2020年12月17日、ツイッターの「リツイート」の仕様が従来のものに戻った。

再変更に歓迎の声が多数

従来のリツイートはリツイートボタンをタップするだけで完結する、手軽な機能だった。

しかし、2020年10月21日朝までにリツイートの仕様が変更され、リツイートボタンを押すと自らのコメントをつけてリツイートする「引用リツイート」の画面が表示されてしまうようになっていた。コメントなしでツイートすれば従来と同じようにリツイートすることができるが、直感的にツイート拡散できる仕様からは遠くなり、不満の声が上がっていた。

ツイッターの公式アカウント(@Twitter)では、21日に「We're switching back. You can now choose to Retweet or Quote Tweet the way you did before.(切り替えをしています。以前のようにリツイートや引用ツイートを選択できるようになりました)」との知らせを投稿。

リツイートの仕様が改修されたことを受け、ネット上では「リツイートの仕様が元に戻ってる?」「り、リツイート機能くんおかえり!!!!待ってたよ!!!」と喜ぶ人の声が多く投稿されている。

ツイッターはこの仕様変更を「アメリカの大統領選を前に、誤った情報の拡散を防ぐため、...(中略)...ツイートを拡散する前にもう一度考えていただくため」としていた。動作を増やすことで、ツイート内容について熟考してからリツイートさせる目的ということである。

まだ「ふぁぼ」復帰を求める過激派も

中には、「リツイート機能元に戻るとかどうでもいいから俺たちのふぁぼ返せよ」「RTは戻ったけどふぁぼマークはハートのままなんですけどw」など、2015年に「お気に入り(Favorite)」から「いいね」に変更された通称「ふぁぼ」の再実装を求めるユーザーも。

また、いまや恒例となった"便乗ツイート"も多い。神奈川フィルハーモニー管弦楽団(@kanagawaphil)は「リツイートの仕様が戻ったとのことなので、↓これ試しにリツイートしていただけますか?」として年末の「第九」コンサートのお知らせをツイート。

モンデ酒造(@mondewinery)は「リツイートの仕様が変更になったらしい このツイートで試して... というただリツイートが欲しいだけ...」と控えめに"便乗"している。

文京区の紹介をしているゆるキャラ「えど丸くん」(@EDOMARU_kun)は「リツイートが元の仕様に戻ったようじゃ。もしよろしければこちらのツイートで試してみてくれんかのぉ。どう通知がくるのか詳しく知りたいのじゃ」としてイラスト付きの投稿を行っている。