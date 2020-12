「ミッション:インポッシブル」第7弾の撮影現場で、コロナ対策を守らなかったとされるスタッフをひどく叱りつけるトム・クルーズの音声データが浮上した。

クルーズは、英国で再開された「ミッション:インポッシブル」の撮影現場で、スタッフ2名が「1メートル以内の距離でモニターを確認していた」ことから彼らを怒鳴りつけた。そのときの音声をThe Sunが公開している。

録音された音声では、クルーズが「また同じことをしたらクビだ」とFワードを使ってスタッフに警告している。

「基準をしっかり守らなきゃならない。俺たちや、俺たちの仕事を信じて、俺たちのために今この瞬間もハリウッドで映画を作っている人たちがいるんだ。俺は毎晩スタジオ、保険会社、プロデューサーに電話で話してるんだ。彼らは俺たちを見て映画で使ってくれてる。俺たちは多くの雇用を作り出してるんだぞ、馬鹿野郎。ルールを破るのは2度と見たくない!」

キャストやスタッフは、2月にイタリアで大規模なシークエンスを撮影する準備をしてきたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止となり、映画の制作は数カ月間、無期限に中断していた。この間、クルーズや制作チームは9月までに制作を再び軌道に乗せるため、安全な環境を作る方法を考えていた。

「俺に謝るな。業界が閉鎖されて家を失ってる人たちに言え!」とクルーズは撮影現場に設けられている対策を守らなかった場合の影響を繰り返した。「謝っても彼らに食事を与えたり学費を払ったりすることはできない。そういう問題と、この業界の未来と俺は毎晩向き合ってるんだ!」

「悪いが謝罪は意味がない。さっき言ったように、対策を守らないならクビだ。この映画は中断させない! わかったか? また同じことをしたらクビだからな」と続けて熱弁で締めくくった。「自分たちの責任を理解したか? 道理をわきまえないのならクビだ」

音声が公開されたことで、クルーズが正しくこの問題に対処したかどうかについてSNSでちょっとした議論となった。多くの人が対策を強く推進した彼を支持しているが、もう少し丁寧な方法で取り組むことができたのではと考える人たちもいる。

And rightly so. He’s the producer & if that production gets shut down because a couple of people aren’t following the rules on set that will cost millions of dollars! They are lucky to be able to work under the circumstances and should be held to account if they flaunt the rules.- Ben Evans (@cinemancunian) December 16, 2020