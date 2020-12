【今週スタートの海外ドラマ】ロメロ監督ホラーTV版や『グレアナ』スタッフが手掛ける英国貴族ドラマがスタート

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は『グレイズ・アナトミー』の生みの親ションダ・ライムズが手掛けるロンドンの英国貴族が主人公の新シリーズや、ジョージ・A・ロメロ監督がメガホンを執った80年代のホラー映画のTVシリーズ版などが日本初配信となる。お見逃しなく!

今週の新作は以下の通り。

■12月24日(木)

・(Huluプレミア)

ホラーの巨匠スティーヴン・キング(『ザ・ミスト』)が脚本を手がけ、『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド/ゾンビの誕生』や『死霊のえじき』『URAMI 〜怨み〜』などのホラー作品を数多く手がけたジョージ・A・ロメロがメガホンを執った1982年公開のホラー映画『クリープショー』。それをアンソロジーシリーズとして復活させたのが本作だ。ドラマ版では『ウォーキング・デッド』で特殊効果メイク・製作総指揮・監督の3役をこなすグレッグ・ニコテロが製作総指揮を務める。

・(スーパー!ドラマTV)

米CWの青春サスペンスドラマ『プリティ・リトル・ライアーズ』のルーシー・ヘイル。

■12月25日(金)

・『ブリジャートン家』(Netflix)

人気のYA小説をベースに、『殺人を無罪にする方法』の生みの親、ションダ・ライムズが手掛けたドラマシリーズ。ロンドン上流社会の権力者であるブリジャートン家の兄弟姉妹8人の中の長女ダフネを中心にそれぞれの愛を探す姿を追う。

■12月26日(土)

・『宇宙戦争』(WOWOW)

何度も映像化されてきたH・G・ウェルズ作の古典SF小説を、約12億円の製作費を投じて英国BBCが映像化。原作と同様、舞台は20世紀初頭の英国で、火星人が乗る巨大なマシンが地球を侵略していくさまと、それに立ち向かう軍隊や地元民の緊迫した戦いを迫力満点に描く。原作の愛読者に加え、SFアクション好きも大いに楽しめる仕上がりだ。

・『名探偵ポワロ』(AXNミステリー)

ギネスも認めた史上最高のベストセラー作家、アガサ・クリスティー原作の大人気シリーズ全70話(二カ国語版)を一挙放送! テンポ良く物語が進み事件が鮮やかに解決となる短編はもちろん、豪華キャストで贈る見ごたえたっぷりの長編も必見だ。また、原作を見事に映像化したものもあれば、大胆な脚色で犯人やエンディングを変えているものもあるため、原作ファンも楽しめる内容となっている。

