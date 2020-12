クリス・ロックやベン・ウィショー登場の予告映像本邦初公開！『FARGO／ファーゴ4』独占最速配信

大人気のアンソロジードラマ最新作『FARGO/ファーゴ4』が、20201年1月29日(金)よりAmazon Prime Videoチャンネル‎「スターチャンネルEX -DRAMA &CLASSICS-」(以下「スターチャンネルEX」)にて日本独占配信となることが決定した。また、その予告映像を本邦初公開!

シーズンが変わる度に別のキャラクターが登場して新たなストーリーが展開し、これまでビリー・ボブ・ソーントン、マーティン・フリーマン、キルステン・ダンスト、ユアン・マクレガーといった豪華キャストが代わる代わる出演していた犯罪ドラマ『FARGO/ファーゴ』。第4弾となる今回は、1950年のミズーリ州カンザスシティを舞台に、裏社会で対立する黒人犯罪組織とイタリア系マフィアの攻防を、本シリーズ特有のブラックユーモアとともにハードボイルドな雰囲気で描く。

引き続きクリエイターを務めるのは、脚本・監督・製作総指揮も兼任するノア・ホーリー。本作にインスピレーションを与えた映画『ファーゴ』を手掛けたコーエン兄弟も製作総指揮として参加。毎シーズン異なるキャラクターと独立したストーリーで構成されたアンソロジー・シリーズの第4弾も、ブラックユーモア溢れる安定の面白さのコーエン・ワールドとなっている。過去シーズンを見ていなくても楽しめる全11話をどうぞお見逃しなく!

今回の主演は、日本ではコメディアンとしてのイメージが強いクリス・ロック(『天国からきたチャンピオン 2002』)。落ち着いた演技で黒人マフィアのボスを演じる。対するイタリア系マフィアの長男に扮するのは、同じくコメディ作品の印象があるジェイソン・シュワルツマン(『ダージリン急行』)。ほかにも、ベン・ウィショー(『007』シリーズ)、ティモシー・オリファント(『JUSTIFIED 俺の正義』)、ジャック・ヒューストン(『高慢と偏見とゾンビ』)、ジェシー・バックリー(『ジュディ 虹の彼方に』)などが出演。

アメリカ中西部ミズーリの町カンザスシティでは移民の歴史とともに裏社会の実権を握る組織もユダヤ系、アイルランド系、イタリア系と変遷した。そしてかつてから対立する組織間の協定関係を証明するために互いの息子を交換する習わしがあった。1950年、ロイ・キャノン率いる黒人の犯罪組織が台頭すると、伝統に習い、先にこの地を牛耳っていたドナテロ・ファッダ率いるイタリア系マフィアと互いの息子を交換する。その矢先、ドナテロが不慮の事故に遭い...。



■『FARGO/ファーゴ4』(全11話)配信情報

Amazon Prime Videoチャンネル 「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」

[字]2021年1月29日(金)より毎週金曜一話ずつ更新

※第1話、第2話のみ、1月29日(金)同時配信

※本作品のオンデマンド配信は、各エピソードにより配信初日から21日〜27日間の期間限定となります。ご注意ください。

※BS10スターチャンネルでは4月以降放送予定。

『FARGO/ファーゴ4』

