¥¯¥é¥¦¥ó¤¬¥»¥À¥óÉÔ¶·¤ÎÃæ¤Ç²þÎÉ·«¤êÊÖ¤¹¿¿°Õ
²Á³Ê¤Ï489Ëü9000±ß¡Á739Ëü3000±ß¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
1955Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æº£Ç¯¤Ç65¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥È¥è¥¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤¬2020Ç¯11·î2Æü¡¢°ìÉô²þÎÉ¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¤ÊÆâÍÆ¤Ï¡¢Æâ³°Áõ¤Î¼Á´¶¸þ¾å¤È°ÂÁ´µ¡Ç½¤Î¿Ê²½¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜ³×¥·¡¼¥È¤òÁª¤Ù¤ë¥°¥ì¡¼¥É¤òÁý¤ä¤·¡¢12.3¥¤¥ó¥ÁT-Connect SD¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀßÄê¤Ç¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ËÜ³×¥·¡¼¥ÈºÎÍÑ¤Î³ÈÂç¤È¡¢12.3¥¤¥ó¥Á¤ÎTFT¥¿¥Ã¥Á¥ï¥¤¥É¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ºÎÍÑ¤ÎT-Connect SD¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¡¢18¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÎºÎÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤À¡£º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿³°Áõ¿§¤Ï¡¢¿·µ¬³«È¯¿§¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¡×¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥á¥¿¥ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡Ö¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥Ã¥É¶¡×¤Î3¿§¤È¤Ê¤ë¡£
ÆâÁõ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ³×¥·¡¼¥È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖRS Advance¡×¡ÖRS Advance Four¡×¤È¡ÖG¡×¡ÖG Four¡×¤ØºÎÍÑ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¼Á´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¾Íè¤Î¥Þ¥¸¥§¥¹¥¿¤ä¥í¥¤¥ä¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¹âµé´¶¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊRS¤Î¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡ÖRS Advance¡×¡ÖRS Advance Four¡×¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿ÀìÍÑ18¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÀßÄê¤·¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½êÍÍß¤òÁß¤Î©¤Æ¤ë±é½Ð¤â¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥è¥¿½é¤Îµ¡Ç½¤Ç°ÂÁ´À¤¬¸þ¾å
°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Í½ËÉ°ÂÁ´¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¤Ë¡¢±¿Å¾¼Ô¤ÎÂÎÄ´µÞÊÑ¤Ø¤ÎÁá´üµßµÞµßÌ¿¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼°Û¾ï»þÂÐ±þ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò½éºÎÍÑ¡£¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Á°Êý¥«¡¼¥Ö¤ÎÂç¤¤µ¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÀÚ¤ê»Ï¤á¤ÇÂ®ÅÙ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡Ö¥«¡¼¥ÖÂ®ÅÙÍÞÀ©µ¡Ç½¡×¤ò½éºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼°Û¾ï»þÂÐ±þ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡Ö¥«¡¼¥ÖÂ®ÅÙÍÞÀ©µ¡Ç½¡×¤È¤â¤Ë¥È¥è¥¿½é¤È¤Ê¤ëµ¡Ç½¤À¡£
ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ö¼«Æ°¼ÖºÇÁ°Àþ¡×¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÇÛ¿®¡ª µ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¤Ë¡Ö±¦ÀÞ»þ¤ÎÂÐ¸þÄ¾¿Ê¼Ö¤È±¦º¸ÀÞ»þ¤ÎÂÐ¸þÊâ¹Ô¼Ô¤Î¸¡ÃÎ¡×¡ÖÄãÂ®»þ¤ÎÄ¾Á°¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¡×¡Ö¼ÖÎ¾¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÃÂ®ÍÞÀ©µ¡Ç½¡×¡Ö¶ÛµÞ»þ¤ÎÁàÂÉ»Ù±çµ¡Ç½¡×¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢ÈÎÇäÅ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥ëÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤Î²ÃÂ®ÍÞÀ©µ¡Ç½¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£°ÂÁ´ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¥è¥¿½éºÎÍÑ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¸½¹Ô¥¯¥é¥¦¥ó¤Ï¡¢1955Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿½éÂå¤«¤é¿ô¤¨¤Æ15ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢2018Ç¯6·î¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2019Ç¯¤ËÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ò2ÅÙÈ¯Çä¤·¡¢º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ4·î¤Ë°ìÉô²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Â³¤¤¤Æº£²ó¤Î11·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î²þÎÉ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ëµ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âºÇ¿·¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¸þ¾å°Ê³°¤Ï¡¢ºÙ¤«¤ÊÅÀ¤Ç¤Î¾¦ÉÊÀ¤Î½¼¼Â¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¡£
¥»¥À¥ó¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¡¢¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¼ï¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¯¥é¥¦¥ó¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤À¤í¤¦¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëº£Ç¯4¡Á9·î¤ÎÈÎÇäÆ°¸þ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤ÏÈ¾Ç¯¤Î¹ç·×¤Ç31°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥¦¥ó¤è¤ê¾å°Ì¤Î¼Ö¼ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòº£¿Íµ¤¤ÎSUV¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂ¿ÌÜÅª¼Ö¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÄêÈÖ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤ä¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ê¤É¤Ç¡¢¾åµé4¥É¥¢¥»¥À¥ó¤È¤·¤Æ¤Î·òÆ®¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¡£Æ±¼Ò¤ÎÃæ·¿¥»¥À¥ó¤Î¥«¥à¥ê¤Ï42°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¼Ò¤Î4¥É¥¢¥»¥À¥ó¤ÎÌ¾¤Ï50°Ì°ÊÆâ¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤Î·òºß¤Ö¤ê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¸ÕºÁ¡Ê¤¢¤°¤é¡Ë¤ò¤«¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê²þÎÉ¤äÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ÎÀßÄê¤Ê¤É¤Î¼Â»Ü¤¬ÈÎÇäÂæ¿ô¤Î»Ù¤¨¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£°ÂÁ´µ¡Ç½¤Îºþ¿·°Ê³°¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¼«ÂÎ¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¹Ô¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÁÇÀ¤Î¤è¤µ¤â¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Áö¤ê
