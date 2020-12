CD Projekt Red

ソニー・インタラクティブ エンタテインメント(SIE)が『サイバーパンク2077』をプレイステーション ストアから削除し、購入者には全額返金に応じる対応を明らかにしました。

ストアではサイバーパンク2077の商品ページ自体が一覧や検索結果から除外されており、初代PS4よりは遊べる状態のPS5後方互換モードでこれから遊びたいプレーヤーも購入できなくなっています。

『Cyberpunk 2077』は、『ウィッチャー』シリーズなどで知られる CD Projekt RED が開発する近未来オープンワールドRPG。

8年に及ぶ開発期間と、納期より品質優先を掲げ延期に次ぐ延期を繰り返して発売したもののバグやパフォーマンスの問題が多く残っており、特に初代PS4やXbox Oneではプレイに問題がある状態であったことから、発売4日後の12月14日時点で開発・販売元みずから公式の謝罪と返金受付対応を発表していました。

CD Projekt REDの「お詫び」では、PS4 / Xbox Oneダウンロード版を購入した場合はソニーまたはマイクロソフトストアの返金受付にと指示していたものの、ソニーとの事前共有ができていなかったのか、プレイステーション ストアでは購入者がサポートで悪戦苦闘した挙げ句にストアポリシーから返品はできませんと跳ねられる報告がありました。(Xbox版は、ストアの返品返金フローが違うのか、フォームを埋めて送信すればすぐに返金されるようです)。

しかし12月18日になって、SIEがサイバーパンク2077の返金対応についてのページと声明を公開。「SIEは高い顧客満足度のため努力しています」として、PS Storeでサイバーパンク2077を購入したプレーヤー全員の返品に応じるとともに、今後の新たな発表があるまでストアからサイバーパンク2077を削除する対応を明らかにしました。(18日午前11時時点で日本語ページなし)

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG.- Ask PlayStation (@AskPlayStation) December 18, 2020