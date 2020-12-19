¡Ø¶äº²¡Ù¶õÃÎ±Ñ½©¤¬ÉÁ¤¯¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥«¡¼¥É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡¡Ãº¼£Ïº¡õÎû¹ö¡õ¤·¤Î¤Ö
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2021 ONLINE¡×¤¬19Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢1·î8Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¶äº² THE FINAL¡Ù¤è¤ê¡¢Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡¢¶õÃÎ±Ñ½©¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¼çÍ×15¥¥ã¥é¤¬¿·Ê¹Á´¹ñ»æ¤ËÅÐ¾ì¡¡¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô5500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¶õÃÎ±Ñ½©¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¶äº²¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢15Ç¯´ÖÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î´°·ëÊÔ¤òÉÁ¤¯·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¡£º£²óÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¶ä¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò¶µ¤¨Æ³¤¤¤¿»Õ¾¢¡¦µÈÅÄ¾¾ÍÛ¤ÎÊÌ¿Í³Ê¡¦µõ¡Ê¤¦¤Ä¤í¡Ë¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¡£Æ±¤¸»Õ¤Î¤â¤È¤Ç³Ø¤Ó¶¦¤Ë»þ¤ò²á¤´¤·¤¿¹â¿ù¡¢·Ë¤é¤Î»×¤¤¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢Ì¿¤¬¤±¤ÎÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£½Å¸ü¤Ê¥É¥é¥Þ¤ÈÁÔÀä¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÊúÊ¢ÀäÅÝ¤Î¥®¥ã¥°¤Þ¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤âÎÞ¤â¸Â³¦ÆÍÇË¤¹¤ëºÇ¸å¤Î¡Ø¶äº²¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤«¤é¶õÃÎ±Ñ½©¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿ãÞÌçÃº¼£Ïº¡¢Îû¹ö°É¼÷Ïº¡¢¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ø¶äº² THE FINAL¡ÙÂè1½µÌÜ¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿3¼ïÎà¤Î¤Û¤«¡¢Á´10¼ïÎà¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¡ãÃº¼£Ïº¡õÃì¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ä¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶õÃÎ¤Ï¡Ö²¶¤Ï²¶¤ÎÀÕÌ³¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¡ª¡ª¡¡¤³¤Î¥ª¥ï¥³¥ó¥¢¥Ë¥á¤Ë¤É¤ó¤Ê¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤âµÒ¤ò¸Æ¤Ö¡ª¡ª·à¾ì¤Ç¡ÈÃì¡ÉÃ£¤È¤½¤ÎÂ¾¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤¼¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±Ç²è¡Ø¶äº² THE FINAL¡Ù¤Ï2021Ç¯1·î8Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£