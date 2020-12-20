¥¢¡¼¥È¤ËÇ®¶¸¡ª µð¾¢²è²È¤Î³¨²è¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤¬Ç®¤¤¡Ø¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥È¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤Ë¡ÙÍ½¹ð
¡¡µð¾¢²è²È¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥È¤ò¤á¤°¤ë¿Í¡¹¤Î¾ðÇ®¤òÂª¤¨¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥È¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤Ë¡Ù¤¬¡¢2021Ç¯2·î26Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢Í½¹ðÊÔ¤È¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¡õ¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¡ª¡Ø¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥È¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤Ë¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Èþ½Ñ´Û¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¿¼¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û¤Ø¡Ù¡Ê2014¡Ë¤Ç¡¢¥¢¡¼¥È¹¥¤¤Î¤ß¤Ê¤é¤º±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤â¤Ä¤«¤ó¤À¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºî²È¡¢¥¦¥±¡¦¥Û¡¼¥Ø¥ó¥À¥¤¥¯¤ÎºÇ¿·ºî¡£¥Ð¥í¥Ã¥¯³¨²è¤òÂåÉ½¤·¡¢Ë×¸å350Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤Îµð¾¢²è²È¡¢¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥È¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸÷¤È±Æ¤ÎËâ½Ñ»Õ¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥È¤¬»Ä¤·¤¿ºîÉÊ¤ÎÈþ¤ÈÌ¥ÎÏ¤Î¤Û¤«¡¢Èà¤ÎºîÉÊ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¤Î¾ðÇ®¤È¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÊª¸ì¤ò¥É¥é¥Þ¥£¥Ã¥¯¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡µ®Â²¤Î²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥È¤¬ÉÁ¤¤¤¿µ®½Å¤Ê¾ÓÁü²è¡Ö¥ä¥ó¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¾ÓÁü¡×¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Åö¼ç¤«¤éÂå¡¹¤½¤Î³¨¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿11ÂåÌÜ¤Î¼ã¤²è¾¦¥ä¥ó¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¡£Èà¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¶¥Çä¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥º¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¼ã¤¤¿Â»Î¤Î¾ÓÁü¡×¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥È¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤ÈËÜÇ½Åª¤Ë´¶¤¸¤¿Èà¤Ï¡¢¤½¤Î³¨²è¤ò°ÂÃÍ¤ÇÍî»¥¡£¤³¤ì¤¬ËÜÊª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï44Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀìÌç²È¤äÈþ½Ñ»Ë²È¤é¤â¥¢¡¼¥È¤ò°¦¤¹¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤·¤«¤·»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì²£¤ä¤ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÉÙ¹ë¥í¥¹¥Á¥ã¥¤¥ë¥É²È¤¬²¿À¤Âå¤Ë¤âÅÏ¤Ã¤Æ½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥È¤Î³¨²è2ÅÀ¡Ö¥Þ¡¼¥ë¥Æ¥ó¤È¥ª¡¼¥×¥¤¥§¡×¤¬¡¢1²¯6000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó200²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¹âÃÍ¤ÇÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ÌÇÂ¿¤Ë»Ô¾ì¤Ë¤Ï½Ð²ó¤é¤Ê¤¤¸«»ö¤Ê2Ëç¤Î³¨²è¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÆþ¾ì¼Ô¿ô¤ÎÂ¿¤¤¥ë¡¼¥ô¥ëÈþ½Ñ´Û¤È¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÈºîÉÊ¤òÂ¿¿ô¼ýÂ¢¤¹¤ë¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û¡£ÍÌ¾Èþ½Ñ´ÛÆ±»Î¤ÎÁè¤¤¤¬¤¤¤Ä¤·¤«¡¢³¨¤Î²ÁÃÍ¤Ê¤ÉÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¹ñ¤ÎÍ×¿Í¤Þ¤Ç¾è¤ê½Ð¤¹»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¼ã¤²è¾¦¥ä¥ó¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÈºîÉÊ¤òÈ¯¸«¤·¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥È¤Î³¨¤òÇã¤¤ÉÕ¤±¤¿»þ¡¢¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤À¤è¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¸ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÈºîÉÊ¤ÏÄï»Ò¤¿¤Á¤¬³¨¤ò¤Þ¤Í¤Æµ»½Ñ¤ò³Ø¤ó¤À¤¿¤á´æºî¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤½¤Î³¨¤¬ËÜÊª¤«´æºî¤«±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÉÙ¹ë¥í¥¹¥Á¥ã¥¤¥ë¥É²È¤¬¼êÊü¤·¤¿2Ëç¤Î³¨²è¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥ª¥é¥ó¥À¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¡¢¹ñºÝÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤âÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½ªÈ×¤Ç¤Ï¡Ö³¨¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ï¡È°¦¡É¤«¡È¤ª¶â¡É¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¡Ö³¨¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¡Ö°ìÌÜ¤ÇÎø¤ËÍî¤Á¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÈºîÉÊ¤ò¿´¤«¤é°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥¢¡¼¥È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÍ½¹ðÊÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±Ç²è¡Ø¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥È¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤Ë¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯2·î26Æü¤è¤êÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£