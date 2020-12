レディー・ガガ主演のリドリー・スコット監督作「グッチ(原題)」に、イギリス出身のオスカー俳優ジェレミー・アイアンズが参加することがわかった。米ハリウッド・レポーターが報じている。

同作は、1995年に起きたグッチ創業者グッチオ・グッチの孫マウリツィオ暗殺事件を軸に、グッチ一族の盛衰を描く意欲作。2001年のサラ・ゲイ・フォーデン著「ザ・ハウス・オブ・グッチ(原題:The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed)」をもとに、ロベルト・ベンティベーニャ(Roberto Bentivegna)が脚本を執筆。マウリツィオ殺人の首謀者である妻パトリツィア役には「アリー スター誕生」で女優デビューを果たした人気歌手レディー・ガガ、夫のマウリツィオ役にはアダム・ドライバーが決定している。

このほど、マウリツィオの父ロドルフォ・グッチ役にジェレミー・アイアンズが決定。スコット監督とは、「キングダム・オブ・ヘブン」以来のタッグとなる。ほかにもジャレッド・レト、アル・パチーノらが出演交渉中で、実現すれば豪華キャストが揃うことになる。アイアンズは、米テレビドラマ「ウォッチメン」でエミー賞にノミネートされたばかり。現在は、Netflix映画「Munich(原題)」の撮影中だ。

「グッチ(原題)」は、21年11月24日に全米公開予定。