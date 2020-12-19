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¢¨1¡¡Long-Term Administration of Nicotinamide Mononucleotide Mitigates Age-Associated Physiological Decline in Mice
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¢¨3¡¡Effect of oral administration of nicotinamide mononucleotide on clinical parameters and nicotinamide metabolite levels in healthy Japanese men
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¢¨5¡¡Evaluation of iron deficiency as a nutritional adaptation to infectious disease: an evolutionary medicine perspective
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¢¨6¡¡NAD Metabolism in Cancer Therapeutics
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