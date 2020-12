最新話まで追いつこう！今こそイッキ見したいTVドラマシリーズ

2020年もついに年の瀬。慌ただしかった日々の締めくくりとして、時間がたっぷりある年末年始に、お家でのんびり海外ドラマをイッキ見して過ごすのはいかがでしょうか。ファイナルシーズンを迎えた大ヒットスパイサスペンスドラマ『HOMELAND/ホームランド』をはじめ、年末年始にイッキ見したい海外ドラマ作品をご紹介。

『HOMELAND/ホームランド』

国際テロリスト組織とCIAの攻防を長きに渡り描き、エミー賞やゴールデン・グローブ賞など数多くの賞を獲得した『HOMELAND』。命を懸けて挑み続けた戦いも、ついに最終章。

前シーズンから時が経ち、キャリー(クレア・デインズ)は日常生活を取り戻しつつも、ロシアでの監禁生活による精神的ダメージから、未だ不安定な状態が続いていた。一方、自ら退位することを決意したキーン大統領の後任にはワーナー元副大統領が就任。アフガニスタンとの"終わらない戦い"終結を目指すワーナー政権下で、ソール(マンディ・パティンキン)はタリバンとの和平交渉のために現地へ派遣される。しかし、彼の力だけでは解決に至らず、キャリーが持つコネや知識が必要になってしまう。ソールは医師からのアドバイスを無視し、キャリーにもう一度だけ一緒に働いてくれるよう頼むことにするが...。

『HOMELAND/ホームランド』ファイナル・シーズン

デジタル配信中&DVDコレクターズBOX発売中

発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン

『THIS IS US/ディス・イズ・アス』

恋愛、家族、仕事など人生の岐路で迷いながらも、未来へ前進する同じ年・同じ日に生まれた3人の男女が織りなすヒューマンドラマ『THIS IS US』。待望のシーズン4が2021年1月13日(水)よりデジタル配信開始。

シーズン4では、トビーと育児に奮闘するケイト(クリッシー・メッツ)に試練が訪れ、ランダル(スターリング・K・ブラウン)の娘たちも年頃になり様々な悩みを抱える。そして、ジャック(マイロ・ヴィンティミリア)とレベッカ(マンディ・ムーア)の若き日の恋が前途多難に...。

ケヴィン(ジャスティン・ハートリー)と出会う元軍人でPTSDに苦しむキャシディ、シングルファーザーの高校生マリクなど新たなキャラクターが続々と登場し、ドラマは広がりを見せる。さらに、M・ナイト・シャマラン監督が本人役として登場し、『ワンス・アポン・ア・タイム』のジェニファー・モリソンや『Dr.HOUSE/ドクター・ハウス』のオマー・エップス、『シカゴ P.D.』のソフィア・ブッシュら海外ドラマでお馴染みのキャストもゲスト出演。

『THIS IS US/ディス・イズ・アス』シーズン4

2021年1月13日(水)デジタル配信開始

発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン

『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

FBIに実在する行動分析課、通称《BAU》のプロファイラーチームが全米各地に飛び、シリアルキラーたちの犯人像をプロファイリングし、一刻も早い事件の解決と犯人逮捕のために活躍する姿を描く大ヒットシリーズ。

ファイナルシーズンに向けて見逃せないシーズン14は、緊迫した状態から始まる。前シーズンのラストで、自分たちが殺した遺体から舌骨を奪うカルト教団"ビリーバーズ"やその教祖"メサイア(救世主)"ことメルヴァと対決し、彼とその信者数人を逮捕した《BAU》。しかし、実は"ビリーバーズ"の一員であるFBI捜査官メドウズが、ガルシアを拉致して連れ去るという最悪の事態が発生。メドウズはリードに、ガルシアの命と引き換えにメルヴァの身柄を引き渡せと要求する。

そして、メドウズの手引きでメルヴァが逃亡した上、リードもガルシアも連れ去られたと判明。そんな状況の中、リードは仲間たちにある方法で"ビリーバーズ"につながるヒントを残す。それは《BAU》が過去に捜査したある事件との関連を意味していた。

『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン14

DVDレンタル中&コレクターズBOX発売中/デジタル配信中

『レジデント 型破りな天才研修医』

『グレイズ・アナトミー』のスタッフが手掛け、『グッド・ワイフ』のマット・ズークリーや『リベンジ』のエミリー・ヴァンキャンプらが出演。最先端医療を誇るセレブ病院を舞台に、天才研修医(レジデント)と隠蔽体質の病院の攻防を描いた一話完結の最新医療ドラマ。来春リリースのシーズン3を見る前に、人間ドラマが急速に展開するシーズン2をイッキ見だ。

利益を優先させる組織と、人命救助に全力を尽くすコンラッドたち。"正義"か"ビジネス"か、現場スタッフと組織サイドの攻防戦はさらに激化、そして新たな陰謀が動き出す。コンラッドの父が理事に着任し新体制となったチャスティン病院だが、突如、前代未聞の長時間停電に見舞われてしまう。毎分毎秒変化する命の現場で、突きつけられた絶望と希望。そして、コンラッドたちは試練に立ち向かい、大きな転機を迎える。

シーズン2より、ジェーン・リーヴス(『そりゃないぜ!? フレイジャー』)、マルコム=ジャマル・ワーナー(『Major Crimes 〜重大犯罪課』)、ジェナ・ディーワン(『イーストエンドの魔女たち』)らが登場。

『レジデント 型破りな天才研修医』シーズン2

DVDレンタル中&コレクターズBOX発売中/デジタル配信中

シーズン3は2021年春デジタル配信開始予定

発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『HOMELAND/ホームランド』ファイナル・シーズン (c) 2020 Twentieth Century Fox Film Corporation./『THIS IS US/ディス・イズ・アス』シーズン4 (c) 2019-2020 NBCUniversal Media, LLC. All rights reserved./『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン14 (c) 2020 ABC Studios and CBS Studios, Inc./『レジデント 型破りな天才研修医』シーズン2 (c) 2019 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.