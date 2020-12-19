K-POPÏÃÂê¤Î¿·¿ÍWeeekly¤¬À¸¥é¥¤¥Ö¡ª ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ËSUPER JUNIOR- D&E
12·î21Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëK-POPÈÖÁÈ¡ØPower of K SOUL LIVE¡Ù#6¤Ç¡¢¡Ö2020 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS¡×¤ÎºÇÍ¥½¨½÷À¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Weeekly¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤ÎK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇK-POP¸«ÊüÂê¡ª ÌµÎÁ¤ª»î¤·¤â
SUPER JUNIOR¤Ï¡¢2005Ç¯·ëÀ®¤ÎK-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢²Î¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÇÐÍ¥¤äMC¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤êºÍÇ½¤òÈ¯´ø¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼LEETEUK¡Ê¥¤¥È¥¥¥¯¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢TWICE¥â¥â¤È¸òºÝÃæ¤ÎHEECHUL¡Ê¥Ò¥Á¥ç¥ë¡Ë¡¢¡ØÈà½÷¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤ÎÎøÅ¨¤ò±é¤¸¤¿SIWON¡Ê¥·¥¦¥©¥ó¡Ë¡¢¥À¥ó¥¹¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤ëSHINDONG¡Ê¥·¥ó¥É¥ó¡Ë¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖJUNIOR-K.£Ò.Y.¡×¤ò¹½À®¤¹¤ëKYUHYUN¡Ê¥¥å¥Ò¥ç¥ó¡Ë¡¢RYEOWOOK¡Ê¥ê¥å¥¦¥¯¡Ë¡¢YESUNG¡Ê¥¤¥§¥½¥ó¡Ë¡¢¡ÖSUPER JUNIOR-D&E¡×¤ò¹½À®¤¹¤ëEUNHYUK¡Ê¥¦¥Ë¥ç¥¯¡Ë¡¢DONGHAE¡Ê¥É¥ó¤Ø¡Ë¤Î9¿ÍÁÈ¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±»öÌ³½ê¤ÎBoA¤äÅìÊý¿Àµ¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÆüËÜ¤ÇÆÈ¼«¤Î³èÆ°¤Ï¹µ¤¨¤á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢SUPER JUNIOR-D&E¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â11·î25Æü¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWings¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£10·î¤ÎSUPER JUNIOR-K.R.Y.¡ÖTraveler¡×¡¢ÍèÇ¯2021Ç¯1·î27ÆüÈ¯Çä¤ÎSUPER JUNIOR¥Ù¥¹¥È¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖStar¡×¤Ç3Éôºî¤ò¹½À®¤·¡¢Á´°÷¤¬Ê¼Ìò¤Ë¤è¤ë³èÆ°ÃæÃÇ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤Ë¤·¤Æ¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ONEWE¡Ê¥ï¥ó¥¦¥£¡Ë¤Ï¡¢2019Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎK-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥í¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¿´¤ÎONEUS¤Î·»Äï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¿Íµ¤µÞ¾å¾º¤ÎMAMAMOO¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎYong Hoon¡Ê¥è¥ó¥Õ¥ó¡Ë¡¢¥É¥é¥à¤ÎHa Rin¡Ê¥Ï¥ê¥ó¡Ë¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎKang Hyun¡Ê¥«¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥Ô¥¢¥Î¤ÎDong Myeong¡Ê¥É¥ó¥ß¥ç¥ó¡Ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¥é¥Ã¥×¤ÎCyA¡Ê¥¥¢¡Ë¤Ç¹½À®¡£¤â¤È¤â¤È2015Ç¯¤è¤ê¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿5¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî»ìºî¶Ê¤â¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¡¢M CONUTDOWN¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖA Book In Memory¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â³Ú´ï±éÁÕ¤Î¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤È¤È¤â¤Ë¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤â½¨°ï¡£YouTube¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤µ¤Ã¤½¤¯À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
DONGKIZ¡Ê¥É¥ó¥¥Ã¥º¡Ë¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î5¿ÍÁÈK-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥é¥Ã¥×¤Î¥½¥ë¡¦¥¦¥©¥ó¥Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥¤¡¦¥®¥ç¥ó¥æ¥ó¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¥Á¥ã¥ó ¡¦ ¥à¥ó¥¤¥¯¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥Ñ¥¯ ¡¦ ¥¸¥§¥Á¥ã¥ó¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥À¥ó¥¹¤Î¥¥à ¡¦ ¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥ó²ñ³«ºÅ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
