2021年1月7日(木)より放送がスタートするTVアニメ「約束のネバーランド」Season2のPVが公開された。

「約束のネバーランド」は、白井カイウさん原作、出水ぽすかさん作画による、「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)にて連載中の人気マンガを原作としたアニメ作品。「週刊少年ジャンプ」28号(2020年6月15日発売)にて完結。コミックス1巻(2016年12月2日発売)から20巻(2020年10月2日発売)までの全世界での累計発行部数は2,500万部以上。第3回「次にくるマンガ大賞」コミックス部門2位や、宝島社「このマンガがすごい! 2018」オトコ編1位など、国内の数々のマンガ賞を受賞。

TVアニメ化に際し監督は「すべてがFになる THE PERFECT INSIDER」「君と僕。」シリーズの神戸 守さん、シリーズ構成は「青の祓魔師 京都不浄王篇」「すべてがFになる THE PERFECT INSIDER」の大野敏哉さん、キャラクターデザインは「魔法少女なんてもういいですから。」「ヤマノススメ」の嶋田和晃さん、音楽はアニメ「僕のヒーローアカデミア」ドラマ「今からあなたを脅迫します」の小畑貴裕さん。アニメーション制作は、「ダーリン・イン・ザ・フランキス」「PERSONA5 the Animation」のCloverWorksが担当する。

今回、2021年1月7日(木)より放送がスタートするTVアニメSeason2のPVが公開されたので、ぜひチェックしていただきたい。

またSeason 2はAmazon Prime Videoで見放題独占配信されることが決定し、1月6日(水)24:00には第1話が先行配信される。来年から始まるSeason 2をお楽しみに!



【作品情報】

■TVアニメ「約束のネバーランド」Season2

<Season2放送情報>

●各局放送時間

フジテレビ:1月7日より毎週木曜25:25〜

関西テレビ:1月7日より毎週木曜26:55〜

東海テレビ:1月7日より毎週木曜26:47〜

秋田テレビ:1月7日より毎週木曜25:50〜

岩手めんこいテレビ:1月7日より毎週木曜25:25〜

仙台放送:1月7日より毎週木曜26:25〜

さくらんぼテレビジョン:1月7日より毎週木曜25:25〜

福島テレビ:1月7日より毎週木曜25:25〜

新潟総合テレビ:1月7日より毎週木曜26:15〜

テレビ静岡:1月7日より毎週木曜26:00〜

テレビ新広島:1月7日より毎週木曜26:30〜

テレビ愛媛:1月7日より毎週木曜25:45〜

テレビ西日本:1月7日より毎週木曜25:25〜

サガテレビ:1月7日より毎週木曜25:25〜

テレビ熊本:1月7日より毎週木曜26:15〜

鹿児島テレビ:1月7日より毎週木曜26:30〜

長野放送:1月7日より毎週木曜25:30〜

高知さんさんテレビ:1月14日より毎週木曜24:55〜

山陰中央テレビ:1月11日より毎週月曜(時間調整中)

BSフジ:1月13日より毎週水曜24:30〜

※放送日時は変更の可能性があります。

<スタッフ>

原作:白井カイウ・出水ぽすか(集英社 ジャンプコミックス 刊)

監督:神戸 守

シリーズ構成:大野敏哉・白井カイウ

キャラクターデザイン/総作画監督:嶋田和晃

プロップデザイン:板井寛樹

美術設定:池田繁美(アトリエ・ムサ)・大久保修一(アトリエ・ムサ)・友野加世子(アトリエ・ムサ)・乗末美穂(アトリエ・ムサ)

美術監督:池田繁美(アトリエ・ムサ)・丸山由紀子(アトリエ・ムサ)

色彩設計:横田明日香

撮影監督:塩川智幸(T2studio)

CG監督:神田瑞帆

編集:松原理恵(瀬山編集室)

音楽:小畑貴裕

音響監督:清水勝則

アニメーション制作:CloverWorks

<キャスト>

エマ:諸星すみれ

レイ:伊瀬茉莉也

ドン:植木慎英

ギルダ:Lynn

ナット:石上静香

アンナ:茅野愛衣

トーマ・ドミニク:日野まり

ラニオン:森 優子

アリシア・マルク:青山吉能

フィル・クリスティ:河野ひより

ロッシー:林 鼓子

ジェミマ:久遠エリサ

イベット:白城なお

ソンジュ:神尾晋一郎

ムジカ:種崎敦美

■Season2 CM第1弾



■Season2 CM第2弾

■Season 2 OP解禁CM

■Season 2 ED解禁CM

■映画「約束のネバーランド」

原 作:「約束のネバーランド」白井カイウ・出水ぽすか(集英社 ジャンプコミックス 刊)

公開日:2020年12月18日(金)

監 督:平川雄一朗

脚 本:後藤法子

出 演:浜辺美波、城桧吏、板垣李光人、渡辺直美、北川景子 ほか

配 給:東宝(株)

撮影期間:2019年8月〜9月(東京都内、長野県、山梨県、福島県 他)

【コミックス情報】

■約束のネバーランド 20巻

作者:白井カイウ・出水ぽすか

定価:本体460円(税別)

(C)白井カイウ・出水ぽすか/集英社 (C)2020 映画「約束のネバーランド」製作委員会

(C) 白井カイウ・出水ぽすか/集英社・約束のネバーランド製作委員会

