É½¾ð¤Î¥¯¥»¡ª¤ª¤â¤Á¤ã¤òÄÏ¤á¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯Ç¤Î´é¤ËÇú¾Ð
¡¡»þ¡¹¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤¬¼«Ê¬¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤Ë¼«Ê¬¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éÇ¤âÆ±¤¸¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤é¤¤¤È¤¯¤ó¡Ê2ºÐ¡¿¥ª¥¹¡¿¥ß¥Ì¥¨¥Ã¥È¡Ë¤¬¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¼«Ê¬¤Ë¶Ã¤¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¼Ì¿¿¤ò»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Twitter¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎË¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï12·î17Æü¡¢¡Ö¤ª¤â¤Á¤ãÄÏ¤á¤¿»ö¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¥é¥¤¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤é¤¤¤È¤¯¤ó¤¬¤ª¤â¤Á¤ã¤òÄÏ¤á¤¿½Ö´Ö¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡ªÄÏ¤á¤¿¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Ý¤É¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡¢¤é¤¤¤È¤¯¤ó¤Ï¤ª¤â¤Á¤ã¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤è¤Û¤É³èÈ¯¤Ê»Ò¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¿²¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¿²¤ë»ö¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Â¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Twitter¤ÎÅê¹Æ¤â¿²¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤é¤¤¤È¤¯¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÏ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤é¤¤¤È¤¯¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¿§¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ë¡Ö#²Ã¹©¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö#¥ê¥¢¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÌöÆ°´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÉ¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉ½¾ðË¤«²á¤®¤Æ¡¢¥Û¥ó¥È¤ËÇ¤Ê¤ó¡©¤È¥Ä¥Ã¥³¥ßÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÊÊ¤¬¤Ä¤è¤¤¤ó¤¸¤ã¡¼w¡×¡Ö¤¤Ã¤È¡¢¡Ø¿¿·õÇò¿Ï¼è¤ê½ÐÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ë¥ã¡¼¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤â¤Á¤ãÄÏ¤á¤¿»ö¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¥é¥¤¤Á¤ã¤ó#²Ã¹©¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó #¥ê¥¢¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¤¹ pic.twitter.com/zw2oYgi3pl
— ¥é¥¤¤Á¤ã¤óÆüµ📝 (@raichanniki) December 17, 2020
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¥é¥¤¤Á¤ã¤óÆüµ¤µ¤ó¡Ê@raichanniki¡Ë
¡Êº´Æ£·½Î¼¡Ë