3·îÈ¯Çä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLUPIN¡×¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥¤È¥·¥ë¥¯¥Ï¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥ó¥¯¥íÎ¨¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç2Ç¯ÌÜ¤é¤·¤«¤é¤Ì¼ÂÎÏ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¤¬¡¢8·îÈ¯Çä¤Î3ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¼«²æ¡×¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤òÁ°ÌÌ¤ËÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Weeekly¡Ê¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢Soojin¡Ê¥¹¥¸¥ó¡Ë¡¢Jiyoon¡Ê¥¸¥æ¥ó¡Ë¡¢Monday¡Ê¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡Ë¡¢Soeun¡Ê¥½¥¦¥ó¡Ë¡¢Jaehee¡Ê¥¸¥§¥Ò¡Ë¡¢Jihan¡Ê¥¸¥Ï¥ó¡Ë¡¢Zoa¡Ê¥¾¥¢¡Ë¤Î7¿ÍÁÈ¡£
170¥»¥ó¥ÁÁ°¸å¤Î¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ÖWe are¡×¡¢¡ÖWe Can¡×¤Î2¤Ä¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤·¡¢Mnet Asian Music Awards¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨½÷À¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤ÏApink¤¬¤¤¤ë¡£
Àèº¢¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡ÖWe Can¡×¤«¤é¤Î¥»¥«¥ó¥É¥«¥Ã¥È¡ÖMy Earth¡×¤ÎYouTube¤â¹¥É¾¤À¡£
¡ØPower of K SOUL LIVE¡Ù¤ÏËè·î´Ú¹ñ¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²»³ÚÈÖÁÈ¡£MC¤ÏFunky Galaxy¤Ègugudan¤ÎHANA¤Ç¡¢Ëè²ó¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁÇ´é¤ò°ú¤½Ð¤¹¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡ØPower of K SOUL LIVE¡Ù#6¤Ï¡¢12·î21Æü18»þ¤«¤éKNTV¤ÇÊüÁ÷¡£¡ÖKNTV¡×¤Ï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¤ä¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤Ò¤«¤êTV¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢12·î¤È1·î¤Ï¿·µ¬ÅÐÏ¿¼Ô¤Î·î³ÛÎÁ¶â¤¬È¾³Û¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç³Ú¤·¤á¤ë´Ú¹ñdTV¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖKchan¡ª´ÚÎ®TV¡×¤Ç¤âÍèÇ¯2021Ç¯1·î6Æü¤Ë¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¿·¿Í¾Þ¥ì¡¼¥¹¤â½ªÈ×¤Ë¡£ºÇ±¦Íã¤Ï¡©
K-POP´üÂÔ¤Î¿·À±¥É¥ó¥¥Ã¥º¤¬ÆüËÜ½é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£Á´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È1ÂÐ1¥Ó¥Ç¥ª¥È¡¼¥¯¤â
K-POP¿·¿Í¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Weeekly¤ÏËèÆü¤Ç¤âË°¤¤Ê¤¤!?
TWICE¤ËÆ´¤ìÃ±¿È´Ú¹ñ¤ËÅÏ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¥½¥é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼3¥õ·î¤Ç¤Î¿´ÇÛ¤Ê½ÐÍè»ö
¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇK-POP¸«ÊüÂê¡ª ÌµÎÁ¤ª»î¤·¤â
¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢SUPER JUNIOR
SUPER JUNIOR¤Ï¡¢2005Ç¯·ëÀ®¤ÎK-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢²Î¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÇÐÍ¥¤äMC¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤êºÍÇ½¤òÈ¯´ø¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼LEETEUK¡Ê¥¤¥È¥¥¥¯¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢TWICE¥â¥â¤È¸òºÝÃæ¤ÎHEECHUL¡Ê¥Ò¥Á¥ç¥ë¡Ë¡¢¡ØÈà½÷¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤ÎÎøÅ¨¤ò±é¤¸¤¿SIWON¡Ê¥·¥¦¥©¥ó¡Ë¡¢¥À¥ó¥¹¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤ëSHINDONG¡Ê¥·¥ó¥É¥ó¡Ë¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖJUNIOR-K.£Ò.Y.¡×¤ò¹½À®¤¹¤ëKYUHYUN¡Ê¥¥å¥Ò¥ç¥ó¡Ë¡¢RYEOWOOK¡Ê¥ê¥å¥¦¥¯¡Ë¡¢YESUNG¡Ê¥¤¥§¥½¥ó¡Ë¡¢¡ÖSUPER JUNIOR-D&E¡×¤ò¹½À®¤¹¤ëEUNHYUK¡Ê¥¦¥Ë¥ç¥¯¡Ë¡¢DONGHAE¡Ê¥É¥ó¤Ø¡Ë¤Î9¿ÍÁÈ¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±»öÌ³½ê¤ÎBoA¤äÅìÊý¿Àµ¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÆüËÜ¤ÇÆÈ¼«¤Î³èÆ°¤Ï¹µ¤¨¤á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢SUPER JUNIOR-D&E¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â11·î25Æü¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWings¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£10·î¤ÎSUPER JUNIOR-K.R.Y.¡ÖTraveler¡×¡¢ÍèÇ¯2021Ç¯1·î27ÆüÈ¯Çä¤ÎSUPER JUNIOR¥Ù¥¹¥È¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖStar¡×¤Ç3Éôºî¤ò¹½À®¤·¡¢Á´°÷¤¬Ê¼Ìò¤Ë¤è¤ë³èÆ°ÃæÃÇ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤Ë¤·¤Æ¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¿¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥Ð¥ó¥É¡¢ONEWE
