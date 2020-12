2021年にはアメリカやカナダでも公開が予定されている『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』。現時点で確認できる予告編をチェックしてみました(写真:つのだよしお/アフロ)

いまや社会現象とまで言われる『鬼滅の刃』。先日、鬼滅のコミック日本語版と英語版を比較する記事を書きましたが、それを読んだ知人たちから、「英語版のタイトルがDemon Slayerってことだけど、『鬼』って、なんかdemonって感じじゃないよねー」とコメントをもらいました。「全体的に秀逸な訳だ」と感動していた筆者は衝撃を受けながらも、「確かに日本語で表される特有の世界観ってあるよね」とちょっと納得。

まだ2021年のいつなのか具体的な日付は発表されていませんが、アメリカやカナダでも『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の公開が予定されているようです。コミック英語版は読んだものの、映画はどんなふうに英訳されるのだろうと気になり、現時点で確認できる予告編をチェックしてみました。

今回は、なんとか「英語でも伝えたい」鬼滅の世界観を考察してみます。皆さんだったら、あの煉獄さんの名セリフ、どんなふうに英訳しますか。

「無限列車」の訳の謎

まずはタイトルですが、前回記事でも触れましたが、「鬼」はdemonと訳さずに、oniのままのほうがよかったのではないかという点。確かに、demonは、一般的には悪魔といった意味。日本の「鬼」はイメージできないですよね。ただ、「鬼」というものがそもそも英語に存在しないので、できるだけ近いものに置き換えるというのは、意味を伝えるという点では仕方なかったのかなと思います。



例えば、Demon Slayer (鬼滅の刃)の代わりにOni Slayerというタイトルにした場合、日本語や鬼滅を知らない人にとっては意味のわからないタイトルになってしまいます。

もちろん、そのタイトルをきっかけに「oniとはなんぞや」を知ってもらおうということは可能かもしれません。きっと鬼滅の世界観を大切にしたいファンであればあるほど、「日本語のまま受け入れてくれ!」という気持ちになるのは筆者も理解できます。でも、「『ユビキタス』って何? 『アジェンダ』って何?」と難解な外来語で困り果てる筆者の母親みたいな人が、英語圏にたくさん生まれるのかと思うと、個人的には「demonでなんとか許してあげて!」と思ったりも(笑)。

と言いながら、映画のタイトルを見ると、

Demon Slayer the Movie: Mugen Train (オフィシャル訳:劇場版「鬼滅の刃」無限列車編)

となっているではないですか。「Mugen Trainってなんだよー」と思わず叫びそうになる筆者。ちなみにコミックでは55話のタイトルが「無限夢列車」で、英語版では

Train of Infinite Dreams (オフィシャル訳:無限夢列車)

と訳されているんです。infiniteは「無限の」という意味なので、直訳すると「無限の夢の列車」となります。映画のタイトルは「無限夢列車」ではなく「無限列車」に変更になったので、dreamは入れずにInfinity Trainあたりの訳でよかったのでは?

infinityは名詞なので「無限」という意味で、まさに「無限列車」という感じの訳になるはず。もしくは、英語ではTrain of Infinite Dreamsをそのまま採用してもよかったかも。そのほうが、タイトルが表す内容が明確に伝わります。

Demon Slayer the Movie: Infinity Train (案1:劇場版「鬼滅の刃」無限列車編)

Demon Slayer the Movie: Train of Infinite Dreams (案2:劇場版「鬼滅の刃」無限列車編)

これ、あえて訳さずにmugenと日本語のままにしたのは何か理由があるのでしょうか。ほとんどの英語話者には意味不明な単語なのに! この部分には、日本語ならではのニュアンスとかは別にないと思うんだけどなぁ……。

英語にはmugenという音の単語はないので、これは固有名詞みたいに聞こえると思います。「無限」という意味は伝わらずに、「ムゲン」という音の響きを持った名前の列車という感じ。あ! でも、列車の名前自体が確かに「無限」でしたね(笑)。列車の先頭に「無限」と書かれていますもんね。新幹線の「のぞみ」と同じ感じ? でも…… Mugen Trainでいけるなら、もはやタイトルもOni Slayerでいい気がしてきました。いや、むしろそっちこそ世界観を保ってほしい!

