Ê¸ºßÆÒÀ¯¸¢¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÊÆ¹ñ¤È²Ð¼ï¡Ä¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é
ÊÆÀ¯ÉÜ·Ï¤Î¥Ü¥¤¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡ÊVOA¡Ë¤Ï17Æü¡¢ÊÆµÄ²ñ¤ÎÄ¶ÅÞÇÉ°Ñ°÷²ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¥à¡¦¥é¥ó¥È¥¹¿Í¸¢°Ñ°÷²ñ¤¬ÍèÇ¯Áá¡¹¡¢¤³¤Î¤Û¤É´Ú¹ñµÄ²ñ¤ÇÀ®Î©¤·¤¿ÂÐËÌÄ«Á¯¥Ó¥é»¶ÉÛ¶Ø»ßË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ°Ê¹²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
Æ±Ë¡¤Ï·³»ö¶³¦Àþ°ìÂÓ¤Ç¥Ó¥é¤ò»¶ÉÛ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆîËÌ¹ç°Õ½ñ¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢3Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï3000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó280Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÄê¤á¤¿¤â¤Î¡£ÊÝ¼é·ÏÌîÅÞ¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤¬¡¢°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤ò°®¤ëÍ¿ÅÞ¡¦¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤¬14Æü¤Ë²Ä·è¤µ¤»¤¿¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åÃåÈþ½÷¤Î¡ÖÇº»¦¼Ì¿¿¡×¤â¡Ä¶âÀµ²¸»á¤òÇº¤Þ¤»¤¿ÂÐËÌ¥Ó¥é¤Î¸ú¤ÌÜ¡Ë
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢°Ñ°÷²ñ¤Î¶¦Æ±µÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥¹¥ß¥¹²¼±¡µÄ°÷¤Ï11Æü¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Ë¡¤Ï¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¸¶Â§¤È¿Í¸¢¤ËÈ¿¤¹¤ë¶ò¤«¤ÊÎ©Ë¡¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈãÈ½¡£¡ÖÉ½ÌÌÅª¤Ë¤Ï³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿Ì±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤¬¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â»ÄÇ¦¤Ê¶¦»º¼çµÁÅý¼£²¼¤Ç¶ì¤·¤àËÌÄ«Á¯¹ñÌ±¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹Ô°Ù¤òÈÈºá¤È¤¹¤ëÎ©Ë¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖË¡°Æ¤¬À®Î©¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤¹¤ë¡Ø¿Í¸¢Êó¹ð½ñ¡Ù¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡ØÀ¤³¦¤Î¿®¶µ¤Î¼«Í³¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ±¼ç¼çµÁÅª²ÁÃÍ¤Î¼é¸î¤Ë´Ø¤·¤ÆºÆ¹Í¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤¹¤ë¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä°Ê¹²ñ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤ÎºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢µÄ²ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÊÆ¹ñÅö¶É¤â¡¢³°¸ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤·¤ÆÆ±Ë¡¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤ò´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ»æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Ý¥¹¥È17ÆüÉÕ¤Î¥³¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Ó¡¼¥¬¥ó¹ñÌ³ÉûÄ¹´±¤¬8Æü¤«¤é11Æü¤Ë¤«¤±¤ÆË¬´Ú¤·¡¢ÂÐËÌ¥Ó¥é³èÆ°¤òÈÈºá²½¤¹¤ëº£²ó¤ÎË¡°Æ¤Ø¤Î¡¢ÊÆÀ¯¸¢¤Î·üÇ°¤òÈó¸ø¼°¤Î·Á¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±»æ¤Ï¡Öº£²ó¤ÎË¡°ÆÄÌ²á¤¬¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÈ¿È¯¤ò¿¨È¯¤¹¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·´Ú¹ñ¤ÎÊ¸ºßÆÒÀ¯¸¢¤ÈÍ¿ÅÞ¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬¥Ó¥é»¶ÉÛÍÑ¤ÎÉ÷Á¥¤ò½Æ·â¤·¤¿2014Ç¯¤Î»ö·ï¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢Æ±Ë¡¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯¤È¤Î¶³¦ÃÏ°è¤Î½»Ì±¤Î°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¡×¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ÏÀäÂÐÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¡¢Ê¹¤¯¼ª¤ò»ý¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢ÂÐËÌ¥Ó¥é¤Î»¶ÉÛ¤ò¶Ø¤¸¤ëÆ°¤¤Ïº£Ç¯6·î¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸ÅÞ°Ñ°÷Ä¹¤ÎËå¡¦¶âÍ¿Àµ¡Ê¥¥à¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¡ËÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÂè1ÉûÉôÄ¹¤¬¶¯¤¯Í×µá¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤À¡£Æ±Ë¡¤ÎÌÜÅª¤¬¡Ö½»Ì±¤Î°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏëÌÊÛ¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î´¿¿´¤òÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñÏ¢Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¡×¡ÊCOI¡Ë¸µ°Ñ°÷Ä¹¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥«¡¼¥Ó¡¼»á¤Ï17Æü¡¢±Ñ¹ñµÄ²ñ¤ÎÄ°Ê¹²ñ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥ó¼¡´üÀ¯¸¢¤¬¿Í¸¢ÌäÂê¤ò½Å»ë¤·¤¿ÂÐËÌÄ«Á¯³°¸ò¤ò¹Ô¤¦¤À¤í¤¦¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂÐËÌ¥Ó¥é¶Ø»ßË¡¤ò½ä¤ê¡¢´Ú¹ñ¤È¥Ð¥¤¥Ç¥ó¼¡´üÀ¯¸¢¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Ê¸ºßÆÒÀ¯¸¢¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó¼¡´üÀ¯¸¢¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁ°¤«¤é²Ð¼ï¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£