青森県東方沖でM6.5の 地震 岩手で震度5弱 津波被害の心配なし

2020/12/21 04:20 ウェザーニュース

12月21日(月)2時23分頃、岩手県で最大震度5弱を観測する地震がありました。震源地：青森県東方沖マグニチュード：6.5震源の深さ：43kmこの地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。この地震では、岩手県盛岡市で震度5弱を観測したほか、北海道から中部地方の各地で震度1以上の揺れを観測しました。（4時20分更新）気象庁は4時20分をもって地震の発生場所と規模を更新しました。・マグニチュード M6.3（速報値）からM6.5（暫定値）に更新・深さ 約10km（速報値）から43km（暫定値）に更新

若干の海面変動の可能性があるが津波被害の心配なし

この地震で、気象庁は津波予報（若干の海面変動）を発表しました。若干の海面変動が予想される沿岸は次のとおりです。＜津波予報（若干の海面変動）＞ 北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。これらの沿岸では今後２、３時間程度は若干の海面変動が継続する可能性が高いと考えられます。

震度5弱以上の地震は国内では今年7回目で今月3回目

国内で震度5弱以上の揺れを観測した地震は、今回が今年7回目で、このうち今月は3回目です。周辺の海域では、今月12日(土)に岩手県沖でM5.6の地震が発生していて、青森県で震度5弱を観測しています。防災科学技術研究所による速報解析では、西北西-東南東方向に圧力軸をもつ逆断層型の地震とみられます。

震度3以上を観測した地点

震度5弱：【岩手県】盛岡市薮川震度4：【道南】函館市泊町【青森県】八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 十和田市西十二番町 三沢市桜町 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 七戸町七戸 七戸町森ノ上 六戸町犬落瀬 東北町上北南 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 三戸町在府小路町 五戸町古舘 五戸町倉石中市 青森南部町苫米地 階上町道仏【岩手県】盛岡市渋民 二戸市浄法寺町 八幡平市大更 八幡平市田頭 八幡平市野駄 滝沢市鵜飼 岩手町五日市 矢巾町南矢幅 軽米町軽米震度3：【道央】新篠津村第４７線 南幌町栄町【道南】函館市大森町 函館市新浜町 函館市日ノ浜町 渡島北斗市中央 知内町重内 苫小牧市旭町 厚真町鹿沼 安平町早来北進 むかわ町松風 新冠町北星町 様似町栄町【青森県】八戸市島守 十和田市西二番町 東北町塔ノ沢山 青森南部町沖田面 横浜町林ノ脇 横浜町寺下 六ヶ所村尾駮 田子町田子 新郷村戸来 青森市花園 青森市中央 青森市浪岡 五所川原市栄町 五所川原市太田 五所川原市敷島町 五所川原市金木町 つがる市木造 つがる市柏 つがる市車力町 つがる市森田町 つがる市稲垣町 平内町小湊 平内町東田沢 蓬田村蓬田 外ヶ浜町蟹田 板柳町板柳 鶴田町鶴田 中泊町中里 黒石市市ノ町 平川市猿賀 鰺ヶ沢町舞戸町 藤崎町西豊田 藤崎町水木 田舎館村田舎館 むつ市金曲 むつ市金谷 むつ市大畑町中島 むつ市川内町 むつ市脇野沢 東通村砂子又蒲谷地 東通村白糠 東通村砂子又沢内【岩手県】盛岡市山王町 盛岡市馬場町 二戸市福岡 二戸市石切所 八幡平市叺田 雫石町千刈田 雫石町西根上駒木野 葛巻町葛巻元木 紫波町紫波中央駅前 九戸村伊保内 一戸町高善寺 宮古市川井 宮古市区界 宮古市田老 久慈市川崎町 久慈市枝成沢 久慈市長内町 普代村銅屋 野田村野田 岩手洋野町種市 岩手洋野町大野 釜石市中妻町 花巻市大迫町 花巻市石鳥谷町 花巻市材木町 花巻市東和町 北上市柳原町 北上市相去町 遠野市青笹町 一関市花泉町 一関市千厩町 一関市室根町 奥州市水沢大鐘町 奥州市水沢佐倉河 奥州市江刺 奥州市前沢 奥州市胆沢 奥州市衣川 金ケ崎町西根 平泉町平泉【宮城県】登米市中田町 登米市豊里町 登米市登米町 登米市米山町 登米市南方町 登米市迫町 栗原市築館 栗原市志波姫 栗原市高清水 栗原市金成 栗原市若柳 栗原市一迫 大崎市古川三日町 大崎市古川旭 大崎市松山 大崎市田尻 涌谷町新町裏 宮城美里町木間塚 角田市角田 丸森町鳥屋 石巻市大街道南 石巻市前谷地 石巻市桃生町 東松島市矢本 松島町高城【秋田県】能代市常盤山谷 能代市追分町 能代市上町 潟上市昭和大久保 潟上市天王 藤里町藤琴 三種町鵜川 三種町森岳 八郎潟町大道 井川町北川尻 由利本荘市前郷 大館市桜町 大館市比内町扇田 大館市早口 鹿角市花輪 北秋田市花園町 北秋田市米内沢 北秋田市新田目 小坂町小坂砂森 上小阿仁村小沢田 横手市大雄 大仙市刈和野 大仙市太田町太田 大仙市大曲花園町 大仙市高梨 仙北市角館町中菅沢 秋田美郷町六郷東根【山形県】中山町長崎【福島県】国見町藤田 双葉町両竹【茨城県】常陸太田市金井町

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