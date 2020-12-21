NHKは21日、大みそか恒例『第71回NHK紅白歌合戦』の曲目を発表した。12年連続12回目の出場となり年内での活動休止を発表している嵐は「嵐×紅白 2020スペシャルメドレー」を披露する。

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また、初出場となる紅組、櫻坂46は「Nobody's fault」、JUJUは「やさしさで溢れるように」、東京事変は「うるうるうるう〜能動的閏〆篇〜」、NiziUは「Make you happy」、BABYMETALは「イジメ、ダメ、ゼッタイ」、miletは「inside you」を歌唱。白組は瑛人が「香水」、SixTONESが「Imitation Rain」、Snow Manが「D.D.」を歌う。

司会は紅組・二階堂ふみ、白組・大泉洋、総合司会は内村光良（ウッチャンナンチャン）と同局の桑子真帆アナウンサーが務める。

曲目は以下のとおり。

■紅組

あいみょん（2）／「裸の心」

石川さゆり（43）／「天城越え」

坂本冬美（32）／「ブッダのように私は死んだ」

櫻坂46（初）／「Nobody's fault」

JUJU（初）／「やさしさで溢れるように」

Superfly（5）／「愛をこめて花束を」

天童よしみ（25）／「あんたの花道 〜腹筋太鼓乱れ打ちSP〜」

東京事変（初）／「うるうるうるう〜能動的閏〆篇〜」

NiziU（初）／「Make you happy」

乃木坂46（6）／「Route 246」

Perfume（13）／「Perfume Medley 2020」

日向坂46（2）／「アザトカワイイ」

Foorin（2）／「パプリカ」

BABYMETAL（初）／「イジメ、ダメ、ゼッタイ」

松田聖子（24）／「瑠璃色の地球 2020」

MISIA（5）／「アイノカタチ」

水森かおり（18）／「瀬戸内 小豆島 〜2020映えSP〜」

milet（初）／「inside you」

LiSA（2）／「アニメ「鬼滅の刃」紅白SPメドレー」

Little Glee Monster（4）／「足跡」

■白組嵐（12）／「嵐×紅白 2020スペシャルメドレー」五木ひろし（50）／「山河」瑛人（初）／「香水」Official髭男dism （2）／「I LOVE...」関ジャニ∞（9）／「みんなで踊ろう！前向きスクリーム！」Kis-My-Ft2 （2）／「We never give up!」King & Prince （3）／「I promise」郷ひろみ（33）／「筒美京平 トリビュートメドレー」GENERATIONS （2）／「You & I」純烈（3）／「愛をください 〜Don’t you cry〜」鈴木雅之（3）／「夢で逢えたら」SixTONES（初）／「Imitation Rain」Snow Man（初）／「D.D.」氷川きよし（21）／「限界突破×サバイバー」福山雅治（13）／「家族になろうよ」Hey! Say! JUMP （4）／「紅白SPメドレー 〜みんなでエール2020〜」星野源 （6）／「うちで踊ろう（大晦日）」Mr.Children（2）／「Documentary film」三山ひろし（6）／「北のおんな町 〜第４回 けん玉世界記録への道〜」山内恵介（6）／「恋する街角」ゆず（11）／「雨のち晴レルヤ 〜歓喜の歌 紅白SP〜」