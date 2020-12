別れと出会い―『NCIS ネイビー犯罪捜査班』シーズン11がスーパー！ドラマTVにて放送スタート！

全米視聴率ナンバー1を記録し、世界で最も視聴される大ヒット犯罪捜査ドラマ『NCIS ネイビー犯罪捜査班』。シリーズ通算250話を迎えるシーズン11がスーパー!ドラマTVにて放送スタート。

前シーズン、出世目的でギブスを告発するために調査を進めていた検察官パーソンズ。しかしギブスの部下たちがかばい、責任を取って辞表を提出することに...。そのため、パーソンズはそれ以上の調査を延期させられてしまう。

シーズン11は、その判断に納得できないパーソンズが、国土安全保障省のモロー副局長やジャーヴィス海軍長官を説得するため、パーティ会場に押しかけるところから始まる。パーソンズは会場入り口でモローを見つけ、交渉を掛け合ってみるも話し合いに応じてもらえず門前払いに。苛立ちながらその場を立ち去ろうとした瞬間、会場のホテルで大爆発が起き、会場内にいた海軍長官は死亡、モローも重傷を負ってしまう。

シーズン10に引き続き、トム・ハンクスの長男で『FARGO/ファーゴ』や『キング・コング』に出演するコリン・ハンクスが抜け目のない狡猾なパーソンズ検察官として登場。また、ロバート・ワグナーが演じるトニーの父ディノッゾ・シニアが息子のもとを訪れて再びひと騒動を巻き起こす!

そして、シーズン3から8年間に渡りレギュラー出演してきたジヴァ役のコート・デ・パブロが今シーズンで降板。彼女の後任として、『ブリッジ〜国境に潜む闇』のエミリー・ウィッカーシャム演じるビショップが初登場! ビショップは、元NSA(アメリカ国家安全保障局)の分析官で、過去にNCISに応募書類を提出したが採用に至らなかったことがある。数年前に彼女の書いた論文が事件解決の鍵となったことがきっかけでNCISの捜査に参加。ギブスにその才能を買われてNSAから転籍し、晴れてNCISの特別捜査官となる。

また、『NCIS』のスピンオフ第2弾として、2014年から放送スタートし、本家同様人気を博している『NCIS:ニューオーリンズ』のパイロットエピソードが登場。第18&19話の「ニューオーリンズ支局」前後編で、ニューオーリンズで発見された議員の死体が元NCIS捜査官だったことから、ニューオーリンズ支局のプライド捜査官(スコット・バクラ)がギブスとヴァンスの協力を求めてDCを訪れるところからストーリーは幕を開ける。

『NCIS ネイビー犯罪捜査班』シーズン11 放送情報

スーパー!ドラマTVにて(全24話)

2021年2月25日(木)21:00より放送スタート

[二カ国語版] 毎週月曜〜金曜 21:00ほか

[字幕版] 毎週月曜〜金曜 25:00

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS ネイビー犯罪捜査班』シーズン11 (c) MMXX CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.