秀逸な訳

予告編では、十二鬼月の下弦の壱である魘夢(えんむ)が「落ちていく……落ちていく……夢の中へ」と話しているシーンが使われているのですが、この部分は英語で

You’re falling… (オフィシャル訳:落ちていく)

You’re falling… (オフィシャル訳:落ちていく)

Into a dream. (オフィシャル訳:夢の中へ)

といい感じに訳がついていました。

日本語と英語の切れ具合がちょうどぴったりだったので、きれいに訳せていますよね。そして、ちょっと訳しづらい魘夢の詩のくだり「ねんねんころり……」の部分も、英訳大健闘しています!

Falling deeper into sleep, deep in their dreams (オフィシャル訳:ねんねんころり、こんころり)

And even if a demon comes, deep in their dreams (オフィシャル訳:鬼が来ようと、こんころり)

Forget to breathe, deep in their dreams (オフィシャル訳:息も忘れて、こんころり)

Even in the stomach, deep in their dreams (オフィシャル訳:腹の中でも、こんころり)

リズム感は保ちつつ、意味が通じるようになっていて、これはすばらしいではないですか。「眠りに落ち、魘夢がやってきて、殺され、食べられて、それでも眠っている」という流れがわかりますよね。

また、予告編だけでなくポスターなどでも見られるコピー「その刃で悪夢を断ち斬れ」の英訳も、筆者は気に入りました。

With your blade, bring an end to the nightmare (オフィシャル訳:その刃で悪夢を断ち斬れ)

翻訳家の方たちって、すごい! なんだか予告編を見ていたら、ワクワクしてきて、もう一度映画を見に行っちゃいそうです!

伊之助が猪突猛進!

予告編の中で伊之助が「伊之助様のお通りだ!」と叫んでいる部分は

Lord Inosuke’s comin’ through!! (オフィシャル訳:伊之助様のお通りだ!!)

と訳されています。「伊之助様」というニュアンスはlordを使っています。この単語は「主」や「主人」という意味ですが、名前につけると、伯爵や男爵などを「〜卿」と呼んでいるような感じになります。come throughはまさに「通り抜ける」という意味なので「お通りだ」と叫んでいる様子にはピッタリですね。コミックでは日本語が「伊之助様のお通りじゃアアア!!」となっていますが、英訳は予告編とまったく同じでした。

別の予告編では伊之助が「猪突猛進!」と叫んでいるのですが、その部分の英訳が

Comin’ through! (オフィシャル訳:猪突猛進!)

となっています。

もちろん意味は通じますが、この部分だけ切り離して訳したのかもしれませんね。コミックで確認してみたら、この「猪突猛進」の直後に、先ほどの「伊之助様のお通りじゃアアア!!」が来るので、ふたつの予告編の訳をそのまま使って、続けて言おうとすると2回coming throughを使うことになってしまいイマイチです。

英語版のコミックでは、「猪突猛進」の部分がHeadlong rush!となっていて、その後でLord Inosuke…のセリフが続きます。

Headlong rush! Lord Inosuke’s comin’ through!! (コミックオフィシャル訳:猪突猛進! 伊之助様のお通りじゃアアア!!)

映画の本編が英訳されるときには、どんなふうになるのかちょっと楽しみですね。ちなみにこのheadlongという単語は副詞としても形容詞としても使うことができます。

headlong

〔副〕 頭から真っ逆さまに、大慌てで、向こう見ずに

〔形〕 頭から真っ逆さまの、大急ぎの、向こう見ずな

まさに「猪突猛進」というニュアンスですね。「猪突猛進する」というフレーズにするなら

make a headlong rush / make a headlong dash (猪突猛進する)

のようにmakeを使ってください。個人的にはrushよりもdashのほうが好きですが、どちらも同じように使えます。

煉獄さんの名セリフ

炭治郎たちが無限列車に乗り、炎柱の煉獄杏寿郎と出会うシーン。煉獄は駅弁を大量に食べながら「うまい!」「うまい!」と連呼しているのですが、この部分は予告編でもコミックでもdelicious(すごくおいしい)という単語で訳されています。

Delicious! (オフィシャル訳:うまい!)

