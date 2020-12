元米大統領バラク・オバマ、お気に入りのTVシリーズは？

第44代米国大統領だったバラク・オバマは、休憩中にどんなドラマシリーズを観賞して楽しんでいるのだろうか? 米Entertainment Weekly(以下EW)のインタビューで、オバマ氏が答えた。

今年11月に、オバマ元大統領は回顧録の第1巻となる「A Promised Land」を出版。その執筆の合間の息抜きとして、どんなTV番組を観ていたのか質問されて次のように答えている。「『ベター・コール・ソウル』だ。この作品のキャラクターは素晴らしく、アメリカン・ドリームのダークサイドが描かれているからね。それから、『グッド・プレイス』は笑えるコメディと哲学的な疑問を組み合わせた、賢く心温まるシリーズだ。それから、『ウォッチメン』と『The Boys/ザ・ボーイズ』はありがちなスーパーヒーロー作品ではなく、人種や資本主義、そして企業の権力やマスメディアの歪んだ影響力といった問題に注意を向けているのが良かった」と、お気に入りのドラマを明かした。

この元大統領の発言に、『ベター・コール・ソウル』で共同クリエイターを務めるピーター・グールドが「あり得ない。驚いた」とツイート。

そして、『ザ・ボーイズ』のクリエイター、エリック・クリプキも驚きを隠せなかったようで、「うーむ。聞いた? もうビックリだ。バラク・オバマ元大統領、観てくれてありがとうございます。もし、(撮影セットに)遊びに来たかったら、ぜひ私にDMを送ってください(でも、本当に感激です。『ザ・ボーイズ』を挙げてくれて感謝しています)」と、感謝の気持ちをツイートした。

『ザ・ボーイズ』でヒューイ・キャンベルを演じるジャック・クエイドは、「バラク・オバマ元大統領が、『ザ・ボーイズ』を観ているなんて初耳だ。本当に信じられない」と投稿。ホームランダー役のアンソニー・スターも、「もしオバマ氏が『ザ・ボーイズ』に満足なら、それで十分だ」とツイートしている。

If the boys is good enough for Obama...it's good enough. December 15, 2020