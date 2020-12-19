¡Ø¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤¦¤µ¤®¡õ¤Á¤Ó¤¦¤µ¤Ë°ÛÊÑ¡ª ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤Î·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥óEternal¡×Á°ÊÔ¤è¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦·îÌî¤¦¤µ¤®¤È¤Á¤Ó¤¦¤µ¤Î2¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÇ¯Îð¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¡Ê!?¡Ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤¦¤µ¤®¤È¤Á¤Ó¤¦¤µ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¡¡ÉðÆâÄ¾»Ò¤Ë¤è¤ë¾¯½÷Ì¡²è¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù25Ç¯¤Ö¤ê¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¸¶ºî4´ü¤Ë¤·¤Æ¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡È¥Ç¥Ã¥É¡¦¥à¡¼¥óÊÔ¡É¤ò2Éôºî¤Ç¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½¡£Êª¸ì¤Ï¡¢³§´ûÆü¿©¤ÎºÇÃæ¡¢ÃÏµå¤È·î¤ÎÀ¬Éþ¤ò¤â¤¯¤í¤à¥Ç¥Ã¥É¡¦¥à¡¼¥ó¥µ¡¼¥«¥¹¤¬ÃÏµå¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÌ´¡×¡£Àï»Î¤È¤·¤Æ¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÇº¤ß¡¢ÌÂ¤¤¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡Ê¿ÏÂ¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¦¤µ¤®¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¡¢º£À¤µªºÇÂç¤Î³§´ûÆü¿©¤ËÊ¶¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿·¤¿¤ÊÅ¨¡Ö¥Ç¥Ã¥É¡¦¥à¡¼¥ó¡×¤¬¸½¤ì¡¢¤½¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤êÂç¹¥¤¤ÊÈà»á¤ÎÃÏ¾ì±Ò¡Ê¥¿¥¥·¡¼¥É²¾ÌÌ¡Ë¤¬ÆÍÇ¡ÅÝ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ç¥Ã¥É¡¦¥à¡¼¥ó¡×¤Î°ìÌ£¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹¡¦¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤Î°ì¿Í¡¦¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤Îµ»¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤¦¤µ¤®¤Ï¡ÈÂÎ¤À¤±¡É¤Á¤Ó¤¦¤µ¤Î¤è¤¦¤Ë¾®¤µ¤¯¡¢¤Á¤Ó¤¦¤µ¤Ï¡ÈÂÎ¤À¤±¡É¤¦¤µ¤®¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢ÊÂ¤ó¤ÇÀÄ¤¶¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¶ÛÇ÷´¶¤ÈÆ±»þ¤Ë¤É¤³¤«¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÉº¤¦¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¦¤µ¤®¤¬±Ò¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤«¤ï¤¤¤¯¤âÀÚ¤Ê¤²¤Ê¥·¡¼¥ó¤ä¡¢ÂÎ¤À¤±Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¤Á¤Ó¤¦¤µ¤¬¡¢·àÃæ¤ÇÃ¸¤¤Îø¤ËÍî¤Á¤ë¥Ú¥¬¥µ¥¹¡Ê¥¨¥ê¥ª¥¹¡Ë¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡·à¾ìÈÇ¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥óEternal¡×¤Ï¡¢¢ãÁ°ÊÔ¢ä¤¬2021Ç¯1·î8Æü¡¢¢ã¸åÊÔ¢ä¤¬Æ±Ç¯2·î11Æü¤è¤ê¸ø³«¡£