¡ÚÊüÁ÷¡Û¥¢¥á¥ê¥«¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡¢"¤Û¤Ü³§¶Ð"¤Î¡Ø¥ä¥ó¥°¡¦¥·¥§¥ë¥É¥ó¡Ù¤¬Í£°ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó

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2¡¥¡ØFOX NFL SUNDAY-PST GN-NAT¡Ù¡ÊFOX¡Ë
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4¡¥¡ØNBC NFL WED SPECIAL AFT¡Ù¡ÊNBC¡Ë
5¡¥¡ØSUNDAY NIGHT NFL PRE-KICK¡Ù¡ÊNBC¡Ë
6¡¥¡ØNBC NFL WED POST AFT¡Ù¡ÊNBC¡Ë
7¡¥¡ØFOOTBALL NT AMERICA PT 3¡Ù¡ÊNBC¡Ë
8¡¥¡Ø¥ä¥ó¥°¡¦¥·¥§¥ë¥É¥ó¡Ù¡ÊCBS¡Ë
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