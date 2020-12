『FBI: 特別捜査班』『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』がFOXチャンネルに登場！

『LAW & ORDER』シリーズや『シカゴ』 シリーズを手掛けるディック・ウルフが製作総指揮を務める新たな犯罪捜査ドラマ『FBI:特別捜査班』と、シーズン5まで一挙更新された話題の医療ドラマ『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』がFOXチャンネルにて放送スタート。

2021年1月12日(火)22:00より放送開始される『FBI: 特別捜査班』(全22話)は、巨大都市ニューヨークを舞台に、FBI(連邦捜査局)の精鋭たちがテロや誘拐、麻薬密売、人身売買などの凶悪犯罪に立ち向かう1話完結型の犯罪捜査ドラマ。2018年に米CBSで放送開始し、新作ドラマとして全米視聴者数ナンバー1を記録した話題作だ。



爆発事件が発生し、FBIのNY支局の先鋭チームに属するマギーとジダンは現場に向かうが、第2の爆発に巻き込まれてしまう...。爆発があった1階の部屋には、地元ギャングの大物が住んでいたことと、近隣のナイトクラブでも車に仕掛けられた爆弾でギャングのトップが死亡する事件が起きていたことからギャング同士の抗争事件と考える。だが、やがて未使用の爆弾装置が発見され、その仕組みを分析した結果、意外な犯人像が浮かび上がる...。

FBIを題材にしたテレビシリーズは数多く存在するものの、多岐にわたる彼らの捜査活動を多角的かつリアルに捉えた本作は、従来の犯罪捜査ドラマとは一線を画す重量感と真実味を備えており、シーズン1の放送中にスピンオフの製作も決定した。

主演を務めるのは、『ルーキーブルー 〜新米警官 奮闘記〜』のカナダ人女優ミッシー・ペリグリム(マギー役)、『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』や『24:レガシー』に出演していたジーコ・ザキ(ジダン役)。本放送の前に、1月2日(土)20:00より第1話の先行放送もされる。

そして、1月7日(木)22:00より放送開始となる『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』(全22話)は、ニューヨークに実在するベルヴュー病院の元メディカル・ディレクター、エリック・マンハイマーの回顧録を原作に、『ブラックリスト』のトム・キーン役で知られるライアン・エッゴールド主演の医療ドラマ。



舞台となるニューヨークの公立病院ニュー・アムステルダムに新たに雇われたメディカル・ディレクターのマックス・グッドウィンは、病院が果たすべき社会的責任や、医療格差をなくすために病院内の大胆な改革を打ち出す。

医療の原点へ立ち返って患者のことを第一に考え、誰でも分け隔てなく良質な医療サービスを提供できるよう尽力するマックスの姿に刺激され、公立病院の掲げる理想と信念を取り戻していく医師やスタッフたち。彼らが時に迷い立ち止まりながらも、患者のためともに手を取り合って奮闘していく。

同作にはライアンの他、『ブラック・スワン』のジャネット・モンゴメリー(ローレン・ブルーム役)、『マンハッタンに恋をして 〜キャリーの日記〜』のフリーマ・アジェマン(ヘレン・シャープ役)、『ザ・ラストシップ』のジョッコ・シムズ(フロイド・レイノルズ役)、『スタートアップ』のタイラー・ラビーン(イギー・フロム役)、『世界にひとつのプレイブック』のアヌパム・カー(ヴィジェイ・カプール役)らが出演している。

『FBI: 特別捜査班』(c) 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』(c) 2018 Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED.