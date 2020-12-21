¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¥ë¥ó¥Ð¤¬ÅÓÃæ¤ÇÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¤·¤Ð¤é¤¯´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ä¡Ä¸¶°ø¤Ï¸¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

Æ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£

 

[Æ°²è¤ò¸«¤ë]
Smart Dog Turns off Roomba - YouTube


²ÔÆ¯¤¹¤ë¥ë¥ó¥Ð¤ËÊâ¤ß´ó¤ë¸¤¡£


ÀÜ¶á¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£


¥Ý¥Á¥Ã


¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª

Ää¤Þ¤ëÍýÍ³¤¬¤Ï¤Ã¤­¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥ë¥ó¥Ð¤Î¹½Â¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸­¤¤¸¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£

¡Ú¡Ö¤Ê¤¼¤«¥ë¥ó¥Ð¤¬¤¤¤Ä¤âÅÓÃæ¤ÇÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡×¢ª¸¶°ø¤Ï¸¤¤À¤Ã¤¿¡ÊÆ°²è¡Ë¡Û¤òÁ´¤Æ¸«¤ë