意味的にはまったく問題ないのですが、個人的には日本語の「うまい」という響きと、英語のdeliciousの響きがなんだかしっくりきませんでした。取り立てて指摘するほどのこともないのかもしれませんが、せっかくの煉獄さんの名セリフのひとつなので、これはオリジナルのニュアンスが英語でも出てくれるとうれしいです。

deliciousはちょっとフォーマルな感じの響きで「とてもおいしい」という意味なので、「うまい!」を訳すならもう少しカジュアルな響きに訳してもいいかなと思います。あまりふだんの会話でdeliciousという単語は使わないんですよね……。もし同じように、「おいしい」という意味の単語ひとつで置き換えるなら、Tasty!(おいしい!)のほうが、deliciousよりも口語的でいいと思います。意味的にも味覚の話をしているのが明確です。

もう少し自然な表現にするなら、Good!(うまい!)とかGreat!(うまい!)のほうがいいのですが、これらはかならずしも味だけに使うわけではないので、その分意味がぼやけます。 (It) tastes good/great!(おいしい!)と言えば、味の話だと明確なのですが、連呼するには響きがイマイチですかねえ。

連呼することを考えたら、Yum!(うまい!)が響き的にはしっくりくるかもしれませんね。Yummy!(おいちい!)と言うと完全に子どもっぽい感じになってしまいますが、Yum! くらいであればそこまで違和感がないでしょう。

Tasty! (案1:うまい!)

Good! / Great! (案2:うまい!)

Tastes good / great! (案3:うまい!)

Yum! (案4:うまい!)

よもや、よもや!

煉獄さんのセリフと言えば、「よもや、よもやだ」も有名ですが、予告編にもこのシーンが使われていました。英語では

I can’t believe it! (オフィシャル訳:よもや、よもやだ!)

と訳されています。「よもや」は「まさか、信じられない」という意味ですので、I can’t believe it!(信じられない!)で、これも意味的には正しい訳なのですが、これも煉獄さんらしいニュアンスがなくなってしまっている気がして、個人的にはちょっと残念。日本語でも独特な響きの「よもや」をせっかく使っているので、もう少しだけ特別な感じに訳してほしい気がしました。

Incredible! (案1:よもや、よもやだ!)

Unbelievable! (案2:よもや、よもやだ!)

This can’t be happening! (案3:よもや、よもやだ!)

シンプルにincredible(信じられないような)や、unbelievable(信じられないような)という単語を使って、ちょっとため気味にIn-c-redible! とかUn-be-lievable!と言ったりするのもいいのではないかと思います。This can’t be happening!(こんなことが起きているなんてありえない!)でもいいかもしれませんね。

柱として不甲斐なし!! 穴があったら入りたい

予告編には出ていないのですが、同じシーンの煉獄さんのセリフ「柱として不甲斐なし!! 穴があったら入りたい」という部分は、本編でどんな訳になるのか気になります。英語版コミックでは

Some Hashira I am! (コミックオフィシャル訳:柱として不甲斐なし!!)

If there were a hole, I’d hide in it!! (コミックオフィシャル訳:穴があったら入りたい!!)

となっています。Some 〜 〔主語〕+〔動詞〕.という構文を使っているのは、もうまさに秀逸! これは皮肉っぽい言い方で、直訳すると「〔主語〕は大した〜だよ」、つまり「〔主語〕はとんでもない(ひどい)〜だ」という表現なのです。煉獄さんが自分のことを「俺は大した柱だ(ひどい柱だ)」と皮肉っぽく言っている感じです。筆者は、この訳は日本語の「不甲斐なし!!」と言っている感じにピッタリだと思いました。

次の「穴があったら入りたい」は、日本語の表現をそのまま訳してIf there were a hole, I’d hide in it!!(もしも穴があったら、そこに隠れるのだけれど)と訳しているのですが、英語にはI wish the earth would just swallow me up. (地面が自分のことを飲みこんでしまってくれたらいいのに)という表現があります。これも「恥ずかしくて消えてしまいたい」という意味で、日本語の表現と近いので、個人的には映画ではこちらを使ってほしいですね。

I wish the earth would just swallow me up!! (案:穴があったら入りたい!!)

気になるセリフが、どんなふうに訳されていくのかと考えていると、英語版の映画Mugen Trainも見たくて仕方がありません。でも、それって公開中に海外に行って見ないかぎりは、英語版のディスクが発売されるまでおあずけってことですよね……。待ち遠しい!

ぜひ皆さんも一緒に、鬼滅を英語でも楽しんでみませんか。