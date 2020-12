『ゲーム・オブ・スローンズ』ジョフリー役ジャック・グリーソン＆ヤーラ役ジェマ・ウィーランのメッセージ到着！

海外ドラマ出演俳優とファンがおうちにいながら楽しめるオンラインイベント「スター オンラインFES Supported by スカパー!」が2021年1月に開催! 大ヒットドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』からジョフリー・バラシオン役のジャック・グリーソンと、ヤーラ・グレイジョイ役のジェマ・ウィーランの参加が決定しているが、今回この二人からメッセージが到着した。

オンラインイベント「スター オンラインFES」は、ドラマ&映画ファンがおうちにいながら楽しめる企画を...という思いから、出演俳優とファンが一緒に盛り上がるお祭り企画。ゲスト俳優による、ここでしか聞けないスペシャル生トークが楽しめるのだ。



■ジョフリー・バラシオン役 ジャック・グリーソン

皆さん、こんにちは。『ゲーム・オブ・スローンズ』でジョフリーを演じたジャック・グリーソンです。2021年1月24日に開催される「スター オンラインFES」で日本の皆さんとお会いできることをすごく楽しみにしています。僕は休暇で2度ほど日本を訪れたことがありますが、どの瞬間も本当に楽しかったのを覚えています。実際に日本で皆さんと直接お会いすることはできませんが、皆さんとの交流を通じて日本での楽しかった時間を思い出せるかなと期待しています。とても楽しみです!

■ヤーラ・グレイジョイ役 ジェマ・ウィーラン

日本の皆さん、こんにちは!『ゲーム・オブ・スローンズ』でヤーラ・グレイジョイを演じたジェマ・ウィーランです。今日は日本のファンの皆さんと2021年1月24日の「スター オンラインFES」のイベントでお目にかかれることをとても楽しみにしていることをお伝えするためにメッセージをお送りしました。皆さんとお会いして、皆さんからの質問に答えたり、番組についての感想を伺えるのをとても楽しみにしています。番組の最終回はどう思いましたか? 私はとても気に入っています。それでは、1月にお会いしましょうね!

さらに、オンラインイベントの開催を記念し、Tシャツ、ステーショナリーセットほかhttps://starcon.stores.jp/)

また、BS10 スターチャンネルでは、『ゲーム・オブ・スローンズ』をウェスタロス大陸の七王国を統治する諸名家ごとに集めて振り返る特別企画「『ゲーム・オブ・スローンズ』名家セレクション」の放送も予定している。第1弾となる1月は、イベントゲストにちなみ、ジョフリー・バラシオンが活躍するエピソードを集めた"バラシオン家"編、ヤーラ・グレイジョイほかグレイジョイ家のキャラクターが活躍するエピソードを集めた"グレイジョイ家"編を特別放送。

《「スター オンラインFES」開催概要》

【開催日時】2021年1月24日(日)20:00(終了予定:21:30)

【主催】スターチャンネル、東北新社

【協賛】スカパー!

【MC】ハリー杉山

【チケット料金】

参加費2,980円(税込)

ご購入はこちら(https://starfes.peatix.com)

※スカパー!のスターチャンネル加入者は抽選で200名様を無料ご招待

ご応募はこちら(https://promo.skyperfectv.co.jp/fan-matsuri/)

《『ゲーム・オブ・スローンズ』名家セレクション》(STAR1 字幕版)

「バラシオン家編」1月23日(土)13:30〜

「グレイジョイ家編」1月24日(日)6:45〜

《『ゲーム・オブ・スローンズ』吹替版全章一挙放送》

12月25日(金)〜 1月1日(祝・金)18:00頃〜

連日全話一挙放送(全8シ―ズン)

