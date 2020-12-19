¡Ú´¿´î¡Û¥»¥Ö¥ó¤Ê¤é580±ß¤ÇÆù½¼¤Ç¤¤ë¡ª¡ª¡ª
ËÜ³ÊÅª¤Ê´¨¤µ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ªÆé¤¬¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÆé¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¥³¥ó¥Ó¥ËÆé¡ª¡¡¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¤ªÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤Îµí¤¹¤Æé¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó¤Î¡Ö¶Ì»Ò¤òÅº¤¨¤¿ ÆÃÀ½µí¤¹¤Æé¡×¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¥à¥ÁÆé¤ä·Ü¤Á¤ã¤ó¤³Æé¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÆé¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬2020Ç¯12·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡Ö¶Ì»Ò¤òÅº¤¨¤¿ ÆÃÀ½µí¤¹¤Æé¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÇÊÌ580±ß¤ÎÆ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤ªÆù¤äÌîºÚ¡¢¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿µí¤¹¤Æé¤Ç¤¹¡£È¾½Ï¶Ì»Ò¤ò¤¯¤º¤·¤Æ¡¢¶ñºà¤ÈÍí¤á¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1¿©¤¢¤¿¤êÇ®ÎÌ¤Ï457kcal¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á29.2g¡¢Åü¼Á31.2g¤Ç¤¹¡£
Æù¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡Ö¶Ì»Ò¤òÅº¤¨¤¿ ÆÃÀ½µí¤¹¤Æé¡×¤ÎÄ´Íý»þ´Ö¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê500W¡Ë¤Ç3Ê¬¤À¤±¡£
¶ñºà¤È¥¹¡¼¥×¤¬ÊÌ¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¹¤á¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¶ñºà¤ò¥¹¡¼¥×¤Ë°Ü¤·¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
µíÆù¤Î²¼¤ËÇòºÚ¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÍÆ´ï¤ÎÈ¾Ê¬¤¬µíÆù¤Ç¸«¤ë¤«¤é¤ËÎÌ¤¬Â¿¤¤¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤âÂ¿¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
¤È¤Ã¤Æ¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤ÆÅ¬ÅÙ¤Ê»é¤¬¤¢¤ëµíÆù¤¬¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¯¤¿¤¯¤¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇòºÚ¤â¡ý¡£´Å¤á¤Î¤·¤ç¤¦Ìý¤À¤ì¤Ç¡È¤·¤ß¤·¤ß¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ¦Éå¤âÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£´Å¤¯¤Æ¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿¤Í¤®¤â¥¦¥Þ¥¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥·¤Î¤¢¤ë¤¦¤É¤ó¤Ï¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÆù¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡º¤Î¤¦¤É¤ó¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡£È¾½Ï¶Ì»Ò¤â¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éËþÂÅÙ¤Ï¤È¤Æ¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤¤Û¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¿¨¤ì¤¿¥¥à¥ÁÆé¤ä·Ü¤Á¤ã¤ó¤³Æé¤ÏÀÇÊÌ468±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö¶Ì»Ò¤òÅº¤¨¤¿ ÆÃÀ½µí¤¹¤Æé¡×¤Ï¤ä¤ä¤ª¹â¤á¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤·¤¿¤¤¤È¤¤ä¡ÈÆù½¼¡É¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©¡ÊÊ¸¡¦Æà¸ÅÁ±À²¡¿¥ª¥ë¥á¥«¡Ë