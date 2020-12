Switch版「電車でGO！！ はしろう山手線」2021年3月18日発売決定！

スクウェア・エニックスは、Switch版「電車でGO!! はしろう山手線」を2021年3月18日(木)に発売すると発表した。価格は6,380円(税込)。

⇒PS4版「電車で GO!! はしろう山手線」が本日発売!

「電車でGO!!」が家庭用ゲーム機でついに登場。2017年より稼働を開始し、現在までに数多くの運転士を誕生させたアーケード版「電車でGO!!」をベースに、あの「山手線」に焦点をあてコンソール用に調整、追加を行ったのが今作「電車でGO!! はしろう山手線」だ。

タイトーとスクウェア・エニックスの強力タッグのもと作られる本作は、アーケード版に続き、スクウェア・ エニックスの映像制作集団ヴィジュアルワークス部が制作を手掛ける。



新駅「高輪ゲートウェイ」の追加により改めて注目度が増した山手線を、運転士になってぐるっと一周! もちろん忠実に再現された「高輪ゲートウェイ」駅も登場する。山手線をフィーチャーした本作では、アーケード版で人気の要素はもちろん、コンソール版ならではの多彩なモードを新たに追加している。アーケード版の再現度はそのままに、自宅でも運転士体験を楽しめる。



好評発売中のPS4版に続き、この度、ファン待望のNintendo Switch版の発売日が決定した。Switch版ではJoy-Conを用いた操作や、携帯モードでのプレイでは、一部の操作をタッチパネル上で行うことなどが可能だ。



【オープニングムービー】

【ゲーム情報】

■電車で GO!! はしろう山手線

対応機種:Switch/PS4

ジャンル 電車運転シミュレーションゲーム

発売日:

・Switch版 2021年3月18日(木)

・PS4版 発売中

価格:

・Switch版 6,380円(税込)

・PS4版 8,580円(税込)

プレイ人数:1人

CERO:A

※ 特典デザインは後日公開予定。

※ 各店舗別特典は数量限定となり、なくなり次第終了。

※ 画像はイメージ。

※ 予約開始タイミングは各販売店により異なる。

※ その他の各店舗様でも、順次予約が開始される。

※ ニンテンドーeショップでのダウンロード版の予約は、後日より開始となる。予約が可能となり次第、改めてお知らせされる。



【予約サイト一覧】

SQUARE ENIX e-STORE:https://sqex.to/Z4Fzr



Amazon.co.jp:https://sqex.to/OUap2

Amazon購入特典:オリジナルポストカード



楽天ブックス:https://sqex.to/DSLH8

楽天ブックス購入特典:電車で GO!!ヘッドマーク風オリジナル大型ステッカー(100mm)



Joshin web:https://sqex.to/KP6Zd

Joshin web購入特典:電車で GO!!オリジナル缶バッジ

「電車で GO!!」と「山手線」にちなんだ、2つのスペシャルコンテンツを公開中



■初代「電車で GO!」が遊べる!スマートフォン向け 運転士体験サイト

1997年、あなたは山手線に乗ってどこへ向かっていましたか?

https://www.jp.square-enix.com/denshadego/syodai/

※本サイトはスマートフォンからのアクセスにのみ対応している。

※本サイトで運転できる区間は実際の初代「電車で GO!」と異なり、山手線の渋谷〜恵比寿〜目黒〜五反田の3区間となる。

※スマートフォンで再現するにあたり、初代「電車で GO!」のグラフィックや機能の一部を簡素化している。 実際のグラフィックやゲームシステムとは異なる。

【動作環境】・iOS12 以上/Safari ・Android8 以上/Google Chrome



■#もしもあなたが駅だったら⁉診断

あなたにぴったりの山手線駅を診断!

https://www.jp.square-enix.com/denshadego/shindan/



<「電車でGO」シリーズとは>

株式会社タイトーにより1996年にアーケードで誕生し、その後家庭用ゲーム機などにも移植されると、「運転士体験」という全く新しいゲームジャンルが老若男女問わず受け、一大ブームを巻き起こす。電車の運転を夢見るすべての人を魅了し続ける、唯一無二の鉄道シミュレーションゲーム。



©TAITO CORPORATION 1996, 2020 ALL RIGHTS RESERVED. ©2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. JR 東日本商品化許諾申請中

