『エージェント・オブ・シールド』ミンナ・ウェン、『スター・ウォーズ』シリーズの新作スピンオフにも出演！

米ABCのマーベルドラマ『エージェント・オブ・シールド』で国際平和組織S.H.I.E.L.D.のメンバー、メリンダ・メイを演じたミンナ・ウェンが、『スター・ウォーズ』シリーズの新スピンオフ作品にも出演していることを明かした。米Comicbook.comが報じている。(※本記事は、『マンダロリアン』シーズンのネタばれを含むのでご注意を!)

ミンナは、Disney+の『スター・ウォーズ』の実写版ドラマ『マンダロリアン』シーズン1に傭兵フェネック・シャンド役で出演していたが、彼女が演じるフェネックはバウンティ・ハンター(賞金稼ぎ)のカリカンに撃たれて死んだように思われていた。しかし、12月4日(金)に配信されたシーズン2の第6話「チャプター14:悲劇」でサプライズ登場した。

米StarWars.comとのインタビューでミンナは「フェネックのカムバックについて、どれぐらい私が黙っていなければならなかったか知っている? そのことについて私が話せたのは今回が初めてなのよ!」と述べた。

そして、ミンナは「デイヴ、秘密にしておきたいなら、予告編に私を出したらダメじゃない!」と、アニメシリーズ『スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ』のスピンオフとなるDisney+の新作アニメシリーズ『Star Wars: The Bad Batch(原題)』にも同役で出演することを認めた。12月10日(木)に公開された『The Bad Batch』ティーザーに、一瞬だがフィネックの姿があり、ミンナが演じるのか注目が集まっていた。

A sneak peek at Star Wars: The Bad Batch, an all-new animated Original Series from Lucasfilm Animation, coming soon to December 10, 2020