2018Ç¯¤Ë¿·¼Ö»î¾è¤Ç¥¯¥é¥¦¥ó¤ò±¿Å¾¤·¡¢°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¾åµé4¥É¥¢¥»¥À¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¹âÅÙ¤Ê¿Ê²½¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥ó¤Ï¹ñÆâÀìÍÑ¼Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹âÂ®Áö¹ÔÀÇ½¤Ï´ðËÜÅª¤Ë100km/h¡Ü¦Á¤Ç½½Ê¬¤À¤í¤¦¡£¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Î°ìÉô¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëºÇ¹â»þÂ®120km¤ò¥á¥É¤È¤·¤¿ÎÏÎÌ¤ò¼¨¤»¤ÐºÑ¤à¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¤ÇÁö¹Ô»î¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Áà½Ä°ÂÄêÀ¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¶¥¹ç¼Ö¼ï¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦±ü¿¼¤µ¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤¿¡£
¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¤ÇÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¥È¥è¥¿¤ÎTNGA FR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
Æ±»þ¤Ë¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâÀìÍÑ¼Ö¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤ËÅ¬¤·¤¿¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤ÊÄã¡ÁÃæÂ®°è¤Ç¥É¥¤¥Ä¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¥´¥Ä¥´¥Ä¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç²÷¤¤¾è¤êÌ£¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¥É¥¤¥Ä¼Ö¤òÁª¤Ö°ÕÌ£¤ò¼º¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î¹â¤¤Ä´ÏÂ¤Ë´¶Æ°¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤¤Þ¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£
14ÂåÌÜ¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¡¢¥Þ¥¸¥§¥¹¥¿¤ÈÀ³Ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢15ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤Ç¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÊ¬¤±¤òÇÑ»ß¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤ò1¤Ä¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¤Î¤âÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¡¢¹âÎð²½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥ó½êÍ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Î¼ãÊÖ¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ1989Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼Ö¼ï¤À¤¬¡¢ºÐ·î¤ò·Ð¤ë¤Ë½¾¤¤¡¢Ã±¤ËÇ¯Îð¤Î¾å²¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ã¡¹¤·¤¤¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤¬¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¼ÂÂÖ¤«¤é¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñÆâÀìÍÑ¼Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥É¥¤¥Ä¤Ø»î¸³¼ÖÎ¾¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤ò»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤«¤éÍ¢Æþ¼Ö¤Ë¾è¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¡¢±¿Å¾¤Î³Î¤«¤Ê¼ê¤´¤¿¤¨¤ÏÉÔ²Ä·ç¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥¯¥é¥¦¥ó¤é¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î14ÂåÌÜ¥í¥¤¥ä¥ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
¤½¤³¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¿²÷Å¬¤µ¤â²ÃÌ£¤·¡¢Áö¤ê¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÎÄ´ÏÂ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼Ö¼ï¤Î¶èÊ¬¤±¤òÉÔÉ¬Í×¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥Þ¥¸¥§¥¹¥¿¤È¤¤¤¦¾åµé¤Î¼ñ¤Ï¡¢ÆâÁõ¤äÁõÈ÷¤Î½¼¼Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥é¥¦¥ó¤òÇã¤¨¤ÐËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ÀÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ËÂÐ¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤Ðº£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤ÎËÜ³×»ÅÍÍ¤Î³È½¼¤Ê¤É¤ÇÂÐ½è¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
ËÜ¼Á¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿°ìÉô²þÎÉ¤ÇÈÎÇäÂæ¿ô¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë
¼ÂºÝ¤Ë¸½¹Ô¥¯¥é¥¦¥ó¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢Æâ³°Áõ¤Î¹âµé´¶¤¬Çö¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£³Î¤«¤Ë¥Þ¥¸¥§¥¹¥¿¤ä¥í¥¤¥ä¥ë¤ò°¦¹¥¤·¤¿¿Í¤ÎÌÜ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÆâÁõ¤Î¼Á¤¬¤ä¤äÍî¤Á¤¿¤È¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£²á¤®¤ë¤ÈÌÜ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥È¥è¥¿¤È¤¤¤¦¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤Ë¤ÏÉÒ´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤Ë¼¡¡¹¤Ë²þÎÉ¤ò»Ü¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤¬¿×Â®¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥È¥è¥¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¨¤ë¡£Áö¹ÔÀÇ½¤Ê¤É¼ÖÎ¾¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÉôÊ¬¤Î²þÁ±¤Ï»Ü¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æâ³°Áõ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤ËÌ¥ÎÏ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¹Ô¥¯¥é¥¦¥ó¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ò¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Î²þÎÉ¤äÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ÎÆâÍÆ¤«¤é´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£