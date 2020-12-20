¥³¥í¥Ê¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤¡Äº£Ç¯¡ÖÈÎÇä¤¬¶ìÀï¤·¤¿¤â¤Î¡×¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¡¡1°Ì¤Ï¸ý¹È¡ª¡Ä¥ï¡¼¥¹¥È10¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï²½¾ÑÉÊ¤Ë
¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ä»¦¶Ý¡¦¾ÃÆÇºÞ¡¢ÂÎ²¹·×¤Ê¤ÉÂç¤¤¯ÈÎÇä¶â³Û¤¬¿¤Ó¤¿¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìÄ´ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¡¦¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿¡Ö2020Ç¯¡¢º£Ç¯ÈÎÇä¶ìÀï¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯ºÇ¤âÈÎÇä¤¬¶ìÀï¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¸ý¹È¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤â¡¢²½¾ÑÉÊ¤ä»ÔÈÎÌô¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ½¡Ûº£Ç¯¡ÖÈÎÇä¤¬¶ìÀï¤·¤¿¤â¤Î¡×¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡Á30°Ì
Á´¹ñÌó4000Å¹ÊÞ¤è¤ê¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÇäÅ¹ÈÎÇä¥Ç¡¼¥¿¡ÖSRI¡ÊÁ´¹ñ¾®ÇäÅ¹¥Ñ¥Í¥ëÄ´ºº¡Ë¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆüÍÑ¾ÃÈñºâ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÎÇä¤¬¶ìÀï¤·¤¿¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1°Ì¤ÏÈÎÇä¶â³Û¤¬Á°Ç¯Èæ44¡ó¤ÈÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¸ý¹È¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸ý¹È¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÁý¤¨¤¿¡×¤³¤È¤òÍ×°ø¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ë¤Ï²½¾ÑÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¡¢4°Ì¡¦¤Û¤Û¤Ù¤Ë¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÈÎÇä¶â³Û¤ÎÁ°Ç¯Èæ¡§66%¡Ë¡¢5°Ì¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê68%¡Ë¡¢6°Ì¡¦²½¾Ñ²¼ÃÏ¡Ê72%¡Ë¡¢7°Ì¡¦¤ª¤·¤í¤¤¡Ê79%¡Ë¤È¡¢10°Ì¤Þ¤Ç¤Ë¸ý¹È¤ò´Þ¤á¤Æ5¤Ä¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢4·î¤ËÈ¯Îá¤µ¤ì¤¿¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤äºßÂð¶ÐÌ³¾©Îå¤Î¤è¤¦¤Ë³°½Ðµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¤·¡¢²½¾Ñ¼«ÂÎ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍ×°ø¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢²½¾ÑÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âÈæ³ÓÅªÇä¤ê¾å¤²¤¬Íî¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶ì¶¤ÎÃæ¤Ç¤âÁ´ÂÎ¤ÇÁ°Ç¯Èæ90%¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ï92%¡¢Àö´é¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï100%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÈýÌÜÎÁ¡ÊÈý¤äÌÜ¼þ¤ê¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥á¡¼¥¯¥¢¥Ã¥×²½¾ÑÉÊ¤ÎÁí¾Î¡Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç88%¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤ä¥Þ¥¹¥«¥é¤Ê¤É¤Ï90%¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¸ý¸µ¤Ï±£¤ì¤Æ¤â¡¢½Ð¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥á¡¼¥¯¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÃÚôºÞ¤Ï°ÜÆ°¤äÎ¹¹Ô¤Î¼«½Í¤¬ÂÇ·â¤Ë¡Ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸º¾¯¤Ç¶ìÀï¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤â
»ÔÈÎÌô¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤ÎÄÃÚôºÞ¡Ê¤Á¤ó¤¦¤ó¤¶¤¤¡Ë¤Ï¤á¤Þ¤¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¤ëÌô¤Ç¡¢¿ì¤¤»ß¤á¤Ê¤É¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÁ°Ç¯Èæ54%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÈó¾ï»öÂÖÀë¸À¤È¡¢ËÜÍèÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¯¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿4·î¸åÈ¾¤«¤é5·î¾å½Ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î2³ä¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤½µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ°Ê¹ß¤Ï´¶À÷¤¬°ìÃÊÍî¤·¡¢GoTo¥È¥é¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Î»Üºö¤âÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï²óÉü¤¹¤ë»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Î¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î3°Ì¡¦¶¯¿´ºÞ¡¢¡¡8°Ì¡¦ÄÃ³±µîáâºÞ¡Ê¤Á¤ó¤¬¤¤¤¤ç¤¿¤ó¤¶¤¤¡¦³±¤ò¤·¤º¤á¤Æáâ¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÌô¡Ë¡¢10°Ì¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óB1ºÞ¡¢24°Ì¡¦ÌÜÌô¤Ê¤É¤Ï¡¢¤ªÅÚ»º¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¸º¾¯¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¹ñÆâ³°¤Î°ÜÆ°¡¢Î¹¹Ô¤Î¸º¾¯¤¬¼þÊÕ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí¹ç´¶ËÁÌô¤Ï¡¢´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤ÎÅ°Äì¤Î±Æ¶Á¤â
º£Ç¯¤ÏÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¯¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÁí¹ç´¶ËÁÌô¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤âÁ°Ç¯Èæ79%¤È¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤ß¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤Ç¹ØÆþÎ¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³°½Ðµ¡²ñ¤Î¸º¾¯¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤Ê¤É¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÊÑ²½¤¬
¤ª²Û»ÒÎà¤ÎÃæ¤Ç¤Ï11°Ì¡¦¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥¬¥à¡Ê82¡ó¡Ë¡¢28°Ì¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¡Ê91%¡Ë¡¢29°Ì¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ê91%¡Ë¤Ê¤É¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï°ÜÆ°Ãæ¤ä³°½ÐÀè¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸ý¤ËÆþ¤ì¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤ä°ÜÆ°¤Î¸º¾¯¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£14°Ì¤Î¥ß¥Ë¥É¥ê¥ó¥¯ºÞ¡Ê85¡ó¡Ë¤âÅÔ»ÔÉô¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Íî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢12°Ì¡¦¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÍÑºÞ¡Ê83%¡Ë¡¢18°Ì¡¦À©´ÀºÞ¡Ê88%¡Ë¡¢19°Ì¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê88%¡Ë¡¢21°Ì¡¦»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥¤¥í¡Ê89%¡Ë¡¢23°Ì¡¦³°ÍÑÄÃÄË¾Ã±êºÞ¡Ê89%¡Ë¤Ê¤É¤â¡¢³°½Ð¤Î¸º¾¯¤ä¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¤Îµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£