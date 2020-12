マーベル新ドラマシリーズがシーズン1で打ち切り！ジェフ・ローブ監修による最後の実写シリーズ

今年10月に米Huluで配信開始された、マーベル新ドラマシリーズ『Helstrom(原題)』。連続殺人鬼を父に持つ子どもたちを主人公に描く本作がシーズン1で打ち切られることが明らかとなった。米Varietyが報じている。

『Helstrom』は、悪魔であるマルドゥク・カリオスと人間の間に生まれた、兄妹のダイモン&アナ・ヘルストロームを主人公に、ヘルファイアなど炎を操れるパワーを持つ二人が、悪魔と闘う姿が描かれる。

We all have our own demons to fight. Helstrom is coming to July 15, 2020