ONEWE¡Ê¥ï¥ó¥¦¥£¡Ë¤Ï¡¢2019Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎK-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥í¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¿´¤ÎONEUS¤Î·»Äï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¿Íµ¤µÞ¾å¾º¤ÎMAMAMOO¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎYong Hoon¡Ê¥è¥ó¥Õ¥ó¡Ë¡¢¥É¥é¥à¤ÎHa Rin¡Ê¥Ï¥ê¥ó¡Ë¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎKang Hyun¡Ê¥«¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥Ô¥¢¥Î¤ÎDong Myeong¡Ê¥É¥ó¥ß¥ç¥ó¡Ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¥é¥Ã¥×¤ÎCyA¡Ê¥¥¢¡Ë¤Ç¹½À®¡£¤â¤È¤â¤È2015Ç¯¤è¤ê¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿5¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî»ìºî¶Ê¤â¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¡¢M CONUTDOWN¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖA Book In Memory¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â³Ú´ï±éÁÕ¤Î¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤È¤È¤â¤Ë¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤â½¨°ï¡£YouTube¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤µ¤Ã¤½¤¯À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢DONGKIZ
DONGKIZ¡Ê¥É¥ó¥¥Ã¥º¡Ë¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î5¿ÍÁÈK-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥é¥Ã¥×¤Î¥½¥ë¡¦¥¦¥©¥ó¥Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥¤¡¦¥®¥ç¥ó¥æ¥ó¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¥Á¥ã¥ó ¡¦ ¥à¥ó¥¤¥¯¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥Ñ¥¯ ¡¦ ¥¸¥§¥Á¥ã¥ó¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥À¥ó¥¹¤Î¥¥à ¡¦ ¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥ó²ñ³«ºÅ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
3·îÈ¯Çä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLUPIN¡×¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥¤È¥·¥ë¥¯¥Ï¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥ó¥¯¥íÎ¨¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç2Ç¯ÌÜ¤é¤·¤«¤é¤Ì¼ÂÎÏ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¤¬¡¢8·îÈ¯Çä¤Î3ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¼«²æ¡×¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤òÁ°ÌÌ¤ËÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇÍ¥½¨½÷À¿·¿Í¾Þ³ÍÆÀ¤ÇÏÃÂêµÞ¾å¾º¤ÎWeeekly
Weeekly¡Ê¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢Soojin¡Ê¥¹¥¸¥ó¡Ë¡¢Jiyoon¡Ê¥¸¥æ¥ó¡Ë¡¢Monday¡Ê¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡Ë¡¢Soeun¡Ê¥½¥¦¥ó¡Ë¡¢Jaehee¡Ê¥¸¥§¥Ò¡Ë¡¢Jihan¡Ê¥¸¥Ï¥ó¡Ë¡¢Zoa¡Ê¥¾¥¢¡Ë¤Î7¿ÍÁÈ¡£
170¥»¥ó¥ÁÁ°¸å¤Î¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ÖWe are¡×¡¢¡ÖWe Can¡×¤Î2¤Ä¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤·¡¢Mnet Asian Music Awards¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨½÷À¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤ÏApink¤¬¤¤¤ë¡£
Àèº¢¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡ÖWe Can¡×¤«¤é¤Î¥»¥«¥ó¥É¥«¥Ã¥È¡ÖMy Earth¡×¤ÎYouTube¤â¹¥É¾¤À¡£
Ëè·îÂ¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤ÎK-POPÀ¸¥é¥¤¥ÖÃæ·ÑÈÖÁÈ
¡ØPower of K SOUL LIVE¡Ù¤ÏËè·î´Ú¹ñ¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²»³ÚÈÖÁÈ¡£MC¤ÏFunky Galaxy¤Ègugudan¤ÎHANA¤Ç¡¢Ëè²ó¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁÇ´é¤ò°ú¤½Ð¤¹¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡ØPower of K SOUL LIVE¡Ù#6¤Ï¡¢12·î21Æü18»þ¤«¤éKNTV¤ÇÊüÁ÷¡£¡ÖKNTV¡×¤Ï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¤ä¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤Ò¤«¤êTV¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢12·î¤È1·î¤Ï¿·µ¬ÅÐÏ¿¼Ô¤Î·î³ÛÎÁ¶â¤¬È¾³Û¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç³Ú¤·¤á¤ë´Ú¹ñdTV¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖKchan¡ª´ÚÎ®TV¡×¤Ç¤âÍèÇ¯2021Ç¯1·î6Æü¤Ë¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¿·¿Í¾Þ¥ì¡¼¥¹¤â½ªÈ×¤Ë¡£ºÇ±¦Íã¤Ï¡©
K-POP´üÂÔ¤Î¿·À±¥É¥ó¥¥Ã¥º¤¬ÆüËÜ½é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£Á´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È1ÂÐ1¥Ó¥Ç¥ª¥È¡¼¥¯¤â
K-POP¿·¿Í¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Weeekly¤ÏËèÆü¤Ç¤âË°¤¤Ê¤¤!?
TWICE¤ËÆ´¤ìÃ±¿È´Ú¹ñ¤ËÅÏ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¥½¥é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼3¥õ·î¤Ç¤Î¿´ÇÛ¤Ê½ÐÍè»ö