ANAŽ¤JAL￫¥Î¥¸¥Þ¡ÄŽ¢½¾¶È°÷¥·¥§¥¢Ž£¤¬Âçµ¬ÌÏ¤ÊÎ¥¿¦Ž¥Å¾¿¦¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¥ï¥±
¢£³°¿©»º¶È¤Î¾å¾ì´ë¶È100¼Ò¤«¤é1200¿Í¤¬½Ð¸þ
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¶ÈÀÓÉÔ¿¶´ë¶È¤¬°ì»þÅª¤Ë¿Í¼êÉÔÂ´ë¶È¤Ë½¾¶È°÷¤ò½Ð¸þ¤µ¤»¤ë¡Ö½¾¶È°÷¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ò¶õ¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢°û¿©¶È¤«¤é½Ð¸þ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ANA¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤äÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤«¤é¤Î½Ð¸þ¤À¡£
²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¥Î¥¸¥Þ¤Ï11·î¤«¤éÎ¾¼Ò¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ä»öÌ³·Ï¼Ò°÷¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò»Ï¤á¡¢21Ç¯½Õ¤Þ¤Ç¤ËÌó300¿Í¤ò¥Î¥¸¥Þ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³°¿©»º¶È¤Î¾å¾ì´ë¶È100¼Ò¤¬11·î¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù1200¿Í¤¬°Û¶È¼ï¤Ë½Ð¸þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Á÷¤ê½Ð¤¹´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¼Ò°÷¤Î²ò¸Û¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¡¢¢½Ð¸þ¤È¤¤¤¦·Á¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç»Å»ö¤Î´ðËÜ¥¹¥¥ë¤ò°Ý»ý¤·¡¢¼ûÍ×¤¬²óÉü¤·¤¿¤È¤¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢£¿Í·ïÈñ¤òÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¡½¡½¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë´ë¶È¤ÏÂ¨ÀïÎÏ¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÜµÒ¶ÈÌ³¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ä¡¢µëÍ¿¤âÁ÷¤êÀè´ë¶È¤È¤ÎÀÞÈ¾¤È¤Ê¤ì¤Ð¿Í·ïÈñ¤â°Â¤¯¤Æ¤¹¤à¤È¤¤¤¦¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Î´Ø·¸¤¬À®¤êÎ©¤Ä¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸ÛÍÑ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¡¢µëÍ¿¤âÊÝ¾ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£
¢£º£²ó¤Î½¾¶È°÷¥·¥§¥¢¤ÏÁêÅö¿ô¤ÎÎ¥¿¦¡¢Å¾¿¦¤òÂ¥¤¹
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¡Ö½¾¶È°÷¥·¥§¥¢¡×¤ÏÁêÅö¿ô¤Î¼Ò°÷¤ÎÎ¥¿¦¡¦Å¾¿¦¤òÂ¥¤¹¤À¤í¤¦¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï½¾¶È°÷¥·¥§¥¢¤Ï1980Ç¯Âå¤«¤éÀ½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÆüÎ©À½ºî½ê¤Ê¤ÉÂç¼êÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Ï´×»¶´ü¤Î¹©¾ì¤Î½¾¶È°÷¤ò¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¹©¾ì¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£Åö»þ¤Ï¿Í»öÉô°÷¤¬´ÉÍýÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¼Ò°÷¤È°ì½ï¤Ë¸½ÃÏ¤ËÉëÇ¤¡£¼ÒÂð¤äÎÀ¤«¤é¹©¾ì¤ËÄÌ¤¦¤È¤¤¤¦À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈºÆ¤Ó¸µ¤Î¹©¾ì¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¼Ò°÷¤ÏÀ¸»ºµ»½Ñ¿¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â½ª¿È¸ÛÍÑ¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÁ³¡¢Î¥¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î½Ð¸þ¼Ò°÷¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÎ¥¿¦Î¨¤Î¹â¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ê½ª¿È¸ÛÍÑ´Ä¶¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¼Ò°÷¤Î¿´¶¤âÊ£»¨¤À¤í¤¦¡£»ÅÊý¤Ê¤¯½Ð¸þ¤òÁªÂò¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢°Û¶È¼ï¤Î»Å»ö¤Ë¤È¤Þ¤É¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï½Ð¸þÀè¤«¤éËÜÅö¤ËÌá¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¡£
¢£ºßÂð¶ÐÌ³¡¢ÂÔµ¡Ãæ¤Ë¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¤ËÊÑ²½
²Ã¤¨¤Æ¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À°Ê¹ß¤ÎºßÂð¶ÐÌ³¤ä2¥«·î°Ê¾å¤ÎµÙ¶È´ü´ÖÃæ¤Ë²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢²ñ¼Ò¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¼Ò°÷¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥Ñ¥½¥ÊÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Î¡Ö¥³¥í¥Ê¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¡Ê12·î1ÆüÈ¯É½¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö»Å»ö°Ê³°¤ÎÀ¸³è¤Î½ÅÍ×À¤ò¤è¤ê°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬46.1¡ó¤ÈÌóÈ¾¿ô¤Ë¾å¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£²ó¤ÎºßÂð¶ÐÌ³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿¦¶ÈÁªÂò¤äÉû¶ÈÅù¤Ø¤Î´õË¾¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶á¤¤¾Íè¤ÎÅ¾¿¦¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤¿¡×¿Í¤¬16.6¡ó¡¢¡Ö´õË¾¤¹¤ë¿¦Ì³¤ä½¢¶ÈÀè¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