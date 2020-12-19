¡Ø¥Ê¡¼¥º¤ÎÉü½²¡Ù¥ê¥Ö¡¼¥È»ÏÆ°¡ª¡Ø¥Æ¥Ã¥É¡Ù´ÆÆÄ¤¬´ë²è
¡¡¿Íµ¤¥³¥á¥Ç¥£¡¼±Ç²è¡Ø¥Ê¡¼¥º¤ÎÉü½²¡¿½¸·ë¡ª¶²ÉÝ¤Î¥ª¥Á¥³¥Ü¥ì·³ÃÄ¡Ù¡Ê1984¡Ë¤Î¥ê¥Ö¡¼¥ÈºîÉÊ¤ò¡¢¡Ø¥Æ¥Ã¥É¡Ù¤Î¥»¥¹¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥ì¥ó¤¬´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Variety¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¡Ø22¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¡¼¥¹¡õ¥±¥Ë¡¼¡¦¥ë¡¼¥«¥¹·»Äï¤¬Ì³¤á¡¢Èà¤é¤ÏµÓËÜ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥¾¡¼¥ó¡×¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¡¼¥Ù¥ó¥¹¤È¶¦Æ±¼¹É®¤¹¤ë¡£¥ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢21À¤µª¤Î¥ª¥¿¥¯Ê¸²½¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥ê¥Ö¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥ì¥ó¤¬¼«¿È¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò Fuzzy Door ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢20À¤µª¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤â¤È¤Ç´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¤Ï¡¢ÂÎ°é²ñ·Ï¤Î³ØÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¤ËµÔ¤²¤é¤ì¤ë¥ª¥¿¥¯·Ï¥¬¥êÊÙ¤¿¤Á¤Î¼õÆñ¤ÈÈ¿·â¤ò¡¢ÄË²÷¤ËÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ¥³¥á¥Ç¥£¡¼±Ç²è¡£¡ÖER ¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡×¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º¤Î½ÐÀ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£¡ÊºÙÌÚ¿®¹¨¡¿Nobuhiro Hosoki¡Ë