¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡¢²ñ¿©Â¿¤¤¿û¼óÁê¤Ï¡Ö¤è¤¯´¶À÷¤·¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö£±¤Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¡×¡¡
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡Ê£´£±¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍËÁ°£¹¡¦£µ£´¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¿ûµÁ°Î¼óÁê¡Ê£·£²¡Ë¤¬´Ñ¸÷»Ù±ç»ö¶È¡Ö£Ç£ï¡¡£Ô£ï¡¡¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤ÎÁ´¹ñ°ì»þÄä»ß¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿£±£´ÆüÌë¤Ë¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Å¹¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆó³¬½ÓÇî´´»öÄ¹¡Ê£¸£±¡Ë¤é¤È£¸¿Í¤Û¤É¤Ç²ñ¿©¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¿ùÂ¼¤Ï¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤Î²ñ¿©¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤È°ìÈÌ¤Î¹ñÌ±¤Ï°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤¿¡£¡Ö²ñ¿©¡¢²ñ¿©¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É°Õ¸«¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤ì¤È°ì½ï¤Ë¡Ä¡×¤È²ñ¿©¤ÎÄøÅÙ¤¬°ã¤¦¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öº£½µ¡¢¿ûÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É£±£°£°Æü¤¯¤é¤¤¡£ËÍ¤Í¡¢ËèÆü¤Î¼óÁêÆ°ÀÅ¤ò¸«¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤²ñ¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ä´¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤´²ÈÂ²°Ê³°¤Î²ñ¿©¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¿äÄê¤Ç£±£°£°¤«¤é£±£µ£°²ó¤¯¤é¤¤¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¡Ø¤±¤·¤«¤é¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ°Õ¸«¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Ê¤ó¤«¤Ï¡Ø¤³¤Î£³¥«·î¤Ç£±£°£°²ó°Ê¾å¤Î²ñ¿©¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯´¶À÷¤·¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ñ¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¿ûÁíÍý¤¬¡Ø¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢£±¤Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¡¡¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£