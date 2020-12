NHKは、21日、大みそか恒例『第71回NHK紅白歌合戦』の曲目を発表。年内で活動休止する嵐は「嵐×紅白 2020スペシャルメドレー」を披露。また大ヒットしている映画『鬼滅の刃』の主題歌を歌うLiSAは、アニメ「鬼滅の刃」紅白SPメドレーを披露する。

今年の初出場組では、紅組では、櫻坂46は今月リリースした「Nobody’s fault」、JUJUはバラードの名曲「やさしさで溢れるように」、NiziUは6月にプレデビュー曲としてリリースをした「Make you happy」、BABYMETALが「イジメ、ダメ、ゼッタイ」、miletが「inside you」に決定。

白組では、瑛人が「香水」、SixTONESが「Imitation Rain」、Snow Manが「D.D.」を歌う。さらにSnow Man は、天童よしみが披露する「あんたの花道」にコラボレーションで参加。デビュー前から磨き続けてきた圧巻の腹筋太鼓パフォーマンスを見せる。

また、郷ひろみは「筒美京平トリビュートメドレー」に決定。郷は、今年10月に亡くなった作曲家・筒美京平さんからデビュー曲の「男の子女の子」ほか数曲を提供されており、恩師への思いを込めた珠玉の名曲メドレーを届ける。また、近年の恒例となっている三山ひろしが「北のおんな町 〜第4回 けん玉世界記録への道〜」で4度目のけん玉ギネス記録へ挑戦する。

【紅組】

あいみょん(2) 裸の心

石川さゆり(43) 天城越え

坂本冬美(32) ブッダのように私は死んだ

櫻坂46(初) Nobody’s fault

JUJU(初) やさしさで溢れるように

Superfly(5) 愛をこめて花束を

天童よしみ(25) あんたの花道 〜腹筋太鼓乱れ打ちSP〜

東京事変(初) うるうるうるう〜能動的閏〆篇〜

NiziU(初) Make you happy

乃木坂46(6) Route 246

Perfume(13) Perfume Medley 2020

日向坂46(2) アザトカワイイ

Foorin(2) パプリカ

BABYMETAL(初) イジメ、ダメ、ゼッタイ

松田聖子(24) 瑠璃色の地球 2020

MISIA(5) アイノカタチ

水森かおり(18) 瀬戸内 小豆島 〜2020映えSP〜

milet(初) inside you

LiSA(2) アニメ「鬼滅の刃」紅白SPメドレー

Little Glee Monster(4) 足跡【白組】

嵐(12) 嵐×紅白 2020スペシャルメドレー

五木ひろし(50) 山河

瑛人(初) 香水

Official髭男dism(2) I LOVE...

関ジャニ∞(9) みんなで踊ろう!前向きスクリーム!

Kis-My-Ft2(2) We never give up!

King & Prince(3) I promise

郷ひろみ(33) 筒美京平 トリビュートメドレー

GENERATIONS(2) You & I

純烈(3) 愛をください 〜Don’t you cry〜

鈴木雅之(3) 夢で逢えたら

SixTONES(初) Imitation Rain

Snow Man(初) D.D.

氷川きよし(21) 限界突破×サバイバー

福山雅治(13) 家族になろうよ

Hey! Say! JUMP (4) 紅白SPメドレー 〜みんなでエール2020〜

星野源 (6) うちで踊ろう(大晦日)

Mr.Children(2) Documentary film

三山ひろし(6) 北のおんな町 〜第4回 けん玉世界記録への道〜

山内惠介(6) 恋する街角

ゆず(11) 雨のち晴レルヤ 〜歓喜の歌 紅白SP〜