¡×¿Í¤¬9.5¡ó¤â¤¤¤ë¡£Å¾¿¦¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤¿¿Í¤Ï20Âå¤¬30¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡ÖÅ¾¿¦¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤¿¡¦´õË¾¤¹¤ë¿¦Ì³¤ä½¢¶ÈÀè¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¡×¿Í¤Ë¿¦Ì³¤äÅ¾¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖºßÂð¶ÐÌ³¤òµ¡¤Ë¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯42.9¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖºßÂð¶ÐÌ³¤òµ¡¤Ë¸½ºß¤Î¿¦Ì³¤ä²ñ¼Ò¤Î¾Íè¤Ëµ¿Ìä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤¬29.0¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Î¡ØÅ¾¿¦°Õ¸þ¡Ù¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¡Ê7·î17ÆüÈ¯É½¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤¬97¡ó¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¡Ö»Å»ö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê35¡ó¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö²ñ¼Ò¤Î¾Íè¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¡×¡Ê33¡ó¡Ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹Ò¶õ¼ûÍ×¤¬¸µ¤ËÌá¤ë¤Ë¤Ï2024Ç¯¤Þ¤Ç¤«¤«¤ë
ºßÂð¶ÐÌ³Ãæ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ²½¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¶È³¦¤ä²ñ¼Ò¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤Æ¡¢¾Íè¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ÆÎ¥¿¦¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¿´ÍýÅªÊÑ²½¤ÏÄ¹¤¤µÙ¶È´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ANA¤äJAL¤Î¼Ò°÷¤â·è¤·¤ÆÌµ±ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Î¾¼Ò¤È¤â¤Ë2021Ç¯3·î´ü¤ÏÀÖ»ú¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Î¹Ò¶õ»ö¶È¤Î½Ì¾®¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò°÷¤â¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥«¥Ã¥È¤äµëÍ¿¤Îºï¸º¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹Ò¶õ¼ûÍ×¤¬Éü³è¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ïº£¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÉáµÚ¤·¤À¤¤¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤¬¡¢¹ñºÝ¹Ò¶õ±¿Á÷¶¨²ñ¡ÊIATA¡Ë¤Ïº£Ç¯7·îËö¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤Î¹Ò¶õ¼ûÍ×¤¬¥³¥í¥ÊÁ°¤Î¿å½à¤ËÌá¤ë¤Ë¤Ï2024Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò¤ÎÀè¹Ô¤¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î½Ð½è¿ÊÂà¤ò·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£½Ð¸þÀè¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤³¤È¤â
¤¢¤ë¤¤¤Ï½Ð¸þÀè¤Ç¤Î»Å»ö¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Ê¤à¤Ù¤¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÎÁªÂò»è¤Ï¡½Ð¸þÀè¤ËÅ¾ÀÒ¡Ê½¢¿¦¡Ë¤¹¤ë¡¢¢Â¾¤ÎÀÜµÒ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¡¢£½Ð¸þ¸µ¤Î¿¦Ì³¡ÊÎã¤¨¤ÐµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤È¤¤¤¦»Å»ö¡Ë¤òÂ³¤±¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦3¤Ä¤À¤í¤¦¡£
¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎÀÜµÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹Ç½ÎÏ¤ÏÂ¾¤Î¶È³¦¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â°ìÎ®¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¥Þ¥Ê¡¼¶µ°é¤â´Þ¤á¤¿Æþ¼Ò¸å¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¶µ°é¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤¯¤ËCA¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤ÏÂç³Ø»þÂå¤«¤é±Ñ¸ì¶µ°é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤ÆÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¡£CA¤ÎOG¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀÜ¶ø¤ä¥Þ¥Ê¡¼¶µ°é¤Î¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¢£ANA¡¢JAL¤ÎºÎÍÑ¸«Á÷¤ê¤ÇCA»ÖË¾¤Î³ØÀ¸¤Ï¡Ä
ÀÜµÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Û¤·¤¤¿Íºà¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼Â¤ÏANA¤äJAL¤Ï2021Ç¯Â´¤ÎºÎÍÑ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤¬¡¢ËèÇ¯Î¾¼Ò¤ò´Þ¤á¤Æ¹Ò¶õ¶È³¦¤ä¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤ËÂ¿¿ô¤Î³ØÀ¸¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤ÏºÎÍÑÃæ»ß¤ÇÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬ÎÞ¤ò°û¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÂç³Ø¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ø¤Î½¢¿¦¤ò´«¤á¡¢ÆâÄê¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç³Ø¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö³°¹ñ¸ì³ØÉô¤ä´Ñ¸÷·Ï³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆþ³Ø»þÅÀ¤ÇCA¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï±þÊç¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¤È¤·¤Æ¤Ï¼Ò²ñ¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤ÐCA¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Ë¤Ï¡Ø·ë¹½ÃæÅÓºÎÍÑ¤â¤¢¤ë¤è¡£ÇÝ¤Ã¤¿¸ì³ØÎÏ¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´ë¶È¤Ë°ì²ó½¢¿¦¤·¡¢ÃæÅÓºÎÍÑ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤ËºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡Ù¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ï¸ÜµÒ¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÎÂ¿¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ç¤âÀ¸¤«¤»¤ë¡×
¼ÂºÝ¤ËÊý¸þÅ¾´¹¤·¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏÉÔ¶·²¼¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Î¾®Çä¤ê¡¦Î®ÄÌ¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤«¤é¤Ï°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£½¾¶È°÷¥·¥§¥¢¤Î°ÕµÁ
ÅöÁ³¡¢½Ð¸þÀè¤Î´ë¶È¤ÏÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÅö¼Ò¤Î¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë½¾¶È°÷¥·¥§¥¢¤Çµï¼ò²°Âç¼ê¤Î¥Á¥à¥Ë¡¼¤«¤é¥¤¥ª¥ó»±²¼¤Î¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¤Ë½Ð¸þ¤·¤¿45¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢10¿Í¤¬¥¤¥ª¥ó¤ËÅ¾ÀÒ¡Ê½¢¿¦¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼õ¤±Æþ¤ì´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½¾¶È°÷¥·¥§¥¢¤Ï¿Íºà³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
ANA¤äJAL¤Î¼Ò°÷¤Ë¤·¤Æ¤â½Ð¸þÀè¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢CA°Ê³°¤Î¶È¼ï¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬½Ð¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¢¤Î¤è¤¦¤Ëº£¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤Î¹â¤µ¤ò³Î¿®¤·¡¢Â¾¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯Æ»¤òÁª¤Ö¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢£¤Î¤è¤¦¤Ë²þ¤á¤ÆCA¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦³Î¿®¤òÊú¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Û¶È¼ï¤Ç¥â¥Î¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æº£¤Þ¤Ç¤Î¿¦Ì³¤ÎÏÈ¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢½Ð¸þ¸µ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
½¾¶È°÷¥·¥§¥¢¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Î»³ÅÄµ×Ê¡Íý»öÄ¹¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö°ã¤¦¶È¼ï¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç²¿¤«¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ËÜÍè¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ»º¶È¹½Â¤¤ÎÅ¾´¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢»º¶È¤ÎÍ»¹ç¤ä¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼²ñ¼Ò¤Ë½Ð¸þ¤·¤¿°û¿©¶È¤Î¿Í¤¬¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ï«Æ¯°ÜÆ°¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸µ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¤Ï¤è¤¤¡£½¾¶È°÷¥·¥§¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¶È¤Ê¤Ï«Æ¯°ÜÆ°¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ë¤â°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡×
½¾¶È°÷¥·¥§¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ«Æ¯°ÜÆ°¤¬¿Ê¤à¤È¡¢½Ð¸þ¸µ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò¼º¤¦¤Î¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢½¾¶È°÷¥·¥§¥¢¤¬¹¤¬¤ë¤È¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö½é¤ÏÉÔËÜ°Õ¤Ê½Ð¸þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë½¾¶È°÷¥·¥§¥¢¤Ç°ã¤¦¶È¼ï¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ä¿Ê¤à¤Ù¤¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Î¿®¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
----------
¹Â¾å ·ûÊ¸¡Ê¤ß¤¾¤¦¤¨¡¦¤Î¤ê¤Õ¤ß¡Ë
¿Í»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1958Ç¯¡¢¼¯»ùÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÌÀ¼£Âç³ØÂ´¡£·î´©»ï¡¢½µ´©»ïµ¼Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÈÎ©¡£·Ð±Ä¡¢¿Í»ö¡¢¸ÛÍÑ¡¢ÄÂ¶â¡¢Ç¯¶âÌäÂê¤òÃæ¿´¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿Í»öÉô¤Ï¤³¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Ù¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê¿Í»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¹Â¾å ·ûÊ¸¡Ë