられる ~学び、考え、作る授業~ (Design&IDEA)坂本 伸二SBクリエイティブ191191ぜんぶ、すてれば中野 善壽ディスカヴァー・トゥエンティワン〃NEWリユース革命 「使わない」モノは「今すぐ」売りなさい木暮 康雄幻冬舎〃191SDGs南 博岩波書店〃110パーソナル・トランスフォーメーション コロナでライフスタイルと働き方を変革する本田 直之KADOKAWA195230線一本からはじめる伝わる絵の描き方 ロジカルデッサンの技法OCHABI Instituteインプレス196269考える技術・書く技術バーバラ ミントダイヤモンド社〃244異文化理解力エリン・メイヤー英治出版198153図解・表解 確定申告書の記載チェックポイント(令和3年3月15日締切分)天池 健治中央経済社〃147ゼロから学べる! ファシリテーション超技術園部 浩司かんき出版200183マンガでわかる統計学 素朴な疑問からゆる~く解説 (サイエンス・アイ新書)大上 丈彦SBクリエイティブ〃174現場が輝くデジタルトランスフォーメーション RPA✕AIで日本を変える長谷川 康一ダイヤモンド社〃395SDGsが生み出す未来のビジネス (できるビジネス)水野雅弘インプレス〃2382030年の世界地図帳 あたらしい経済とSDGs、未来への展望落合 陽一SBクリエイティブ〃213なぜ星付きシェフの僕がサイゼリヤでバイトするのか? 偏差値37のバカが見つけた必勝法村山 太一飛鳥新社